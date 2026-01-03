ضباب الصباح يربك حركة الطيران في دبي وتحويل مسار 23 رحلة جوية

كما حذر المركز الوطني للأرصاد السكان بضرورة توخي الحذر خلال الأيام القادمة، منبهاً إلى أنه من المتوقع أن تشتد الرطوبة بحلول ليل السبت وحتى صباح الأحد. وقد تؤدي هذه الظروف مجدداً إلى تشكل الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية، مما قد يؤثر على حركة التنقل البري والجوي.