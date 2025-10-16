"صوت العميل": منصة ذكية من جمارك دبي تعزز تجربة المتعاملين وتحفز بيئة الأعمال

ضمن مشاركتها في "جيتكس جلوبال"، كشفت جمارك دبي عن إطلاق مشروعها الذكي المبتكر "صوت العميل"، وهو منصة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تم تطويرها للاستماع الفوري لملاحظات العملاء واقتراحاتهم وتحليلها بشكل لحظي لدعم القرارات الاستراتيجية، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتحفيز بيئة الأعمال في الإمارة من خلال تحقيق أعلى درجات سعادة المتعاملين.

ويأتي هذا المشروع المبتكر في إطار رؤية جمارك دبي لإثراء تجربة المتعاملين، وتحقيق التكامل بين تحسين رضا العملاء، وتسهيل حركة التجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تبني حلول ذكية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم تنافسية دبي عالمياً.

وتعتمد المنصة على تقنيات متقدمة للتحليل التنبؤي، لتمكين المؤسسات من رصد توجهات المتعاملين بشكل لحظي، وتحويل الملاحظات الواردة من مختلف قنوات التواصل مثل مراكز الاتصال، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ، ما يسهم في سرعة الاستجابة وأتمتة الإجراءات.

وقال مطر المهيري مدير إدارة اسعاد العملاء في جمارك دبي :"تأتي هذه المنصة كجزء من جهود جمارك دبي المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، من خلال تطوير قنوات التواصل مع العملاء وتوظيف تقنيات ذكية تضمن التفاعل السلس و المباشر معهم ، حيث توفر المنصة واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام تتيح للمتعاملين من مختلف الفئات سواء من قطاع التجارة ، أو الشحن ، أو الخدمات اللوجستية ، تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم ، و التحديات التي قد يواجهونها خلال الإجراءات الجمركية بما

يسهم بشكل مباشر في تسريع العمليات وزيادة حجم التجارة و ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية".

وأضاف:" لقد تم تصميم المنصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تجربة العميل وتحليل البيانات، حيت تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المدخلات وتصنيفها تلقائياً ما يمكن فريق العمل في جمارك دبي من رصد المتطلبات وتحديد مجالات التحسين ذات الأولوية، كما تساعد في تسريع آلية اتخاذ القرار من خلال توفير تقارير دورية دقيقة تعرض على فريق القيادة في الدائرة لدعم عملية التحسين والتطوير المستمر وهو ما يدفع نحو تنافسية بيئة الأعمال ويجعلها أكثر جذباً للمستثمرين".

ومن جانبها أكدت مريم الشامسي استشاري أول تطوير خدمات العملاء في جمارك دبي، أن "صوت العميل"تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية عبر أتمتة سير العمل وتخفيف العبء البشري، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات، خاصة في بيئة الجمارك التي تتطلب استجابات دقيقة وسريعة، هذه المنصة تعد تجسيداً عملياً لرؤية حكومة دبي في تعزيز نضج البيانات المؤسسية، وتحقيق الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وهي تدعم مبادرات التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتدفع نحو قرارات استباقية مبنية على فهم شامل لتجربة المتعاملين.