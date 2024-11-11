"طلبات" تطرح 3.493 مليار سهم للاكتتاب العام في 19 نوفمبر
أعلنت "طلبات"، الشركة الرائدة في مجال توصيل الطعام حسب الطلب والتجارة الإلكترونية للتوصيل اليومي، اليوم الاثنين أن شركتها الأم، "دليفري هيرو مينا" القابضة، ستبيع أكثر من 3.493 مليار (3,493,236,093) سهم عادي من خلال طرح عام أولي بقيمة اسمية تبلغ 0.04 درهم للسهم.
وبحسب نشرة الاكتتاب التي نشرتها صحيفة خليج تايمز، فإن الشركة ستبيع 15% من أسهمها وقد تعدل حجم الطرح العام الأولي المكون من شريحتين قبل نهاية فترة الاكتتاب.
ومن المقرر أن يفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للشريحة الأولى، وحتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للشريحة الثانية، على أن يتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أو قبل بدء فترة الاكتتاب.
وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيتم إدراج الأسهم في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وعند الانتهاء من الطرح، سيبلغ رأس مال الشركة المدفوع 931.52 مليون درهم (931,529,625).
وتعد طلبات أحدث شركة خاصة في الإمارات العربية المتحدة تطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمعت شركة التجزئة الكبرى لولو 6.32 مليار درهم من خلال بيع حصة 30%، والتي تم الاكتتاب عليها بأكثر من 25 مرة على خلفية الأساسيات القوية وآفاق النمو لقطاعات التجزئة في منطقة الخليج وسط نمو سكاني متزايد. ومن المقرر إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر.
وبموجب الشريحة الأولى، خصصت طلبات 5% من أسهم العرض، وهو ما يمثل أكثر من 174.66 مليون سهم (174,661,805) للمستثمرين الأفراد. وسيحصل كل مكتتب بخلاف الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون قدره 1000 سهم، وسيحصل كل موظف مؤهل على حد أدنى مضمون قدره 10,000 سهم.
وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى عند 5000 درهم إماراتي، مع أي استثمار إضافي يتم بزيادات قدرها 1000 درهم إماراتي.
الشريحة الثانية مفتوحة للمستثمرين المؤسساتيين، وتغطي 95 بالمائة من أسهم العرض، وتمثل أكثر من 3.318 مليار (3،318،574،288) سهم.
وقد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية بخمسة ملايين درهم، إلا أنه لم يتم تحديد حد أقصى للاكتتاب من قبل الشركة.
ويشارك في إدارة الإصدار كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرميس الإماراتية، وبنك أبوظبي الأول.
والبنوك المتلقية الرئيسية هي بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك إم بانك، وبنك دبليو آي أو.
يتألف مجلس إدارة طلبات من ستة أعضاء، برئاسة بيتر جان فانديبيتي، رئيس مجلس الإدارة؛ وأندرياس كراوس، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ وماري آن بوب، مدير غير تنفيذي؛ وتوماسو رودريجيز، مدير تنفيذي؛ وعبد الله الحارون، مستقل وغير تنفيذي؛ ومحمد حسين غاتي الجبوري، مستقل وغير تنفيذي.