تحتفل طيران الإمارات، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالذكرى الأربعين لتأسيسها في أكتوبر من هذا العام. منذ تأسيسها عام ١٩٨٥، شهدت طيران الإمارات تحولاً ملحوظاً، حيث تطورت من شركة متواضعة إلى واحدة من أبرز شركات الطيران الدولية في العالم.
اليوم، تُعتبر الخطوط الجوية القطرية أكبر شركة طيران دولية في العالم، وتُمثل منارةً للتميز في صناعة الطيران. إن مسار نموها، ونطاقها العالمي الواسع، وأسطولها الحديث، والتزامها بالخدمة، وحنينها التأملي، كلها عوامل تُبرز مسيرتها المميزة، وتبشر بمستقبل مشرق.
قصة طيران الإمارات هي قصة نموّ ومرونة لافتتين. انطلقت الشركة في البداية بطائرتين فقط - بوينج 737 وإيرباص A300 - وتفخر الآن بأسطول حديث يتجاوز 260 طائرة، مما يجعلها من أحدث الأساطيل في الأجواء. ويشهد هذا التوسع الكبير على رؤية الشركة وطموحها في ربط المسافرين حول العالم.
قبل إطلاق طيران الإمارات، كانت شركة طيران الخليج، ومقرها البحرين، تخدم مطار دبي، لكنها بدأت لاحقًا بتقليص خدماتها إلى المدينة، مما أدى إلى الحاجة إلى شركة طيران دولية تعمل انطلاقًا من دبي. بتمويل أولي قدره 10 ملايين دولار، انطلقت أولى رحلات الشركة في 25 أكتوبر 1985 باستخدام طائرتين مستأجرتين من الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA)، إحداهما من طراز بوينج 737 متجهة إلى كراتشي والأخرى من طراز إيرباص 300 متجهة إلى مومباي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن قطاع الطيران في دبي أصبح قوة مؤثرة على الساحة العالمية بفضل القادة المتميزين والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المنسق والدعم القوي من عملائنا وشركائنا التجاريين وجميع سكان دبي.
وقال الشيخ أحمد في بيان صدر مؤخرا: "عندما أنشأت الحكومة طيران الإمارات قبل 40 عاما وبدأنا في توسيع قدرات دناتا لدعم نمو المدينة، كانت لدينا مهمة واضحة - أن نكون الأفضل في ما نقوم به؛ وتقديم القيمة لدبي، ومساهمينا، والمجتمعات التي نخدمها".
توسيع الأسطول والشبكة
يبدو أن أسطول طيران الإمارات المتنامي، والذي بلغ 260 طائرة بنهاية مارس 2025، بمتوسط عمر 10.7 سنوات، سيوسع شبكتها العالمية، التي تربط حاليًا ما يقرب من 160 وجهة في أكثر من 85 دولة حول العالم. لدى طيران الإمارات، التي تضم أسطولًا من طائرات بوينج 777 وإيرباص A380 وإيرباص A350، أكثر من 300 طائرة في سجل طلباتها. وتتطلع الناقلة الرائدة عالميًا إلى شراء المزيد من الطائرات الجديدة، ومن المرجح أن تطلبها خلال معرض دبي للطيران في وقت لاحق من هذا العام.
قال الشيخ أحمد: "ستعزز طيران الإمارات شبكة خطوطها مع توقع استلام 16 طائرة إيرباص A350 و4 طائرات شحن من طراز بوينج 777 في الفترة 2025-2026، مما يوفر الطاقة الاستيعابية اللازمة لتلبية طلب العملاء. وسيستمر برنامجنا للتحديث بوتيرة متسارعة لتزويد عملائنا بأحدث منتجات طيران الإمارات، وتوفير تجربة سفر أكثر اتساقًا على متن أسطولنا من طائرات A380 و777 وA350".
