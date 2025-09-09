طفرة في أسعار المنازل الجاهزة بأبوظبي وسط ندرة الوحدات

يُعزز ندرة المعروض من الوحدات السكنية على المخطط هذه الديناميكية. فقد سُلِّم 2400 وحدة فقط في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع تسليم 10400 وحدة أخرى قبل نهاية العام و11000 وحدة في عام 2026. ويرى المحللون أن هذه الوحدات قد لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد، لا سيما في ظل تزايد عدد سكان أبوظبي وتركيز الحكومة في رؤية 2030 على التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ومبادرات الإقامة طويلة الأجل. ويشير آخر تحديث لسوق العقارات من شركة سي بي آر إي إلى أن إيجارات الوحدات السكنية ترتفع بوتيرة متسارعة، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 5.5% والفلل بنسبة 6.3% في النصف الأول من عام 2025، مما يعزز عوائد مُلّاك العقارات.