طيران الإمارات.. تحويل مسار رحلة دبي-تشيناي بسبب الضباب
تعطل عدد من الرحلات الجوية في مطار تشيناي صباح الأحد مع اجتياح الضباب للمدارج، مما قلل من الرؤية.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية، تم تحويل الرحلات الداخلية من مومباي وحيدر أباد وبيون، والرحلات الدولية من دبي وكوالالمبور إلى بنغالورو وكويمباتور وتريتشي.
يُظهر موقع تتبع الرحلات Flightradar أن رحلة طيران الإمارات EK544 من دبي تم تحويلها من تشيناي إلى بنغالورو. وقد قامت لاحقًا بالرحلة التي استغرقت 35 دقيقة بين المدينتين الهنديتين، لتصل بالركاب في النهاية إلى وجهتهم، وإن كان ذلك مع تأخير.
تأخرت عدة رحلات وصول ومغادرة بسبب ضعف الرؤية، وفقًا لمطار تشيناي.
"كانت الرؤية حوالي 1500 متر في الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت الهند، وانخفضت إلى 350 مترًا بحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت الهند، ثم انخفضت أكثر إلى 150 مترًا حوالي الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت الهند بسبب الضباب،" قال المطار على X.
عادت عمليات الطيران إلى طبيعتها حوالي الساعة 11:30 صباحًا.
أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الهندية في وقت سابق تحذيرًا من الضباب للمنطقة، وعزت الظروف إلى مزيج من الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة في الليلة السابقة.