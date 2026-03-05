طيران الإمارات تسيّر 100 رحلة لإنهاء أزمة العالقين ونقل الأدوية

أعلنت طيران الإمارات في دبي يوم الخميس عن “جدول رحلات مخفض” يضم أكثر من 100 رحلة يومي الخميس والجمعة بسبب قيود المجال الجوي وسط الصراع الإقليمي.

“تؤكد طيران الإمارات أنها تعمل حالياً بجدول رحلات مخفض حتى إشعار آخر. ويأتي ذلك بعد إعادة الفتح الجزئي للمجال الجوي الإقليمي لضمان سلامة الرحلات التجارية،” قال المتحدث باسم الشركة.

قالت الشركة إن أكثر من 100 رحلة ستغادر من دبي وتعود يومي 5 و 6 مارس.

“ستنقل هذه الرحلات الأشخاص الراغبين في الوصول إلى وجهاتهم النهائية، بالإضافة إلى الشحنات الأساسية مثل المواد سريعة التلف والأدوية. ستواصل طيران الإمارات استعادة جدول رحلاتها تدريجياً، رهناً بتوفر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية. السلامة هي أولويتنا القصوى دائماً. نواصل مراقبة الوضع وتكييف عملياتنا وفقاً لذلك،” قال المتحدث.

كررت الشركة أن الركاب يجب ألا يتوجهوا إلى المطار إلا إذا كان لديهم حجز مؤكد.