طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى طهران في 18 يوليو

أعلنت شركة طيران الإمارات، الناقل الوطني لدبي، اليوم الخميس، أنها مستعدة لاستئناف رحلاتها بين الإمارات وطهران في 18 يوليو/تموز.

وكانت شركة الطيران قد مددت في وقت سابق تعليق الرحلات حتى 17 يوليو/تموز، بعد إيقاف الرحلات في البداية حتى 30 يونيو/حزيران ثم 5 يوليو/تموز. وجاء التعليق في خضم الهجمات التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى إغلاق بعض المجال الجوي وإلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها.

وأعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف عملياتها برحلات يومية إلى العاصمة.

وسيتم قبول العملاء الذين لديهم حجز مؤكد إلى طهران للسفر من نقطة المغادرة، في حين سيتم قبول أولئك الذين يحملون حجزًا مؤكدًا مع فلاي دبي من دبي إلى إيران أيضًا للسفر من نقطة المغادرة.

وعادت الرحلات الجوية بين دبي وثلاث مدن في إيران عبر فلاي دبي إلى عملياتها الكاملة منذ الرابع من يوليو.

ونُصح المسافرون أيضًا بالتحقق من مواعيد رحلاتهم على صفحة حالة الرحلة، وفي حال إعادة الحجز، يجب عليهم التواصل مع وكالات السفر. أما من حجزوا مباشرةً مع طيران الإمارات، فيمكنهم التواصل مع شركة الطيران.

أعلنت أكبر شركة طيران دولية في العالم في 24 يونيو/حزيران أنها استأنفت رحلاتها المنتظمة بعد "حد أدنى من الانقطاع" بسبب النزاع. واتخذت الشركة إجراءات فورية بتعليق الرحلات إلى المناطق المتضررة مباشرة من النزاع فقط، مع الحفاظ على العمليات إلى جميع الوجهات الأخرى.

حافظت طيران الإمارات بنجاح على مواعيد رحلاتها المنتظمة عبر إعادة توجيه الرحلات لتجنب مناطق النزاع. ونقلت الشركة أكثر من 1.7 مليون مسافر على متن أكثر من 5800 رحلة خلال الأزمة.