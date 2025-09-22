ضعف الروبية يضعف قوة الهنود والباكستانيين الشرائية لعقارات الإمارات

يتمتع المستثمرون البريطانيون بموقف قوي لشراء العقارات في دبي والإمارات لأن الجنيه الاسترليني قد تعزز بشكل كبير مقابل الدرهم الإماراتي منذ يناير 2025. وكان الجنيه يتداول عند 4.47 مقابل الدرهم في يناير وتجاوز مستوى 5 في يوليو ثم مرة أخرى في سبتمبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 14 عاماً. ومنح الجنيه الأقوى المستثمرين البريطانيين قدرة أكبر على الاستثمار في العقارات بدبي والإمارات.