"صندوق السرطان"مسار جديد للعلاج والتعافي بدبي

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي، "صندوق السرطان" التابع لمؤسسة الجليلة، الذراع الخيري لهيئة الصحة بدبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي.

كما كشف سموه عن "جدار العطاء" في مستشفى دبي، والذي يحمل أسماء المتبرعين الذين دعموا برامج العلاج، تقديراً لكرمهم.

يهدف صندوق السرطان إلى توفير دعم حيوي لعلاج السرطان، مما يساعد على تخفيف العبء المالي عن المرضى ويضمن استمرارهم في تلقي الرعاية طوال فترة التعافي.

جاء إطلاق صندوق السرطان خلال حفل استضافته مؤسسة الجليلة في مستشفى دبي، حيث كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الشركاء والمانحين والداعمين لبرامج علاج المستشفى.

حضر الحفل محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان حاكم دبي؛ الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة؛ الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي؛ الدكتور عامر شريف، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة بدبي ورئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين.

صرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد: “العطاء قيمة متجذرة بعمق في دولة الإمارات العربية المتحدة غرسها آباؤنا المؤسسون، وتواصل قيادتنا البناء على هذا الإرث من خلال مبادرات تضع صحة الناس ورفاهيتهم في صميم الأولويات الوطنية.”

وأشاد سموه بالأفراد والمؤسسات الذين يعزز كرمهم الجهود الخيرية المجتمعية، مشيراً إلى أن المشاركة القوية التي تولدها مثل هذه البرامج تعكس التزاماً وطنياً مشتركاً بدعم الناس وتحسين جودة الحياة.

قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق: “يمثل صندوق السرطان خطوة استراتيجية نحو بناء نظام دعم مستدام للمرضى.” وأضافت: “يعكس الصندوق أيضاً نموذجاً مستقبلياً للتعاون، حيث يلعب العطاء المجتمعي والمؤسسي دوراً محورياً في تعزيز نظام الرعاية الصحية لدينا وتوسيع تأثيره على حياة المرضى. نحن نؤمن بأن العمل الخيري المستدام ضروري لبناء مجتمع أكثر تماسكاً، حيث تتضافر الجهود الجماعية لتشكيل مستقبل أفضل للجميع.”

قال الدكتور عامر الزرعوني: “تخصيص حملة رمضان لهذا العام لصندوق السرطان التابع لمؤسسة الجليلة سيعمل على توسيع سبل الدعم المتاحة لمرضى السرطان. ويعكس ذلك دور العطاء المجتمعي في مساعدة المرضى على الحصول على العلاج في الوقت المناسب، تماشياً مع وعد هيئة الصحة بدبي ‘المريض أولاً’.”

وأضاف: “لقد مكننا كرم المتبرعين من توفير الرعاية لـ 650 مريض سرطان خلال العام الماضي، بتبرعات تجاوزت 43 مليون درهم إماراتي من خلال برنامج ‘عون’.