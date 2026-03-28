"صيانة مجانية وفرق طوارئ".. مطورو العقارات في الإمارات يساندون المتضررين من الأمطار

قام مطورو العقارات في الإمارات بتفعيل بروتوكولات الطوارئ لمساعدة المجتمعات على التعامل مع الفيضانات بعد الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، ويقدمون أيضًا صيانة مجانية حيثما ينطبق ذلك.

تم نشر فرق الهندسة والصيانة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة السكان في التعامل مع الوضع.

شهدت الإمارات هذا الأسبوع بعضًا من أغزر الأمطار في تاريخها، مما تسبب في فيضانات في العديد من المناطق وأسفر عن أضرار بالممتلكات والمركبات.

“خلال الظواهر الجوية القاسية، نقدم الدعم للمقيمين حيثما أمكن ذلك. ويشمل ذلك تنسيق جهود التنظيف، وتقديم الإرشادات الفنية، وربط المقيمين بمقدمي الخدمات الموثوق بهم لمعالجة المشكلات داخل الوحدات بكفاءة.

“في الحالات التي تندرج فيها المشكلات ضمن فترة المسؤولية عن العيوب (DLP) أو الضمان، يتم تصعيدها على الفور إلى الفرق المعنية للمراجعة والتصحيح الفوري،” قال زياد حداد، نائب الرئيس الأول، داماك العقارية – لوامز.