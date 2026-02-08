طيران الإمارات.. تحويل مسار رحلة دبي-تشيناي بسبب الضباب

يُظهر موقع تتبع الرحلات Flightradar أن رحلة طيران الإمارات EK544 من دبي تم تحويلها من تشيناي إلى بنغالورو. وقد قامت لاحقًا بالرحلة التي استغرقت 35 دقيقة بين المدينتين الهنديتين، لتصل بالركاب في النهاية إلى وجهتهم، وإن كان ذلك مع تأخير.