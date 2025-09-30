طيران الإمارات تحظر استخدام البطاريات المحمولة على متن رحلاتها

اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025، حظرت طيران الإمارات استخدام البطارية المحمولة لشحن الأجهزة الإلكترونية خلال الرحلات. ولا يزال يسمح للركاب بحمل بطارية محمولة واحدة بقدرة تقل عن 100 واط/ساعة، ولكن لا يمكن استخدام الجهاز أو شحنه أثناء الطيران. وأوضحت الشركة أن القرار جاء استناداً إلى اعتبارات السلامة، بعد ازدياد الحوادث المرتبطة بالبطاريات الليثيوم في قطاع الطيران عالمياً.
وفيما يلي الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار:
1. الزيادة في الحوادث المرتبطة بالبطاريات
قالت طيران الإمارات إن مراجعتها لأمن وسلامة الطيران كشفت عن زيادة مطردة في الحوادث المتعلقة ببطاريات الليثيوم حول العالم.
وأضافت الشركة: "بعد مراجعة شاملة للسلامة، تتخذ طيران الإمارات موقفاً حازماً واستباقياً لتقليل المخاطر فيما يتعلق ببنوك الطاقة على متن رحلاتها. هناك نمو كبير في استخدام العملاء لبنوك الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تزايد عدد الحوادث المرتبطة ببطاريات الليثيوم في صناعة الطيران بشكل عام".
2. خطر "الهروب الحراري"
تعتمد البطاريات المحمولة على خلايا ليثيوم-أيون أو ليثيوم-بوليمر، التي قد ترتفع حرارتها إذا تم شحنها بشكل مفرط أو تعرضت للتلف. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عملية تسارعية ذاتية تسمى "الهروب الحراري"، ما قد ينتج عنه اندلاع حريق أو انفجار.
وقالت الشركة: "إذا تم شحن البطارية بشكل مفرط أو تعرضت للتلف، فقد يؤدي ذلك إلى الهروب الحراري، مما يتسبب في ارتفاع سريع وغير مسيطر عليه في درجة الحرارة. وقد يؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة مثل الحرائق والانفجارات وانبعاث غازات سامة".
3. غياب أنظمة الحماية في الأجهزة الأرخص
على عكس الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة، لا تتضمن الكثير من بنوك الطاقة أنظمة الشحن البطيء التي تمنع زيادة الشحن، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر.
وقالت دانا كمال، مديرة تطوير الأعمال الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) لصحيفة "خليج تايمز": "تشكل بنوك الطاقة خطراً كبيراً لأنها تحتوي على بطاريات ليثيوم-أيون ذات كثافة طاقة عالية. وعند تعرضها للإجهاد الحراري أو المادي، قد ترتفع حرارتها، وتشتعل، أو حتى تنفجر".
4. الاستجابة السريعة
بموجب القواعد الجديدة، يجب تخزين البطاريات المحمولة في جيوب المقاعد أو تحت المقاعد، وليس في الخزائن العلوية. وقالت طيران الإمارات إن هذا يضمن قدرة الطاقم على الاستجابة الفورية إذا ارتفعت حرارة الجهاز.
وأوضحت الشركة: "ستقلل لوائح طيران الإمارات الجديدة بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالبطاريات المحمولة عبر حظر استخدامها على متن الطائرات. إن تلك البطاريات في أماكن يسهل الوصول إليها داخل المقصورة يضمن أنه في حال اندلاع حريق – حتى وإن كان نادراً – سيتمكن طاقم المقصورة المدرب على إخماد الحرائق من الاستجابة السريعة وإطفاء الحريق".
5. اتجاه عالمي في صناعة الطيران
أفاد تقرير لوكالة رويترز أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) وثّقت في عام 2024 ما معدله ثلاث حوادث كل أسبوعين مرتبطة بارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم على متن الطائرات حول العالم، مقارنة بأقل من حادث واحد في الأسبوع عام 2018. حظر بنك الطاقة على متن طائرات طيران الإمارات: 5 أسباب وراء القرار