صمود عقارات دبي: المستثمرون يرفضون "البيع المتعثر" ويفضلون جني أرباح تضاعفت 3 مرات

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
كانت هناك استفسارات من مشتري العقارات الذين يبحثون عن أصول متعثرة، لكن غالبية الملاك في دبي لا يبيعون عقاراتهم بأقل من مستويات ما قبل الصراع الإقليمي.
قال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن بعض المستثمرين الذين دخلوا السوق قبل عام 2022 شهدوا مضاعفة أو حتى ثلاثة أضعاف عوائدهم. ونتيجة لذلك، يختار بعض الملاك البيع للاستفادة من الأرباح الكبيرة التي تحققت في غضون سنوات قليلة فقط.
“نتلقى استفسارات من مشترين يبحثون عن صفقات بأسعار جيدة. لكننا لا نرى عددًا كبيرًا من البائعين يقبلون أسعارًا أقل من مستويات ما قبل الصراع. وحيثما يوجد ضغط، فإنه ليس الصراع نفسه هو الذي يدفعه. قد يكون الصراع هو المحفز، لكن السبب الأساسي يختلف من بائع لآخر. عدد قليل منهم تحملوا تعرضًا أكبر مما تسمح به طاقتهم، والآن يشعرون بهذا الضغط. هذا وضع مالي شخصي، وليس اتجاهًا في السوق،” قال فراس المسعدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية.
“ثم هناك فئة مختلفة تمامًا يميل الناس إلى تجاهلها: المستثمرون الذين دخلوا السوق بين عامي 2020 و 2022 وشهدوا ارتفاع قيمة عقاراتهم بنسبة 200 في المائة، وأحيانًا 300 في المائة. بعضهم الآن متحمسون لتحقيق الأرباح – ليس لأنهم متعثرون، ولكن لأن الأرقام منطقية. حتى لو قبلوا خصمًا طفيفًا عن الذروة، فإنهم لا يزالون يحققون عوائد استثنائية. لا يمكنك تطبيق تسمية ‘بائع متعثر’ شاملة على ذلك. إنها ديناميكية مختلفة جوهريًا، وفهم هذا التمييز مهم،” أضاف.
يقول المطلعون على الصناعة إن هناك بعض التراجع في السوق بسبب الصراع العسكري الإقليمي المستمر الذي يشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ومع ذلك، يعتقدون أن السوق ستنتعش بقوة أكبر، على غرار الدورات السابقة التي شهدتها خلال الأزمة المالية عام 2009 وجائحة كوفيد-19.
قال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد العقارية، إنهم يتلقون استفسارات من أشخاص يبحثون عن بيع عقارات، ولكن هناك أيضًا عدد كبير من المشترين في السوق يبحثون عن فرص جذابة.
“منذ تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، بدأنا نتلقى مكالمات من مستثمرين متمرسين وذوي رؤوس أموال جيدة يبحثون عن صفقات جذابة. إنهم ليسوا مشترين مضاربين، بل مشاركون ذوو خبرة في السوق يفهمون الدورات. تركيزهم واضح – تحديد الفرص حيث قد يتصرف البائعون عاطفياً بدلاً من استراتيجياً،” صرح سيد لصحيفة الخليج تايمز.
الأغلبية متمسكة بممتلكاتها
تاريخياً، أشار إلى أن عدم اليقين على المدى القصير غالباً ما يخلق فرص شراء انتقائية، والمستثمرون المتمرسون يدركون ذلك مبكراً.
“على عكس روايات الذعر، تظل السيولة في دبي قوية. نرى مشترين إماراتيين، ومستثمرين خليجيين على المدى الطويل، ومقيمين وافدين راسخين يتمتعون بمراكز نقدية قوية ويرغبون في الاستفادة من الصفقات الجيدة في الوقت الحالي،” قال سيد، مضيفاً أنهم يبحثون عن وحدات قد يواجه أصحابها صعوبة في خطط الدفع وعن مستثمرين مثقلين بالديون.
“هناك رأس مال جاهز للاستثمار ينتظر الفرصة.”
أشار فراس المسعدي إلى أن غالبية البائعين متمسكون بممتلكاتهم – ولسبب وجيه.
“كل مالك عقار في دبي اشترى خلال فترة عدم اليقين شهد ارتفاعاً كبيراً. هذا ليس مجرد حديث، بل هو تجربة حية لهذا السوق.”
على عكس عام 2009، عندما ضربت الأزمة المالية العالمية سوق العقارات في دبي، أكد أن مشتري اليوم هم مستثمرون على المدى الطويل، ولديهم سيولة نقدية وفاء بالتزاماتهم.
“من الطبيعي تماماً أن يتوقف الناس مؤقتاً حتى تعود الوضوح. لكن التوقف ليس انهياراً. وبمجرد انتهاء هذه المرحلة، أتوقع أن يتجه لهجة البائعين نحو الارتفاع، وليس الانخفاض،” أضاف.