طيران الإمارات تعلق رحلات الترانزيت إلى بيروت

أعلنت شركة ‘طيران الإمارات‘، اليوم الأربعاء، أن الركاب الذين يعبرون دبي متجهين إلى بيروت، لبنان، لن يُسمح لهم بالسفر يومي 1 و 2 أغسطس، ومع ذلك، سيتم السماح لأولئك الذين يبدأون رحلاتهم من دبي أو بيروت بالسفر.

ويأتي هذا التحذير الأخير في ظل الاضطرابات المستمرة بسبب التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، تم إلغاء رحلة طيران الإمارات المتجهة إلى بيروت، والتي كان من المقرر أن تغادر في الساعة 7.30 صباحاً.

وأكد متحدث باسم ‘طيران الإمارات‘ أنّ الإلغاء كان "لأسباب تشغيلية".