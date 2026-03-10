"صدمة الـ 200 دولار".. تقرير يحذر من قفزة تاريخية لأسعار النفط

وفي الوقت نفسه، لا يمكن لمصادر الإمداد البديلة سد الفجوة أيضًا. فبينما يمكن أن تحفز الأسعار المرتفعة المنتجين الأمريكيين على تسريع الإنتاج والتخلي عن الصيانة، فإن الولايات الـ 48 السفلى يمكن أن تضيف بضع مئات الآلاف فقط من البراميل يوميًا على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر - وهو جزء صغير من النقص البالغ 15 مليون برميل يوميًا. ومع عدم توفر حل للإمداد، يصبح تدمير الطلب هو آلية إعادة التوازن الوحيدة.