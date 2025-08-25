"طاقة" توسّع حضورها العالمي في قطاع المياه عبر صفقة استحواذ بـ1.2 مليار دولار

من خلال دمج قدرات جي إس إنيما، ستعزز طاقة مكانتها بشكل كبير كشركة رائدة عالميًا في مجال تحلية المياه منخفضة الكربون، بخبرة شاملة في مجالات التطوير والهندسة وإدارة المشتريات والإنشاءات (EPCm)، والتشغيل والصيانة (O&M). سيضيف هذا الاستحواذ فورًا ما يقرب من 171 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من طاقة تحلية المياه إلى محفظة طاقة البالغة 1250 مليون جالون إمبراطوري يوميًا، وسيساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في الحصول على ثلثي طاقتها من تحلية المياه من تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة بحلول عام 2030 من خلال إضافة محطات تحلية جديدة. ستساهم عروض جي إس إنيما المتكاملة عبر سلسلة قيمة المياه بإضافة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا (264 مليون جالون إمبراطوري يوميًا) من طاقة مياه الشرب، و2.6 مليون متر مكعب يوميًا (572 مليون جالون إمبراطوري يوميًا) من طاقة معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية إلى منصة طاقة العالمية للمياه، بالإضافة إلى أعمال إدارة المياه التي تخدم 1.3 مليون نسمة.