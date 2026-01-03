ضباب الصباح يربك حركة الطيران في دبي وتحويل مسار 23 رحلة جوية

أكد متحدث باسم مطارات دبي لصحيفة "خليج تايمز" أنه تم تحويل مسار ما مجموعه 23 رحلة جوية قادمة من مطارات دبي بسبب الظروف الجوية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.
وقال المتحدث: "أدت الظروف الجوية في 3 يناير إلى تحويل 21 رحلة قادمة من مطار دبي الدولي (DXB) ورحلتين قادمتين من مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي (DWC)".
جاءت هذه الاضطرابات في أعقاب تنبيهات جوية أصدرها المركز الوطني للأرصاد (NCM)، والتي وضعت عدة مناطق تحت تحذيرات "باللونين الأصفر والأحمر" بسبب الضباب بين منتصف الليل والساعة 10 صباحاً يوم السبت. وقد أثر انخفاض الرؤية خلال هذه الفترة على عمليات الطيران، خاصة خلال ساعات الذروة لوصول الرحلات الصباحية. ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع قنوات "خليج تايمز" على واتساب.
كما حذر المركز الوطني للأرصاد السكان بضرورة توخي الحذر خلال الأيام القادمة، منبهاً إلى أنه من المتوقع أن تشتد الرطوبة بحلول ليل السبت وحتى صباح الأحد. وقد تؤدي هذه الظروف مجدداً إلى تشكل الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية، مما قد يؤثر على حركة التنقل البري والجوي.
وقالت سلطات المطار إنه تم استنفار الفرق بسرعة لتقليل الإزعاج للمسافرين. وصرح المتحدث قائلاً: "نحن نعمل عن كثب مع شركات الطيران والجهات المختصة وشركاء الخدمة لإعادة التوازن إلى الجداول الزمنية ودعم الضيوف المتأثرين بهذا الاضطراب القصير".
وأضافوا أنه بمجرد تحسن الرؤية في وقت لاحق من الصباح، بدأت العمليات في العودة إلى طبيعتها. وقال المتحدث: "مع عودة الأحوال الجوية إلى طبيعتها الآن، تعود العمليات إلى تدفقها المعتاد، مع تركيز الجهود على تقليل التأخير إلى أدنى حد ممكن".
وفي الوقت نفسه، أكدت شركة طيران محلية تأثر بعض رحلاتها. وقال متحدث باسم شركة "فلاي دبي": "نتج عن الظروف الجوية في دبي صباح اليوم إلغاء أو تأخير أو تحويل مسار رحلات مختارة. نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل الاضطراب في جداول سفر مسافرينا والتنسيق مع جميع الأطراف في المطار. إن سلامة مسافرينا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى".
تعد الاضطرابات المرتبطة بالضباب أمراً شائعا خلال أشهر الشتاء في دولة الإمارات، خاصة في الصباح الباكر عندما تنخفض درجات الحرارة وترتفع مستويات الرطوبة. وتحث السلطات بانتظام السائقين والمسافرين على توخي الحذر خلال مثل هذه الظروف والبقاء على اطلاع من خلال تقارير الطقس الرسمية وتنبيهات النقل.
ويأتي اضطراب الضباب وسط فترة سفر مزدحمة بالفعل عبر مطارات الإمارات. وحذرت شركات الطيران المحلية المسافرين بضرورة الوصول مبكراً لرحلاتهم هذا الأسبوع. وكانت طيران الإمارات قد نصحت في وقت سابق جميع عملائها بذروة سفر كبيرة في الأسبوع الأول من شهر يناير، مع توقع أعداد كبيرة من المغادرين والقادمين في الفترة من 2 إلى 5 يناير 2026.
قالت النصيحة: "توصي طيران الإمارات بشدة أن يصل المسافرون إلى المطار قبل 4 ساعات من المغادرة، استعدادًا لاحتمال وجود حركة مرور إضافية في الطريق إلى المطار، ومواقف سيارات أكثر ازدحامًا، ومطار مزدحم".