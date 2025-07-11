طائرات الإمارات الذكية تعزز الأمن بكشف مبكر

في منشأة صحراوية نائية في آسيا الوسطى، تم اعتراض متسللين اثنين كانا يحاولان اختراق محيط أمني في منتصف الليل قبل أن يتمكنا من الوصول إلى المجمع الرئيسي.
في غضون 30 ثانية من رصد حركة غير مصرح بها، انطلقت طائرة بدون طيار ذاتية القيادة من محطة إرساء، وحلّقت بدقة متناهية، والتقطت صورًا حرارية للمشتبه بهم. هربوا قبل أن يُلحقوا أضرارًا، وتم إصلاح الاختراق في اليوم نفسه.
وبحسب شركة مايكروافيا، الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار ومقرها الإمارات العربية المتحدة والتي تقف وراء الاستجابة للحوادث، فإن الأنظمة الجوية المستقلة لا تحل محل أجهزة الاستشعار والدوريات الثابتة فحسب، بل إنها تعيد تشكيل اقتصاديات واستراتيجية أمن البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قال إنريكي بلازا بايز، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروافيا: "نتحدث عن زمن تشغيل يصل إلى 98%، وتصوير حراري، وتكبير بصري عالي الدقة، وتصنيف الأهداف بالذكاء الاصطناعي، جميعها تعمل معًا - دون أي تأخير أو تجربة". وأضاف: "لم يمنع النظام أي خسارة محتملة فحسب، بل حقق عائدًا كاملًا على الاستثمار خلال السنة الأولى".
من مراقبة المحيط إلى فحص البنية التحتية والاستجابة للطوارئ، تقوم الطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل بمهام عبر الحدود وخطوط الأنابيب ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
صُممت منصتنا بالكامل للعمل في منطقة الخليج، كما قال بلازا. "اختبرناها في درجات حرارة تتراوح بين -35 و60 درجة مئوية. محطات الإرساء مقاومة للغبار، ومُكيّفة، ومقاومة للتآكل، لأن هذا ما تتطلبه هذه المنطقة."
تستطيع طائرات مايكروافيا ذاتية القيادة البقاء في الجو بنسبة 98% بفضل استبدال البطاريات آليًا، والمراقبة الفورية، وميزات الصيانة التنبؤية. استقرارها في رياح تصل سرعتها إلى 15 مترًا في الثانية يجعلها مثالية للعمليات الساحلية والصحراوية الصعبة. وأضاف: "لقد تخلصنا من تكاليف الاستعداد، ووقت التوقف، والحاجة إلى أطقم طيران كاملة". "ما نقدمه ليس مجرد أتمتة، بل أتمتة ذكية قابلة للتوسع، وتتعلم، وتتفوق في الأداء".
يعتقد بلازا أن العديد من المؤسسات لا تزال تُقيّم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار باستخدام نماذج قديمة، مُركزةً على النفقات الرأسمالية أو تخفيض عدد الموظفين. وأضاف: "صُممت مقاييس العائد على الاستثمار التقليدية للأدوات التي يُديرها البشر. أما الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة، فقد أصبحت الآن جزءًا من البنية التحتية الدائمة - فهي تجمع البيانات وتُحللها وتدعم عملية اتخاذ القرار".
ويرى أن الأثر ينبغي قياسه من حيث الاستعداد للحوادث، والفهم العملي، والقدرة على الاستجابة. ويضيف: "تتيح هذه الطائرات المسيّرة مستوى من التحكم الآني والذكاء الحضري لم يكن موجودًا من قبل".
في إحدى الحالات، رصدت طائرات مايكروافيا المسيرة، التي كانت تجوب المناطق الجبلية كل 15 كيلومترًا، نشاطًا حراريًا مشبوهًا قبل 18 ساعة من موعد دورية بشرية مقررة. «ساعد التنبيه في اعتراض عبور غير مصرح به، وكشف عن مسار لم يكن مراقبًا من قبل. هذا النوع من الكشف المبكر يُحدث نقلة نوعية».
