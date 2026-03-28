"صيانة مجانية وفرق طوارئ".. مطورو العقارات في الإمارات يساندون المتضررين من الأمطار

قام مطورو العقارات في الإمارات بتفعيل بروتوكولات الطوارئ لمساعدة المجتمعات على التعامل مع الفيضانات بعد الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، ويقدمون أيضًا صيانة مجانية حيثما ينطبق ذلك.
تم نشر فرق الهندسة والصيانة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة السكان في التعامل مع الوضع.
شهدت الإمارات هذا الأسبوع بعضًا من أغزر الأمطار في تاريخها، مما تسبب في فيضانات في العديد من المناطق وأسفر عن أضرار بالممتلكات والمركبات.
“خلال الظواهر الجوية القاسية، نقدم الدعم للمقيمين حيثما أمكن ذلك. ويشمل ذلك تنسيق جهود التنظيف، وتقديم الإرشادات الفنية، وربط المقيمين بمقدمي الخدمات الموثوق بهم لمعالجة المشكلات داخل الوحدات بكفاءة.
“في الحالات التي تندرج فيها المشكلات ضمن فترة المسؤولية عن العيوب (DLP) أو الضمان، يتم تصعيدها على الفور إلى الفرق المعنية للمراجعة والتصحيح الفوري،” قال زياد حداد، نائب الرئيس الأول، داماك العقارية – لوامز.
فترة المسؤولية عن العيوب (DLP) هي إطار زمني محدد يتراوح بين ستة إلى 12 شهرًا بعد اكتمال مشروع البناء، يكون خلالها المقاول مسؤولاً عن إصلاح أي عيوب أو انكماش أو أعطال. وهي تسمح للمالكين بشغل العقار مع ضمان قيام المقاولين بمعالجة المشكلات على نفقتهم الخاصة.
قال المطورون إنهم أبقوا السكان على اطلاع لمساعدتهم في حماية منازلهم وضمان سلامتهم الشخصية خلال الظروف الجوية السيئة.
قال وينستون كلينت، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ميركي للمقاولات المتكاملة، مجموعة ميركي، إنهم يتبعون نهجًا استباقيًا على أرض الواقع.
“تم إخطار السكان مسبقًا ونصحهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة، بينما تم نشر فرق إدارة المرافق على مدار الساعة خلال الأيام الثلاثة الماضية لمراقبة الوضع عن كثب. كما تم إبقاء فرق فنية إضافية في حالة تأهب للاستجابة بسرعة لأي مشكلات محتملة. لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث، وجميع الوحدات لا تزال تحت فترة المسؤولية عن العيوب (DLP)، مما يسمح بحل أي مخاوف مبلغ عنها على الفور ويضمن استمرار شعور السكان بالدعم خلال هذا الوقت،” قال كلينت.
قال فرانسيس ألفريد، العضو المنتدب لشركة شوبا العقارية، إن الظواهر الجوية القاسية هي تذكير في الوقت المناسب بأن المرونة والجودة يجب أن تُبنى في المجتمع منذ البداية.
“تراقب فرق إدارة المرافق والمجتمع لدينا عن كثب التحذيرات الجوية الرسمية وتفعل الإجراءات الاحترازية مسبقًا، بما في ذلك عمليات التفتيش الليلية وإزالة المياه بشكل استباقي، للمساعدة في ضمان بقاء الطرق الداخلية سالكة ويواجه السكان أقل قدر من التعطيل في حياتهم اليومية. تظل سلامة وراحة وراحة بال سكاننا أولويتنا القصوى،” كما قال.
وأضاف زياد حداد أنهم يضعون مسبقًا صهاريج مياه إضافية في جميع المجتمعات، ويقومون بتركيب أكياس الرمل في المناطق المعرضة للخطر، ويضمنون إغلاق المكونات الكهربائية المكشوفة بشكل صحيح لمنع تسرب المياه. “يتم التخطيط لاستراتيجيات إخلاء المياه بعناية، مع نشر مضخات الصرف ومعدات نزح المياه وحلول الاحتواء المؤقتة بناءً على تقييمات المخاطر. يتم إعطاء الأولوية للمناطق المنخفضة أو المعرضة تاريخيًا للخطر بموارد ذات سعة أعلى.”
قال تيزيان راب، نائب الرئيس للاتصالات ومستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة في عزيزي للتطوير، إنهم على اتصال وثيق مع السكان في جميع المجتمعات من خلال مزود إدارة المجتمع، VCM.
“خط ساخن مخصص، وعنوان بريد إلكتروني، وتطبيقنا المحمول كلها نشطة، مما يضمن أن يتمكن السكان من الإبلاغ بسرعة عن أي مخاوف أو أضرار وتلقي الدعم في الوقت المناسب. تراقب فرقنا جميع العقارات باستمرار، وتنسق مع شركاء الخدمة على الأرض، وتحدد أولويات الاستجابات عند الضرورة للحفاظ على السلامة وتقليل الاضطراب،” كما قال.
وأضاف حداد أنهم يشجعون السكان أيضًا على الاحتفاظ بتغطية تأمينية مناسبة لمنازلهم وممتلكاتهم، مما يضمن حماية شاملة لأصولهم الفردية.
“على الأرض، يتم تفعيل بروتوكولات الطوارئ الكاملة، بما في ذلك نشر فرق الهندسة، وتفتيش أنظمة الصرف، وتجهيز المضخات ومعدات السلامة، والمراقبة المستمرة من خلال أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة المتكاملة. تعمل فرقنا على مدار الساعة، وغالبًا ما تبقى في الموقع، لضمان تغطية متواصلة واستجابة سريعة،” كما قال.
تدير شركة Loams، وهي شركة لإدارة المجتمعات تابعة لـ Damac Properties، أكثر من 50,000 وحدة سكنية وتخدم ما يقدر بنحو 300,000 ساكن.