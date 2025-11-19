طيران الإمارات تعزز أسطولها من طراز A350 بـ 8 طائرات إضافية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: "جنبًا إلى جنب مع طلبية بوينج 777-9 الإضافية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح لدى طيران الإمارات الآن ما مجموعه 375 وحدة من أحدث الطائرات عريضة البدن في سجل طلبياتها. هذا استثمار ضخم في مستقبلنا، ومستقبل السفر الأفضل لعملائنا، وكذلك مستقبل قطاع الطيران من حيث خلق الوظائف والقيمة.