وقال بلازا إنه في حين يتم تشكيل سوق الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، ويظل النظام البيئي في أوروبا مجزأً، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود المنطقة في التنظيم الذي يدعم عمليات الطائرات بدون طيار القابلة للتطوير.
أوضح قائلاً: "لدينا هنا تسجيل سريع، وحوكمة مركزية، ووضوح قانوني، مما يُسهّل الابتكار. ومن نواحٍ عديدة، يُسهّل هذا الأمر نشر الطائرات المسيّرة المتقدمة أكثر من الغرب".
أنظمة مايكروافيا مُدمجة بالفعل مع منصات إدارة المجال الجوي المحلية، وجُربَت ضمن الأطر التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتطلع الشركة إلى مواءمتها مع مبادرات المدن الذكية، بدءًا من رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد في دبي وصولًا إلى الخدمات الرقمية الموحدة في أبوظبي.
تبلغ قيمة سوق الطائرات بدون طيار المحلية في الإمارات العربية المتحدة 122 مليون دولار أمريكي، وهي تشهد نموًا متسارعًا. ووفقًا لشركة بلازا، فإن التحول من الاستخدام الاستهلاكي إلى البنية التحتية الوطنية جارٍ بالفعل، حيث تُصدّر الشركات الإماراتية التقنيات بدلًا من مجرد اعتمادها.
في المعارض الدولية، تُبرم الشركات الإماراتية عقود تصدير للمنصات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وشركة مايكروافيا جزء من هذه الجهود، كما قال. وأضاف: "كل ما نبنيه يُطوَّر ويُجمَّع في الإمارات. وهذا يمنح شركاءنا الثقة، ويمنح الإمارات العربية المتحدة موطئ قدم في سلسلة التوريد العالمية للدفاع والأمن".
في حين أن قطاعات الدفاع وأمن الحدود والنفط والغاز لا تزال الأكثر تبنيًا لتقنية الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة، فإن قطاعات أخرى مثل الزراعة والحماية المدنية والخدمات اللوجستية الذكية بدأت تلحق بها. ومع ذلك، يشير بلازا إلى أن تبني هذه التقنية لا يزال مجزأً في قطاعات مثل التأمين والبناء والمرافق. "هناك إمكانات هائلة في مجالات الحفاظ على الطبيعة ومراقبة الأنفاق، وحتى التعدين. ولكن لتحقيق ذلك، نحتاج إلى بنية تحتية رقمية ووضوح تنظيمي."
بالنظر إلى المستقبل، تستثمر مايكروافيا في أسراب الطائرات بدون طيار للإغاثة من الكوارث، والرصد البيئي في النظم البيئية الهشة، والزراعة الذكية في المناطق القاحلة. وتوقع بلازا: "في غضون خمس إلى عشر سنوات، ستُدمج طائرات الذكاء الاصطناعي بدون طيار في جميع وظائف المدن الذكية. ستراقب حركة المرور، وتفحص البنية التحتية، وتستجيب لحالات الطوارئ - ليس بشكل تفاعلي، بل بشكل استباقي".
مع استمرار صعود دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد إقليمي في مجال التكنولوجيا، تعمل شركات مثل مايكروافيا بهدوء على بناء استراتيجية الأجهزة والبرمجيات والسيادة اللازمة لمواكبة هذا التطور. وصرح بلازا: "نحن لا نكتفي بتسيير طائرات بدون طيار، بل ندمج الاستقلالية في البنية التحتية للمستقبل - هنا في الإمارات العربية المتحدة".
هيئة الطيران المدني في الإمارات توقف تقديم خدمات الطائرات بدون طيار؛ يجب على المتقدمين التسجيل على الموقع الرسمي أبوظبي تجري أول عملية تسليم طرود بطائرات بدون طيار في مشروع تجريبي الإمارات تطلق مركز شرطة متنقل بطائرات بدون طيار يمكنها شحن السيارات الكهربائية على الطريق شاهد: الإمارات تكشف عن أول طائرة بدون طيار لمكافحة الحرائق تعمل بالطاقة النفاثة في العالم