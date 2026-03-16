صمود عقارات دبي: المستثمرون يرفضون "البيع المتعثر" ويفضلون جني أرباح تضاعفت 3 مرات

كانت هناك استفسارات من مشتري العقارات الذين يبحثون عن أصول متعثرة، لكن غالبية الملاك في دبي لا يبيعون عقاراتهم بأقل من مستويات ما قبل الصراع الإقليمي.

قال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن بعض المستثمرين الذين دخلوا السوق قبل عام 2022 شهدوا مضاعفة أو حتى ثلاثة أضعاف عوائدهم. ونتيجة لذلك، يختار بعض الملاك البيع للاستفادة من الأرباح الكبيرة التي تحققت في غضون سنوات قليلة فقط.

“نتلقى استفسارات من مشترين يبحثون عن صفقات بأسعار جيدة. لكننا لا نرى عددًا كبيرًا من البائعين يقبلون أسعارًا أقل من مستويات ما قبل الصراع. وحيثما يوجد ضغط، فإنه ليس الصراع نفسه هو الذي يدفعه. قد يكون الصراع هو المحفز، لكن السبب الأساسي يختلف من بائع لآخر. عدد قليل منهم تحملوا تعرضًا أكبر مما تسمح به طاقتهم، والآن يشعرون بهذا الضغط. هذا وضع مالي شخصي، وليس اتجاهًا في السوق،” قال فراس المسعدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية.

“ثم هناك فئة مختلفة تمامًا يميل الناس إلى تجاهلها: المستثمرون الذين دخلوا السوق بين عامي 2020 و 2022 وشهدوا ارتفاع قيمة عقاراتهم بنسبة 200 في المائة، وأحيانًا 300 في المائة. بعضهم الآن متحمسون لتحقيق الأرباح – ليس لأنهم متعثرون، ولكن لأن الأرقام منطقية. حتى لو قبلوا خصمًا طفيفًا عن الذروة، فإنهم لا يزالون يحققون عوائد استثنائية. لا يمكنك تطبيق تسمية ‘بائع متعثر’ شاملة على ذلك. إنها ديناميكية مختلفة جوهريًا، وفهم هذا التمييز مهم،” أضاف.