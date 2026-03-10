"صدمة الـ 200 دولار".. تقرير يحذر من قفزة تاريخية لأسعار النفط

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لآخر التطورات الإقليمية.]
قد تصل أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل بسبب توقف إنتاج 15 مليون برميل يومياً نتيجة للصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وإذا طال أمد الصراع العسكري الإقليمي وظل مضيق هرمز مغلقاً، فقد يصل النفط إلى 100 دولار للبرميل أيضاً.
وفقاً لتحليل جديد أجرته وود ماكنزي، سيتعين على الطلب العالمي على النفط أن ينخفض لإعادة توازن السوق، مما قد يدفع الخام إلى 150 دولاراً للبرميل.
وجد التحليل أن دول الخليج، إجمالاً، تنتج 20 مليون برميل يومياً من النفط، وقد تم سحب 15 مليون برميل من الصادرات من السوق العالمية.
“عندما ينتهي الصراع، لن يكون زيادة الإمدادات سريعاً. قد يتم نقل براميل المنتجات المخزنة في المصافي أو في الميناء على السفن بسرعة كبيرة. ولكن إذا تم إغلاق الآبار لفترة طويلة، فإن استئناف الإنتاج بكامل طاقته قد يستغرق أسابيع أو حتى أكثر،” قال سيمون فلاورز، رئيس وكبير المحللين في وود ماكنزي.
بعد أن اقتربت من 120 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتنخفض إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل في الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات.
أشارت وود ماكنزي إلى أن أوروبا تواجه تحديات حادة بشكل خاص.
في عام 2025، زودت مصافي الخليج 60 بالمائة من وقود الطائرات في أوروبا و 30 بالمائة من الديزل - وهي كميات مقطوعة بالكامل الآن، حسبما ذكرت.
آسيا، التي تتلقى غالبية صادرات النفط الخام الخليجية، تواجه ضغوطاً شديدة بنفس القدر. يتسابق المشترون الصينيون والهنود والآسيويون الآخرون لتأمين شحنات بديلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
“المنافسة بين أوروبا وآسيا على الإمدادات المحدودة غير الخليجية تزيد من ضغط الأسعار في جميع المناطق. وينعكس احتمال الشح الشديد في أسواق المنتجات المكررة في فروق الأسعار المرتفعة للغاية،” حسبما ذكرت.
توفر الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية بعض التخفيف ولكن لا يمكنها تعويض فقدان الإمدادات بالكامل. تحتفظ الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بمخزونات تعادل 90 يومًا من الواردات، لكن عمليات الإفراج المستمرة غير مسبوقة، ويمثل أعضاء وكالة الطاقة الدولية أقل من نصف الطلب العالمي.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن لمصادر الإمداد البديلة سد الفجوة أيضًا. فبينما يمكن أن تحفز الأسعار المرتفعة المنتجين الأمريكيين على تسريع الإنتاج والتخلي عن الصيانة، فإن الولايات الـ 48 السفلى يمكن أن تضيف بضع مئات الآلاف فقط من البراميل يوميًا على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر - وهو جزء صغير من النقص البالغ 15 مليون برميل يوميًا. ومع عدم توفر حل للإمداد، يصبح تدمير الطلب هو آلية إعادة التوازن الوحيدة.
ستستمر الأسعار في الارتفاع إذا طال أمد الصراع، وفقًا لتحليل وود ماكنزي.
“سيعتمد الكثير على مدة استمرار الحرب، ومدة بقاء مضيق هرمز مغلقًا، وما إذا كانت البحرية الأمريكية تستطيع ضمان مرور آمن للسفن عن طريق مرافقة الشحن،" قال فلاورز.
“لا يزال يتعين أن ينخفض الطلب العالمي على النفط البالغ 105 ملايين برميل يوميًا لتحقيق التوازن في السوق، وهذا سيتطلب من خام برنت أن يرتفع إلى 150 دولارًا للبرميل على الأقل في الأسابيع المقبلة."
بينما وصل سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل بالقيمة المعدلة للتضخم خلال أزمة روسيا وأوكرانيا عام 2022، فإن هذا الوضع قد يكون أكثر خطورة.
"إن أحجام الإمدادات المعرضة للخطر هذه المرة أكبر بكثير وحقيقية،" قال فلاورز. “في رأينا، 200 دولار للبرميل ليس خارج نطاق الاحتمال في عام 2026،” اختتمت وود ماكنزي.