صغار في الحجم.. كبار في الأداء: نفاثات نموذجية ترسم الإثارة في سماء دبي

عادت سماء دبي للحياة بصوت محركات الطائرات النفاثة — ليس من طائرات مقاتلة بالحجم الكامل، بل من طائرات نموذجية مصنوعة بدقة تخترق الهواء بسرعات مذهلة.
في معرض دبي للطائرات النموذجية (MAAD)، تجمع عشاق الطيران لمشاهدة طائرات نفاثة مصغرة تقوم بمناورات جريئة، مما يثبت أنه عندما يتعلق الأمر بالقوة والدقة والمشهد، فإن الحجم ليس قيدًا.
كان من بين الطيارين مايكل دريسندورفر، الذي يمارس هواية الطيران بالطائرات النموذجية منذ 30 عامًا. كان أحد الطيارين ذوي الخبرة العديدة الذين شاركوا في الفعالية التي استمرت يومين، وأقيمت يومي السبت والأحد، والتي جذبت مئات السكان وعشاق الطيران المتحمسين لمشاهدة عروض جوية عالية السرعة عن كثب.
في سكاي هب آر سي في الليسيلي، وقف بالقرب من منصة الإطلاق، ويداه ثابتتان على جهاز التحكم عن بعد وعيناه مثبتتان على السماء، بينما كانت طائرته النفاثة المصغرة من طراز F-16 تحلق بسرعة مذهلة.
قد تبدو الطائرة صغيرة من مسافة بعيدة، لكنها ليست خفيفة أو ضعيفة على الإطلاق. تزن الطائرة النفاثة 42 كجم، وتنتج 420 نيوتن من القوة، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 350 كم في الساعة. وبينما كانت تشق طريقها في الهواء، وتقوم بمنعطفات حادة ودورات سريعة، ترددت هتافات عالية في جميع أنحاء المكان.
من تصاميم الطائرات الكلاسيكية إلى الطائرات المقاتلة الحديثة، عرض المعرض مجموعة واسعة من الطائرات النموذجية. بعضها مستوحى من طائرات حقبة الحرب القديمة، بينما البعض الآخر كان نسخًا طبق الأصل من طائرات اليوم المتقدمة مثل سوخوي-57 الروسية وF-22 رابتور.
واحدة تلو الأخرى، أقلعت الطائرات، صعدت عاليًا، ثم انخفضت في غطسات وحلقات ودورات محكمة.
شاهد الفيديو أدناه لترى هذه الطائرات المصغرة وهي تؤدي دورات حادة ومنعطفات عالية السرعة خلال العرض الجوي:
بالنسبة للعديد من المتفرجين، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها طائرات نموذجية تحلق بهذا المستوى العالي.
“لم أتوقع أن تكون بهذه السرعة،” قال أحمد حسن، مقيم في دبي جاء مع طفليه. “عندما مرت الطائرة النفاثة بالقرب من الأرض، ساد الصمت الجميع. ثم بدأ الناس بالتصفيق. إنه شعور وكأنه عرض جوي حقيقي.”
قالت ماريا لوبيز، التي تزور دبي من إسبانيا، إنها جاءت إلى الحدث بعد رؤية منشور صديقها على الإنترنت. “لم أكن أعلم أنه كان في دبي أيضًا. عندما رأيت قصته على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاجأت. التقينا وقررنا أن نهتف لمهاراته المذهلة،” قالت.
“اعتقدت أنها مجرد طائرات ألعاب صغيرة، لكن المهارة المتضمنة لا تصدق. يمكنك أن ترى مدى تركيز الطيارين.”
تحول الإيقاع من السماء إلى الأرض عندما دخلت سيارتان عاليتي الأداء إلى الساحة، مما غير الأجواء على الفور. مع وجود سائقين خلف عجلة القيادة، زأرت المحركات بينما انطلقت السيارات في سباقات سحب ومنعطفات حادة وحركات احتراق طويلة للإطارات، مرسلة دخانًا كثيفًا في الهواء.
شاهد الفيديو بينما صرخت الإطارات، وتومضت الكاميرات، واندلعت الهتافات من الحشد. أدت الزيادة المفاجئة في السرعة وزئير المحركات إلى إثارة الأجواء، محولة ميدان الطيران إلى عرض رياضي متكامل.
وراء كل طائرة نفاثة حلقت في السماء، كانت هناك شهور من العمل الدقيق. قال المهندسون والبناؤون إن هذه الطائرات لم تُصنع بسرعة أو بشكل عشوائي. يجب قياس كل جزء واختباره وتعديله بدقة، حيث أن حتى خطأ صغير يمكن أن يؤثر على كيفية طيران الطائرة.
“يمكن أن يستغرق بناء طائرة نفاثة كهذه ما بين شهرين إلى أكثر من عام، اعتمادًا على الطائرة،” قال فريدريش هوفمان، المهندس الذي ساعد في بناء إحدى الطائرات النفاثة. “يجب أن يكون كل شيء دقيقًا. حتى بضعة ملليمترات يمكن أن تغير كيفية تصرف الطائرة في الجو.”
“نقوم باختبارها عدة مرات على الأرض قبل أن تحلق. عندما تقلع أخيرًا وتؤدي بشكل جيد، تلك هي اللحظة الأكثر إرضاءً بالنسبة لنا.”