يوفر شركاء طيران الإمارات في اتفاقيات الرمز المشترك، مثل طيران كندا، ويونايتد إيرلاينز، وكوانتاس، وفلاي دبي، وكوندور، وإيتا إيرويز، والخطوط الجوية اليابانية، وغول إيرلاينز، وطيران الخليج، وغارودا الدولية، وغيرها، إمكانية الوصول إلى مئات المدن والوجهات حول العالم. في حين تُتيح الشراكة الوثيقة مع فلاي دبي عددًا كبيرًا من الرحلات، مما يزيد من تدفق حركة المرور ويوسع شبكة طيران الإمارات. وتتمتع طيران الإمارات بشبكة تربطها بـ 1700 مدينة بفضل اتفاقيات الشراكة مع شركات السفر حول العالم.
حققت طيران الإمارات، التي تصدرت تصنيفات يوجوف كأكثر العلامات التجارية العالمية توصيةً لعام 2025، أرباحًا قياسية جديدة بعد الضريبة بلغت 19.1 مليار درهم إماراتي، متجاوزةً أرباح العام الماضي البالغة 17.2 مليار درهم إماراتي، بهامش ربح استثنائي بلغ 14.9% في السنة المالية 2024-2025. ويُعدّ هذا أفضل أداء في تاريخ الشركة، وفي قطاع الطيران للسنة المالية 2024-2025، حيث حافظ الطلب على السفر لمسافات طويلة على قوته رغم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.
لطالما وضعت طيران الإمارات عملائها في صميم عملياتها، موفرةً لهم رحلات لا تُنسى في كل نقطة اتصال، وفي كل مرة. ومن خلال استثمارها المتواصل في أرقى المنتجات والخدمات المميزة، توفر الشركة تجربة سفر عالمية المستوى جوًا وأرضًا.
ويستطيع العملاء المسافرون مع طيران الإمارات الاستمتاع بالضيافة الدافئة التي يقدمها طاقم الشركة متعدد الجنسيات، والمأكولات الإقليمية الشهية، ونظام الترفيه الجوي الحائز على جوائز - ICE - الذي يوفر ما يصل إلى 6500 قناة من أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والبودكاست وغيرها.
مع تزايد الطلب على السفر الفاخر، تعمل طيران الإمارات على توسيع نطاق خدماتها في الدرجة السياحية الممتازة بشكل استراتيجي. وبحلول نهاية عام 2025، تتوقع طيران الإمارات توفير أكثر من مليوني مقعد في هذه الدرجة. واليوم، توفر طيران الإمارات أكثر من 1.8 مليون مقعد في هذه الدرجة عبر شبكتها.
يتقدم برنامج تجديد طائرات طيران الإمارات بوتيرة متسارعة، حيث يتم تجديد طائرة واحدة كل ثلاثة أسابيع في المتوسط. وحتى الآن، تم تجديد 67 طائرة، ضمن خطة لتحديث 219 طائرة، بما في ذلك 110 طائرات إيرباص A380 و109 طائرات بوينج 777. علاوة على ذلك، يواصل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات الاستفادة من محفظة رعايات طيران الإمارات الواسعة لتقديم امتيازات حصرية ومكافآت لا مثيل لها لأعضائه البالغ عددهم 35 مليونًا حول العالم.
طيران الإمارات هي أيضًا من أوائل الشركات التي تبنت تقنية الطيران. كانت أول شركة طيران تُقدم شاشات شخصية على ظهر كل مقعد عام ١٩٩٢. كان ذلك في فترة ما قبل الإنترنت، وكان يُعتبر ابتكارًا مُزعزعًا ومكلفًا في ذلك الوقت. بتكلفة ١٥ ألف دولار أمريكي للمقعد الواحد، كان النظام يوفر ٦ قنوات فقط.
