"طيران الإمارات: العودة لـ 100% من شبكة الوجهات قريباً

تتوقع طيران الإمارات العودة إلى 100 بالمائة من شبكتها في الأيام المقبلة، حسبما صرح متحدث باسم الشركة في بيان يوم الجمعة.

“بعد إعادة الفتح الجزئي للمجال الجوي الإقليمي، تشغل طيران الإمارات جدول رحلات مخفضًا بينما تعمل على استعادة عمليات الشبكة بالكامل. تتوقع الشركة العودة إلى 100 بالمائة من شبكتها خلال الأيام القادمة، رهناً بتوفر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية. تظل السلامة، كما هو الحال دائمًا، ذات أهمية قصوى وكذلك واجبنا في الرعاية،” جاء في البيان المرسل إلى صحيفة الخليج تايمز

أعلنت الناقلة التي تتخذ من دبي مقراً لها عن استئناف جزئي للرحلات المجدولة يوم الخميس (5 مارس).

نقلت حوالي 30 ألف مسافر من دبي في 5 مارس.

بحلول الغد، 7 مارس، ستشغل طيران الإمارات 106 رحلات يومية ذهابًا وإيابًا إلى 83 وجهة، وهو ما يمثل ما يقرب من 60 بالمائة من شبكة خطوطها.

في بعض الأسواق ذات الطلب المرتفع، قالت طيران الإمارات إنها زادت عملياتها بشكل كبير. في المملكة المتحدة وحدها، ستشغل الشركة 11 رحلة يومية عبر خمسة مطارات بحلول 7 مارس، مما يعكس قوة الطلب على السفر بين الإمارات والمملكة المتحدة.

يتم نشر سعة إضافية في جميع أنحاء الهند، حيث تزيد طيران الإمارات رحلاتها إلى 22 رحلة يومية، تخدم جميع بواباتها الهندية التسع بحلول 7 مارس.

في الولايات المتحدة، تشغل طيران الإمارات حاليًا رحلات إلى سبع من بواباتها الأمريكية، مما يضمن استمرار الاتصال بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة.

نصحت الناقلة الرائدة في دبي، طيران الإمارات، العملاء بالتحقق من التوفر والحجز عبر موقعها الإلكتروني. “نحن نستوعب العملاء ذوي الحجوزات المبكرة كأولوية. في الوقت الحالي، يجب على العملاء التوجه إلى المطار فقط إذا كان لديهم حجز مؤكد. نواصل مراقبة الوضع عن كثب وتكييف عملياتنا وفقًا لذلك.”