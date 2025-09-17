طيران الإمارات تحتفل بـ 40 عاماً من التميز: رحلة رائعة تقود إلى مستقبل مشرق

في عام ١٩٩٣، كانت طيران الإمارات من أوائل شركات الطيران التي وفّرت خدمات الاتصالات على متن طائرات إيرباص، في جميع الدرجات الثلاث. وفي عام ١٩٩٤، كانت أول من زوّد أسطول طائرات إيرباص بخدمة فاكس على متن الطائرة ليتمكن الركاب من البقاء على اتصال أثناء الرحلة. وفي عام ٢٠٠٣، طوّرت طيران الإمارات نظامها إلى نظام ice وأطلقت خدمة الفيديو عند الطلب، بنظام أكثر تفاعلية. وفي العام نفسه، أصبحت طيران الإمارات أول شركة طيران تُقدّم عناوين الأخبار النصية المباشرة على متن الطائرة - من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). وبحلول عام ٢٠٠٦، وفّرت طيران الإمارات خدمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الشخصية على متن جميع الدرجات، وبحلول عام ٢٠٠٨، أصبحت طيران الإمارات أول شركة طيران في العالم تُتيح استخدام الهواتف المحمولة أثناء الرحلة باستخدام أنظمة AeroMobile.