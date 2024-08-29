"طلبات" تدرج في "دبي المالي" نهاية العام

وذكرت الشركة في بيان لها: "قد تتم متابعة الإدراج من خلال بيع الأسهم بشكل ثانوي من قبل "دليفري هيرو"، التي ستحتفظ بالحصة الأكبر من الأسهم في الكيان المدرج محلياً بعد الاكتتاب العام".