اليوم، تُغطي طيران الإمارات جميع احتياجاتكم من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والبودكاست ودورات تعلم اللغات والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة، وحتى البث المباشر للأحداث الرياضية والأخبار، على ارتفاع 40 ألف قدم. مع 6500 قناة تلفزيونية عالية الجودة ومحتوى راقٍ، تُعدّ خدمة ice أكبر مكتبة ترفيهية في العالم بلا منازع. بفضل هذا الكم الهائل من المحتوى الذي تُقدّمه، تُصبح طيران الإمارات أكبر شركة عالمية مُرخّصة للمحتوى في الجو.
أنا من أشد المعجبين بطيران الإمارات... مرافقها الرائعة التي وفرت الراحة لملايين عملائها. لقد خلقت طيران الإمارات نمط حياة جديد لعملائها حول العالم بشكل عام، ولإنجازاتها المذهلة بشكل خاص! إذا نظرنا إلى مسيرة طيران الإمارات، نجد أن تطورها الاستراتيجي الفريد قد أذهل منافسيها من شركات الطيران، وفقًا لساج أحمد، كبير المحللين في شركة ستراتيجيك آيرو ريسيرش ومقرها لندن.
وأضاف: "مع تأسيسها في عام 1984 بدون طائرة واحدة في أسطولها، أطلقت شركة الطيران أول رحلة لها في عام 1985 وعملت بشكل ملحوظ من خلال الاستخدام الفعال لمواردها مثل الوقود، وتسجيل الوصول عبر الإنترنت، وأفضل طعام مع معايير النظافة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، والترفيه على متن الطائرة، ومرافق الإنترنت على متن الطائرة، وطاقم المقصورة الذكي والمحترف، والإقلاع والهبوط السلس للرحلات، وما إلى ذلك، جعلت طيران الإمارات واحدة من أفضل شركات الطيران بعد 40 عامًا من العمليات".
في عام ١٩٩٣، كانت طيران الإمارات من أوائل شركات الطيران التي وفّرت خدمات الاتصالات على متن طائرات إيرباص، في جميع الدرجات الثلاث. وفي عام ١٩٩٤، كانت أول من زوّد أسطول طائرات إيرباص بخدمة فاكس على متن الطائرة ليتمكن الركاب من البقاء على اتصال أثناء الرحلة. وفي عام ٢٠٠٣، طوّرت طيران الإمارات نظامها إلى نظام ice وأطلقت خدمة الفيديو عند الطلب، بنظام أكثر تفاعلية. وفي العام نفسه، أصبحت طيران الإمارات أول شركة طيران تُقدّم عناوين الأخبار النصية المباشرة على متن الطائرة - من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). وبحلول عام ٢٠٠٦، وفّرت طيران الإمارات خدمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الشخصية على متن جميع الدرجات، وبحلول عام ٢٠٠٨، أصبحت طيران الإمارات أول شركة طيران في العالم تُتيح استخدام الهواتف المحمولة أثناء الرحلة باستخدام أنظمة AeroMobile.
مع الابتكار كركيزة أساسية لعلامة طيران الإمارات التجارية، تتمتع ice بإرث عريق في مجال الترفيه الأفضل في فئتها بعد 33 عاماً - ولكنها لا تكتفي بما حققته بل تواصل الاستثمار للحفاظ على مكانتها.
بين أبريل 2024 ومارس 2025، تعاملت طيران الإمارات مع أكثر من 2.8 مليون حقيبة شهريًا، بمتوسط 100 ألف حقيبة يوميًا، من دبي إلى 140 وجهة عالمية. تُمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 3.7% في إجمالي الحقائب مقارنة بالعام الماضي. ورغم تعقيد عملياتها، حافظت طيران الإمارات على نسبة نجاح بلغت 99.9% في مناولة الأمتعة من مركزها الرئيسي في دبي.
على مر السنين، دأبت طيران الإمارات على إضافة مسارات جديدة وتطوير إمكانياتها. واليوم، تخدم الشركة أكثر من 160 وجهة عبر ست قارات، مما يضمن للمسافرين من دبي إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة تربط العالم.