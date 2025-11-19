طيران الإمارات تعزز أسطولها من طراز A350 بـ 8 طائرات إضافية

طلبت شركة طيران الإمارات، الناقل الوطني لدبي، يوم الأربعاء ثماني طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900 بقيمة 3.4 مليار دولار (12.5 مليار درهم) في معرض دبي للطيران 2025.
تعمل هذه الطلبية، التي تعمل بمحركات رولز-رويس ترينت XWB84، على تعزيز أسطول الناقلة من طائرات A350-900 ليصبح مجموعها 73 وحدة عند اكتمال جميع عمليات التسليم. حتى الآن، تسلمت طيران الإمارات 13 طائرة من طراز A350.
من المتوقع تسليم طائرات A350-900 الإضافية التي طلبتها طيران الإمارات خلال عام 2031.
وأعلنت الناقلة الرائدة في دبي يوم الاثنين عن طلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9 في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025، بسعر 38 مليار دولار (139.5 مليار درهم). وبذلك يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات في المعرض إلى 41.4 مليار دولار (152 مليار درهم) لـ 73 طائرة.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: "جنبًا إلى جنب مع طلبية بوينج 777-9 الإضافية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح لدى طيران الإمارات الآن ما مجموعه 375 وحدة من أحدث الطائرات عريضة البدن في سجل طلبياتها. هذا استثمار ضخم في مستقبلنا، ومستقبل السفر الأفضل لعملائنا، وكذلك مستقبل قطاع الطيران من حيث خلق الوظائف والقيمة.
وأضاف أن دخول طائرة A350 إلى الخدمة في نوفمبر الماضي منح الناقلة سعة إضافية ومكّنها من تقديم أحدث المنتجات على متن الطائرة للمزيد من العملاء، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة (Premium Economy). "نتطلع إلى العمل عن كثب مع إيرباص بشأن تسليم طائراتنا المتبقية، بما في ذلك الوحدات الجديدة التي طلبناها اليوم."
وقال بينوا دي سان إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في إيرباص لأعمال الطائرات التجارية: "يسرنا أن نرى شريكنا القديم طيران الإمارات يجدد التزامه بطائرة إيرباص A350، التي تواصل ترسيخ المعيار للسفر الطويل المدى. نتطلع إلى دعم طيران الإمارات في توسيع عملياتها بواحدة من أحدث الطائرات عريضة البدن في السوق."
وقال عمر علي أديب، نائب الرئيس الأول للعملاء - الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، في رولز-رويس: "لطالما أرست محركات ترينت XWB-84 معايير الصناعة للمحركات الجوية الكبيرة لمدة عشر سنوات، حيث أظهرت متانة فائقة وانخفاضًا في استهلاك الوقود، مما يجعلها المنصة المثالية لدعم طيران الإمارات وتوسعها. نتقدم بالشكر لطيران الإمارات على ثقتها المستمرة في رولز-رويس، ونفخر بمواصلة علاقتنا الطويلة الأمد."