طبول الحرب: النفط في مهب أزمة مضيق هرمز

عاد الحديث مجدداً عن علاوات التأمين المرتبطة بالشحنات المارة عبر مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن المحللين يؤكدون أن دولة الإمارات تمتلك "بنية تحتية فعالة لتجاوز المضيق" في حال تفاقمت المخاطر الجيوسياسية.

وقد لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد طهران، في وقت استأنف فيه الجانبان محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية.

ووصل الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط الآن إلى مستوى يمنح واشنطن خيار توجيه ضربة لإيران.

وأشار بنك "ساكسو" في مذكرة صدرت يوم الخميس إلى أن "نقطة الضعف لا تكمن فقط في صادرات إيران الخاصة، بل في اعتماد المنطقة على المضيق. وحدها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تمتلكان بنية تحتية ملموسة لتجاوز المضيق (خطوط أنابيب بديلة)".

وقد دفعت المخاوف من ضربة عسكرية أمريكية محتملة أسعار النفط نحو الارتفاع يوم الخميس، حيث كسب كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 1.4% ليصل السعر إلى 71.35 دولاراً و66.15 دولاراً للبرميل على التوالي بحلول فترة بعد الظهر.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر حوالي 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز يومياً، ما يمثل نحو خمس الإمدادات العالمية.