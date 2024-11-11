"طلبات" تطرح 3.493 مليار سهم للاكتتاب العام في 19 نوفمبر

ومن المقرر أن يفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للشريحة الأولى، وحتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للشريحة الثانية، على أن يتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أو قبل بدء فترة الاكتتاب.