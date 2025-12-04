طائرة فلاي دبي تتعرض لحادث أرضي في مطار المالديف

أكد متحدث باسم شركة فلاي دبي لصحيفة «خليج تايمز» يوم الخميس أن إحدى طائرات الناقلة الإماراتية تعرضت لأضرار خلال حادث في مطار فيلانا الدولي (MLE) في جزر المالديف.
وأصدرت الشركة بيانًا ذكرت فيه أن جميع الركاب نزلوا من الطائرة بسلام وتم نقلهم إلى الرحلة التالية المتاحة.
وقال متحدث باسم فلاي دبي: «كانت طائرتنا في مطار فيلانا الدولي (MLE) طرفًا في حادث أرضي بتاريخ 4 ديسمبر. وقد نزل جميع ركابنا وطاقمنا بأمان في مبنى الركاب. وتم تأمين سفر الركاب على الرحلات التالية المتاحة بينما تخضع الطائرة لفحص دقيق».
وأُفيد بأن الحادث تسبب في أضرار بهيكل جناح الطائرة. وستخضع الطائرة لأعمال الإصلاح بما يتوافق مع الأطر التنظيمية لتكون صالحة للطيران.
تُعد جزر المالديف واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية لدى المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من جميع أنحاء العالم.
كما أفادت خليج تايمز سابقًا، بسبب الازدحام في المطار الرئيسي، تقوم المالديف بتوسيع مطار فيلانا الدولي لاستيعاب العدد المتزايد من السياح الأجانب في الدولة الجزيرة.
قال ثوريق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة في المالديف، في مقابلة مع خليج تايمز في وقت سابق من هذا العام: “في الوقت الحالي، هناك بعض الازدحام، لكننا سنفتح محطتنا الجديدة بحلول نهاية العام، والتي يمكن أن تستوعب 7 ملايين سائح. بمجرد افتتاحها، ستكون هناك مشاكل أقل”.
وأفادت وسائل الإعلام الجوية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن طائرة إيرباص A380 تابعة لطيران الإمارات تعرضت لأضرار في مطار مانشستر، المملكة المتحدة، بعد أن اصطدمت بشاحنة وقود، مما تسبب في ثقب في غطاء المحرك. تواصلت خليج تايمز مع طيران الإمارات للحصول على بيان.
قال متحدث باسم فلاي دبي في بيان بعد حادث المالديف: “تظل سلامة ركابنا وطاقمنا أولويتنا القصوى في جميع الأوقات”.