طائرات الإمارات الذكية تعزز الأمن بكشف مبكر

يعتقد بلازا أن العديد من المؤسسات لا تزال تُقيّم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار باستخدام نماذج قديمة، مُركزةً على النفقات الرأسمالية أو تخفيض عدد الموظفين. وأضاف: "صُممت مقاييس العائد على الاستثمار التقليدية للأدوات التي يُديرها البشر. أما الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة، فقد أصبحت الآن جزءًا من البنية التحتية الدائمة - فهي تجمع البيانات وتُحللها وتدعم عملية اتخاذ القرار".

ويرى أن الأثر ينبغي قياسه من حيث الاستعداد للحوادث، والفهم العملي، والقدرة على الاستجابة. ويضيف: "تتيح هذه الطائرات المسيّرة مستوى من التحكم الآني والذكاء الحضري لم يكن موجودًا من قبل".

في إحدى الحالات، رصدت طائرات مايكروافيا المسيرة، التي كانت تجوب المناطق الجبلية كل 15 كيلومترًا، نشاطًا حراريًا مشبوهًا قبل 18 ساعة من موعد دورية بشرية مقررة. «ساعد التنبيه في اعتراض عبور غير مصرح به، وكشف عن مسار لم يكن مراقبًا من قبل. هذا النوع من الكشف المبكر يُحدث نقلة نوعية».

التنظيم الداعم لدولة الإمارات

وقال بلازا إنه في حين يتم تشكيل سوق الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، ويظل النظام البيئي في أوروبا مجزأً، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود المنطقة في التنظيم الذي يدعم عمليات الطائرات بدون طيار القابلة للتطوير.

أوضح قائلاً: "لدينا هنا تسجيل سريع، وحوكمة مركزية، ووضوح قانوني، مما يُسهّل الابتكار. ومن نواحٍ عديدة، يُسهّل هذا الأمر نشر الطائرات المسيّرة المتقدمة أكثر من الغرب".

أنظمة مايكروافيا مُدمجة بالفعل مع منصات إدارة المجال الجوي المحلية، وجُربَت ضمن الأطر التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتطلع الشركة إلى مواءمتها مع مبادرات المدن الذكية، بدءًا من رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد في دبي وصولًا إلى الخدمات الرقمية الموحدة في أبوظبي.

تصدير الابتكارات المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة

تبلغ قيمة سوق الطائرات بدون طيار المحلية في الإمارات العربية المتحدة 122 مليون دولار أمريكي، وهي تشهد نموًا متسارعًا. ووفقًا لشركة بلازا، فإن التحول من الاستخدام الاستهلاكي إلى البنية التحتية الوطنية جارٍ بالفعل، حيث تُصدّر الشركات الإماراتية التقنيات بدلًا من مجرد اعتمادها.

في المعارض الدولية، تُبرم الشركات الإماراتية عقود تصدير للمنصات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وشركة مايكروافيا جزء من هذه الجهود، كما قال. وأضاف: "كل ما نبنيه يُطوَّر ويُجمَّع في الإمارات. وهذا يمنح شركاءنا الثقة، ويمنح الإمارات العربية المتحدة موطئ قدم في سلسلة التوريد العالمية للدفاع والأمن".

في حين أن قطاعات الدفاع وأمن الحدود والنفط والغاز لا تزال الأكثر تبنيًا لتقنية الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة، فإن قطاعات أخرى مثل الزراعة والحماية المدنية والخدمات اللوجستية الذكية بدأت تلحق بها. ومع ذلك، يشير بلازا إلى أن تبني هذه التقنية لا يزال مجزأً في قطاعات مثل التأمين والبناء والمرافق. "هناك إمكانات هائلة في مجالات الحفاظ على الطبيعة ومراقبة الأنفاق، وحتى التعدين. ولكن لتحقيق ذلك، نحتاج إلى بنية تحتية رقمية ووضوح تنظيمي."

الحدود التالية

بالنظر إلى المستقبل، تستثمر مايكروافيا في أسراب الطائرات بدون طيار للإغاثة من الكوارث، والرصد البيئي في النظم البيئية الهشة، والزراعة الذكية في المناطق القاحلة. وتوقع بلازا: "في غضون خمس إلى عشر سنوات، ستُدمج طائرات الذكاء الاصطناعي بدون طيار في جميع وظائف المدن الذكية. ستراقب حركة المرور، وتفحص البنية التحتية، وتستجيب لحالات الطوارئ - ليس بشكل تفاعلي، بل بشكل استباقي".

مع استمرار صعود دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد إقليمي في مجال التكنولوجيا، تعمل شركات مثل مايكروافيا بهدوء على بناء استراتيجية الأجهزة والبرمجيات والسيادة اللازمة لمواكبة هذا التطور. وصرح بلازا: "نحن لا نكتفي بتسيير طائرات بدون طيار، بل ندمج الاستقلالية في البنية التحتية للمستقبل - هنا في الإمارات العربية المتحدة".