صراع إيران: الدولار الأمريكي يستعيد مكانته كملاذ آمن

استعاد الدولار الأمريكي مكانته كملاذ آمن منذ بدء الحرب الإيرانية.
في هذا الوقت من عدم اليقين العالمي، لم تصمد الملاذات الآمنة الأخرى الشهيرة – الذهب والفرنك السويسري.
يستعيد الدولار مكانته التقليدية كملاذ مالي مفضل في الأوقات المضطربة. بعد عام من الضعف المفاجئ، عكس الدولار مساره ويرتفع مقابل معظم العملات الأخرى.
قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس: “لقد شكك الكثيرون في دور الدولار كملاذ آمن، وقد أعاد أداؤه في الحرب إحياءه الآن،”.
كان تراجع الدولار العام الماضي مدفوعًا بعدم اليقين بشأن سياسات التعريفة الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية. لقد قام المستثمرون بتنويع استثماراتهم بعيدًا عن الدولار وإلى عملات وأصول أخرى، بما في ذلك الذهب.
الآن، مع ارتفاع أسعار النفط، يدعم التضخم الأعلى الدولار نظرًا لأنه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية.
كان الذهب في حالة تقلب. مع تراجع الدولار، ارتفع الذهب ولكن بمجرد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، بدأ في التراجع. قال تشاندلر إن الذهب انخفض الآن بنسبة 15 بالمائة وسط حديث عن أن بعض البنوك المركزية بائعة. ويقول الاستراتيجيون أيضًا إن التداول في الذهب كان مكتظًا، ويخشى المستثمرون من أن يروا فيه مكانًا لجني الأرباح.
قال تشاندلر: “هذا الشهر، انخفضت جميع عملات مجموعة العشرة بأكثر من 1 بالمائة،”. انخفض الفرنك السويسري بنحو 3.5 بالمائة في الشهر منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران.
كان الجنيه الإسترليني هو الأفضل أداءً بين عملات مجموعة العشرة مقابل الدولار، حيث خسر 1.4 بالمائة في الشهر. قال: “يرجع ذلك جزئيًا إلى أننا شهدنا أكبر تقلب في توقعات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة،”.
كانت العملات الأفضل أداءً بعد ذلك هي الدولار الكندي، الذي انخفض بنسبة 1.7 بالمائة، والكرونة النرويجية، التي انخفضت بنسبة 2.3 بالمائة مقابل الدولار. قال تشاندلر: “من الواضح أنها تعتمد بشكل أكبر على صادرات النفط والغاز،” مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط يساعدها في الوقت الحالي.
عندما كان الدولار يتراجع في العام الماضي، كان هذا الاتجاه بمثابة دفعة للأسواق والاقتصادات الأخرى. بالنسبة للأسواق الناشئة، كان إيجابياً بشكل خاص. الآن، تراجعت العملات في تلك الأسواق، بما في ذلك بعض العملات ذات الأداء القوي، بشدة مقابل الدولار في الشهر الماضي.
قال تشاندلر إن البيزو الكولومبي، مع ذلك، يتحدى هذا الاتجاه ويتجه نحو الارتفاع. إنه العملة الأفضل أداءً.
“هناك محافظون يبدو أنهم اكتسبوا بعض الأرض في استطلاعات الرأي هناك، وكولومبيا أيضاً مصدرة للنفط،” قال تشاندلر. ارتفع بيزو كولومبيا’ بنسبة 2.3 في المائة لهذا الشهر، ويأتي البيزو الأرجنتيني خلفه مباشرة، مرتفعاً أيضاً بنحو 1.8 في المائة.
ثالث ورابع أفضل العملات أداءً في الأسواق الناشئة هما دولار هونغ كونغ واليوان الصيني.
“انخفض اليوان الصيني بنسبة 0.7 في المائة فقط. أعتقد أن قوة الصين ملحوظة جزئياً. في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كانت الحرب مستمرة، حددوا سعر تثبيت الدولار’ عند أدنى مستوى جديد منذ عدة سنوات،” قال تشاندلر. يمكن للدول ذات العملات الأضعف أن تتمتع بميزة في التجارة العالمية. “كل هذه العملات الأخرى تتراجع. كان بإمكان الصين أن تسمح لليوان بالتراجع أيضاً، لكنها لم تفعل.”
الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن تشاندلر أشار إلى أنها قامت بتخزين النفط الخام.
كان الراند الجنوب أفريقي هو الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، حيث انخفض بنحو 7 في المائة.
“على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن روسيا تتقدم لأن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن نفطها،” قال. انخفض الروبل الروسي بنحو 5.6 في المائة، وهو ثاني أسوأ أداء.
ارتفع مؤشر الدولار – DXY – بأكثر من 2.5 في المائة منذ بدء الحرب. يمثل المؤشر سلة من العملات التي ترجح بشكل كبير اليورو. يقول بعض الاستراتيجيين إن مكانة الولايات المتحدة كمنتج ومصدر رئيسي للطاقة كانت أيضاً داعمة للدولار.
يمكن للمستثمرين المراهنة على اتجاه الدولار عبر صناديق المؤشرات المتداولة. صندوق Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) هو رهان على ارتفاع الدولار، بينما صندوق Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) مخصص للمستثمرين الذين يتوقعون انخفاض الدولار. توجد أيضاً صناديق مؤشرات متداولة أخرى للعملات.
طريقة أخرى للاستثمار في الدولار هي شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل. تأتي بآجال استحقاق شهر واحد، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، و12 شهراً.
بالنسبة للمستثمرين غير المتأكدين مما إذا كانوا سيستثمرون أموالاً جديدة في الأسواق، فإن النقد هو بديل.
“أعتقد أنه إذا كنت تضع أموالاً في صناديق سوق المال أو سندات الخزانة قصيرة الأجل، فهو مكان جيد للاختباء. أنت تعرف ما ستحصل عليه في المقابل،” قال جون بريغز، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في Natixis Corporate & Investment Banking.