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"طلبات" تدرج في "دبي المالي" نهاية العام
يعتمد تنفيذ الطرح العام الأولي على شروط السوق وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على نشرة الاكتتاب
أعلنت شركة "دليفري هيرو"، المالكة لشركة توصيل الطعام "طلبات"، يوم الخميس عن استعدادها لإدراج "طلبات" في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024.
وذكرت الشركة في بيان لها: "قد تتم متابعة الإدراج من خلال بيع الأسهم بشكل ثانوي من قبل "دليفري هيرو"، التي ستحتفظ بالحصة الأكبر من الأسهم في الكيان المدرج محلياً بعد الاكتتاب العام".
وأضافت أن تنفيذ الطرح العام الأولي سيعتمد على شروط السوق وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على نشرة الاكتتاب، فضلاً عن اتخاذ قرارات أخرى من قبل مجلس الإدارة ومجلس الإشراف لشركة "دليفري هيرو".