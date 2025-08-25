"طاقة" توسّع حضورها العالمي في قطاع المياه عبر صفقة استحواذ بـ1.2 مليار دولار

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يوم الاثنين عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على حصة 100% في شركة جي إس إنيما، الشركة العالمية الرائدة في مجال معالجة وتحلية المياه، من شركة جي إس للهندسة والإنشاءات. وستُدمج هذه الصفقة، التي تُقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي، شركة جي إس إنيما بالكامل تحت ملكية طاقة، مما يُسهم بشكل كبير في تعزيز استراتيجية المجموعة للنمو الدولي في قطاع المياه.
من خلال دمج قدرات جي إس إنيما، ستعزز طاقة مكانتها بشكل كبير كشركة رائدة عالميًا في مجال تحلية المياه منخفضة الكربون، بخبرة شاملة في مجالات التطوير والهندسة وإدارة المشتريات والإنشاءات (EPCm)، والتشغيل والصيانة (O&M). سيضيف هذا الاستحواذ فورًا ما يقرب من 171 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من طاقة تحلية المياه إلى محفظة طاقة البالغة 1250 مليون جالون إمبراطوري يوميًا، وسيساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في الحصول على ثلثي طاقتها من تحلية المياه من تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة بحلول عام 2030 من خلال إضافة محطات تحلية جديدة. ستساهم عروض جي إس إنيما المتكاملة عبر سلسلة قيمة المياه بإضافة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا (264 مليون جالون إمبراطوري يوميًا) من طاقة مياه الشرب، و2.6 مليون متر مكعب يوميًا (572 مليون جالون إمبراطوري يوميًا) من طاقة معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية إلى منصة طاقة العالمية للمياه، بالإضافة إلى أعمال إدارة المياه التي تخدم 1.3 مليون نسمة.
تتخذ شركة جي إس إنيما من مدريد مقرًا لها، وتدير ما يقارب 50 مشروعًا نشطًا، منها حوالي 30 شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص، عبر محفظة أعمال تشمل تحلية المياه ومعالجتها (بما في ذلك تقنيات معالجة المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي). وبفضل حضورها في عشر دول، منها إسبانيا والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وسلطنة عُمان، تُتيح الشركة لشركة "طاقة" إمكانية الوصول الفوري إلى أسواق عالية النمو في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مما يُعزز مكانتها كشركة مرافق عالمية رائدة.
من المتوقع أن تساهم شركة GS Inima في الأداء المالي لشركة طاقة، مع إضافات قوية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند الإغلاق. في عام 2024، حققت الشركة إيرادات سنوية بلغت حوالي 389 مليون يورو وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 106 ملايين يورو، مما يعزز جودة وحجم الأرباح التي تتوقع طاقة إضافتها إلى محفظتها. تعمل غالبية محفظة الشركة (باستثناء حصة EPCm) بموجب اتفاقيات امتياز طويلة الأجل تتضمن آليات لتعديل التضخم، مما يوفر تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق التقنيات الرقمية المتقدمة لشركة GS Inima وتركيزها على البحث والتطوير العنان لقيمة طويلة الأجل من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة طاقة وقدراتها التقنية عبر منصة المياه الخاصة بها. يعزز هذا التكامل قدرة طاقة على توسيع البنية التحتية الذكية للمياه ويكمل استراتيجية المجموعة الأوسع نطاقًا لتوسيع القدرات التشغيلية من خلال مزيج من الفوز بالمشاريع وعمليات الاستحواذ المستهدفة.
قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طاقة: "يمثل هذا الاستحواذ خطوةً تحوليةً في نمو طاقة واستراتيجيتها في قطاع المياه. تتمتع شركة جي إس إنيما بقوة تشغيلية وتقنية مثبتة على نطاق عالمي، ونحن فخورون بانضمامها إلى المجموعة. معًا، سنعمل على تسريع طموحنا لنصبح شركةً رائدةً في قطاع المياه على المستوى الدولي، ونوسع نطاق وصولنا وقدراتنا في أسواق النمو الاستراتيجية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين، مع تقديم حلول مياه مبتكرة ومنخفضة الكربون للمجتمعات حول العالم."
يأتي هذا الاستحواذ استكمالاً للزخم الذي حققته طاقة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، والتي اتخذت خلالها خطواتٍ هامة لتوسيع قدراتها في مجال المياه محلياً ودولياً. محلياً، عززت المجموعة حضورها في مجال مياه الصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها من خلال الاستحواذ على شركة حلول المياه المستدامة القابضة، والتي تعمل حالياً تحت اسم "طاقة لحلول المياه".
على الصعيد الدولي، التزمت طاقة بمشاريع بنية تحتية واسعة النطاق تُعزز الأمن المائي على المدى الطويل، بما في ذلك العديد من مشاريع التطوير في المغرب وأوزبكستان. وقد عززت هذه المبادرات التزام طاقة بتمكين الأمن المائي على المدى الطويل في الأسواق ذات الأولوية القصوى، مع توسيع نطاق حضورها العالمي.
وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق الأخرى، وهي أمر معتاد في مثل هذا النوع من الصفقات، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في عام 2026.