صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات

يأتي هذا التفاؤل على خلفية تباطؤ النمو العالمي. ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يتراجع التوسع العالمي من 3.3 في المائة في عام 2024 إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم ينخفض أكثر إلى 3.1 في المائة في عام 2026. ويُقدّر النمو في الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.5 في المائة، بينما يُقدر أن تظل الأسواق الناشئة والنامية ثابتة فوق 4 في المائة بقليل.