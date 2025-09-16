طفرة التملك تدفع عقارات دبي لذروة جديدة

ويتوقع المراقبون أن تظل المحركات المزدوجة المتمثلة في الاستثمار العالمي في المشروعات على المخطط والتحول نحو التملك من جانب السكان في سوق إعادة البيع قوية حتى نهاية العام. ومع نمو السكان، وعروض المطورين المرنة، والمبادرات الحكومية التي تخفف حواجز الدخول، يُنظر بشكل متزايد إلى قطاع العقارات في دبي باعتباره قصة نمو طويلة الأمد وليس مجرد دورة استثمارية قصيرة. وكما أشار هادي من إنجل آند فولكرز: "لم يعد سوق العقارات في دبي يتعلق فقط بدورات الاستثمار قصيرة المدى، بل بات يتعلق بشكل متزايد بالمقيمين الذين يختارون ترسيخ جذورهم هنا – بشراء المنازل من أجل الأمن، وأسلوب الحياة، وخلق القيمة على المدى الطويل. هذا التحول سيحدد المرحلة المقبلة من قصة العقارات في المدينة".