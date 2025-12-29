طائرات "حرارة" الإماراتية تنطلق من المختبرات الرقمية إلى الأجواء العالمية

وقال ديديتش، مشيراً إلى الحرارة والرطوبة والتعرض الطويل لأشعة الشمس: "الظروف هنا أسوأ بكثير من أي مكان آخر.. إذا نجحت هنا، فستنجح في أي مكان". في الواقع، حصلت أول طائرة لشركة "إير كيو" - حرارة - على اسمها من الحرارة التي شعر بها مهندسوها بعد انتقالهم إلى الإمارات.