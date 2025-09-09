طفرة في أسعار المنازل الجاهزة بأبوظبي وسط ندرة الوحدات

من المتوقع أن يدخل سوق العقارات في أبوظبي مرحلة حاسمة في عام 2025، مع ارتفاع الطلب على المنازل الجاهزة وسط إمدادات جديدة محدودة وارتفاع الأسعار ومعنويات المستثمرين القوية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة المعاملات العقارية في العاصمة تجاوزت 61.1 مليار درهم حتى الآن هذا العام من خلال أكثر من 16.800 صفقة، وهو ما يؤكد مرونة قطاع الإسكان في الإمارة.
كشفت منصة داري، المنصة الرقمية الرسمية للعقارات في أبوظبي، أن مبيعات العقارات بلغت 34.9 مليار درهم إماراتي من خلال 9,210 صفقة، بينما أضافت الرهون العقارية 23.1 مليار درهم إماراتي من خلال 7,399 صفقة. وساهمت عقود الانتفاع بمبلغ 2.9 مليار درهم إماراتي. وبجمع المبيعات والرهن العقاري، تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية 67 مليار درهم إماراتي من خلال 21,123 صفقة.
يُخفي هذا النمو الكبير تحولاً جذرياً في تركيبة الطلب. تُشير تقارير السوق الصادرة عن كافنديش ماكسويل وفالوسترات إلى أن المشترين يُركزون بشكل متزايد على الفلل والمنازل الجاهزة، مما يُغذي نشاط السوق الثانوية ويدفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. في النصف الأول من عام 2025، قفزت مبيعات الفلل والمنازل الجاهزة بنسبة 72% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2021، مع حوالي 2300 صفقة بيع منازل مُكتملة من أصل 3300 صفقة إجمالية. وارتفع متوسط سعر الصفقة إلى 2.5 مليون درهم إماراتي من 2.1 مليون درهم إماراتي في العام السابق، مما يعكس ندرة المعروض واستمرار الطلب.
في المقابل، شهدت مبيعات العقارات على المخطط تراجعًا حادًا. وتُظهر بيانات كافنديش ماكسويل انخفاضًا في حجم المبيعات على المخطط بنسبة 70% تقريبًا على أساس سنوي، وبنسبة 50% تقريبًا مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024. وبلغ إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في النصف الأول من عام 2025 ما قيمته 8.9 مليار درهم إماراتي عبر 3,300 معاملة، بانخفاض قدره 33% في القيمة و37% في الحجم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُرجع المحللون هذا التحول بشكل رئيسي إلى محدودية الوحدات الجديدة المُطلقة، وتفضيل المشترين للإشغال الفوري في بيئة تشهد نموًا سكانيًا وفرص عمل نشطة.
يؤكد تقرير "مراجعة العقارات" الصادر عن شركة فاليوسترات للربع الثاني من عام 2025 المسار التصاعدي لقيم العقارات والإيجارات. فقد ارتفع مؤشر أسعارها بنسبة 8.1% على أساس سنوي ليصل إلى 128.3 نقطة، وتصدرت الفلل هذا الارتفاع، بزيادة تجاوزت 10% سنويًا. كما ارتفعت أسعار الشقق، وإن كان ذلك بوتيرة أقل، بنسبة تقارب 6% على أساس سنوي. أما من ناحية الإيجارات، فقد ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية بنسبة تقارب 10% سنويًا، حيث ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 12.5%، وهي أسرع وتيرة منذ سنوات. وارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 7%. ويعزز ارتفاع عوائد الإيجار إقبال المستثمرين على المنازل الجاهزة، لا سيما في المجمعات السكنية المخصصة للعائلات.
