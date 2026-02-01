صغار في الحجم.. كبار في الأداء: نفاثات نموذجية ترسم الإثارة في سماء دبي

عادت سماء دبي للحياة بصوت محركات الطائرات النفاثة — ليس من طائرات مقاتلة بالحجم الكامل، بل من طائرات نموذجية مصنوعة بدقة تخترق الهواء بسرعات مذهلة.

في معرض دبي للطائرات النموذجية (MAAD)، تجمع عشاق الطيران لمشاهدة طائرات نفاثة مصغرة تقوم بمناورات جريئة، مما يثبت أنه عندما يتعلق الأمر بالقوة والدقة والمشهد، فإن الحجم ليس قيدًا.

كان من بين الطيارين مايكل دريسندورفر، الذي يمارس هواية الطيران بالطائرات النموذجية منذ 30 عامًا. كان أحد الطيارين ذوي الخبرة العديدة الذين شاركوا في الفعالية التي استمرت يومين، وأقيمت يومي السبت والأحد، والتي جذبت مئات السكان وعشاق الطيران المتحمسين لمشاهدة عروض جوية عالية السرعة عن كثب.

في سكاي هب آر سي في الليسيلي، وقف بالقرب من منصة الإطلاق، ويداه ثابتتان على جهاز التحكم عن بعد وعيناه مثبتتان على السماء، بينما كانت طائرته النفاثة المصغرة من طراز F-16 تحلق بسرعة مذهلة.