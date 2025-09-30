طيران الإمارات تحظر استخدام البطاريات المحمولة على متن رحلاتها

اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025، حظرت طيران الإمارات استخدام البطارية المحمولة لشحن الأجهزة الإلكترونية خلال الرحلات. ولا يزال يسمح للركاب بحمل بطارية محمولة واحدة بقدرة تقل عن 100 واط/ساعة، ولكن لا يمكن استخدام الجهاز أو شحنه أثناء الطيران. وأوضحت الشركة أن القرار جاء استناداً إلى اعتبارات السلامة، بعد ازدياد الحوادث المرتبطة بالبطاريات الليثيوم في قطاع الطيران عالمياً.