يُعزز ندرة المعروض من الوحدات السكنية على المخطط هذه الديناميكية. فقد سُلِّم 2400 وحدة فقط في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع تسليم 10400 وحدة أخرى قبل نهاية العام و11000 وحدة في عام 2026. ويرى المحللون أن هذه الوحدات قد لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد، لا سيما في ظل تزايد عدد سكان أبوظبي وتركيز الحكومة في رؤية 2030 على التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ومبادرات الإقامة طويلة الأجل. ويشير آخر تحديث لسوق العقارات من شركة سي بي آر إي إلى أن إيجارات الوحدات السكنية ترتفع بوتيرة متسارعة، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 5.5% والفلل بنسبة 6.3% في النصف الأول من عام 2025، مما يعزز عوائد مُلّاك العقارات.
يتجلى الميل نحو المنازل الجاهزة بشكل أوضح في المجمعات السكنية الفاخرة. شهدت فلل جزيرة ياس ارتفاعًا في الأسعار تجاوز 15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، كما سجلت كل من الريف وجزيرة السعديات ارتفاعًا قويًا في الأسعار. ويعكس نشاط الرهن العقاري التحول نفسه: فقد ارتفع الإقراض للفلل والتاون هاوس بنسبة تقارب 60% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض الإقبال على الرهن العقاري للشقق. ويرى المحللون أن هذا يُظهر تركيز المشترين المتزايد على خيارات المعيشة طويلة الأجل - مساحات أكبر، وحدائق، وسهولة الاستخدام الفوري - بدلًا من الاستثمارات المضاربة على المخطط.
رغم التباطؤ الموسمي خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وصل متوسط سعر العقارات السكنية إلى 2.5 مليون درهم إماراتي في الربع الأول، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات. ويؤكد خبراء القطاع على ثبات الأسعار رغم انخفاض أحجام التداول، مما يؤكد نضج السوق. وصرح أندرو لافر، المدير المساعد في كافنديش ماكسويل - أبوظبي: "هناك طلب مستمر على المنازل الجاهزة، وانخفاض واضح في إطلاق الوحدات السكنية على الخارطة. كما نشهد مؤشرات مشجعة في نشاط السوق الثانوية والتمويل المصرفي، مما يعكس ثقة المستثمرين وثقة المستخدم النهائي".
تعزز عوامل هيكلية جاذبية أبوظبي، منها سياسات داعمة للمستثمرين، مثل التأشيرات الذهبية طويلة الأجل، وخيارات الإقامة للمتقاعدين، وتأشيرات العائلات؛ ومشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك تطوير النقل والمعالم الثقافية؛ والتنويع الاقتصادي المستمر بدعم من استقرار عائدات النفط. تُرسخ هذه العوامل مجتمعةً ثقةً طويلة الأمد في سوق الإسكان.
مع ذلك، لا تزال هناك تحديات. فقيود العرض تُنذر بضغوط على القدرة على تحمل التكاليف إذا لم يتمكن المطورون من مواكبة الطلب. ويحذر المحللون من أنه ما لم تُطلق المزيد من المشاريع قريبًا، فقد يتفاقم الخلل بين العرض والطلب بحلول عام ٢٠٢٦. كما يُضيف ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا عامل عدم اليقين، وإن لم يُؤثر حتى الآن على الطلب في أبوظبي، حيث غالبًا ما يكون المشترون من المقيمين طويلي الأمد أو المستثمرين المؤسسيين.
في الوقت الحالي، يمر سوق العقارات في العاصمة بمرحلة نمو إيجابية، مدعومًا بطلب كبير على المنازل العائلية الجاهزة، ومحدودية المشاريع الجديدة، وأسس متينة. ومع تجاوز قيم الصفقات 61 مليار درهم هذا العام، وتسارع وتيرة الأسعار، لا تزال التوقعات متفائلة لبقية عام 2025. وكما قال أحد محللي السوق: "لقد نضج سوق العقارات في أبوظبي ليصبح سوقًا مرنًا وجاذبًا للمستثمرين. التحدي الحقيقي ليس بيع المنازل، بل بناء ما يكفي منها".