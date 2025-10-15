صاغة دبي متمسكون بعيار 22 قيراطاً رغم أسعار الذهب القياسية

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبيع الصاغة الحُلي والمجوهرات المصممة بنقاء عيار 22 قيراطاً، و21 قيراطاً، و18 قيراطاً. ولكن مع تداول أسعار المعدن الثمين عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، يتزايد الطلب على الحُلي ذات الأسعار المعقولة. في الهند، كان الطلب على مجوهرات عيار 14 قيراطاً كبيراً قبيل مواسم الأعياد والأعراس، وسط الأسعار القياسية المرتفعة. ولكن، هل سيكون هناك مشترون لهذا النوع الجديد الأقل تكلفة إذا تم طرحه من قبل صاغة دبي؟

في السوق الإماراتي، أشار فيناي جيثواني، الشريك في "مينا للمجوهرات"، إلى أنه من المهم ملاحظة أن أي شيء يقل عن عيار 12 قيراطاً لا يعتبر مجوهرات، ويتم الاعتراف رسمياً بالحُلي التي تفوق 12 قيراطاً فقط على أنها مجوهرات.

القيمة طويلة الأمد مقابل الموضة

من جانبه، قال أنيال داناك، المدير الإداري لشركة "كانز للمجوهرات"، إنهم لا يقدمون حالياً أي حُلي بنقاء أقل من 18 قيراطاً.

وأوضح: "في مجوهرات الألماس، هناك بعض التوجه العالمي نحو عيار 14 قيراطاً و 9 قيراط، حيث يميل الألماس إلى أن يكون العنصر الرئيسي للقيمة في هذه القطع. بالنسبة لعملائنا الهنود بشكل خاص، يظل عيار 22 قيراطاً هو الخيار المفضل والموثوق به لأنه يمثل النقاء والتقاليد والقيمة طويلة الأمد".

ويعتقد داناك أن تقليل النقاء يتعارض مع جوهر الذهب كاستثمار، مؤكداً أن الصائغ "ليس لديه خطط مستقبلية قريبة للنزول إلى عيار 14 أو 9 قيراط".

الاستثمار والتقاليد يحكمان السوق

في الإمارات، وصل الذهب عيار 24 قيراطاً و22 قيراطاً إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق، حيث بلغا 502.5 درهم و465.25 درهم للجرام على التوالي. وعالمياً، تجاوز سعر الذهب 4100 دولار للأونصة.

بالمقارنة، بلغ سعر 10 جرامات من الذهب عيار 22 قيراطاً، و 18 قيراطاً، و 14 قيراطاً في الهند، يوم الثلاثاء، 117,650 روبية (4,868 درهم أو 486 درهم للجرام)، و 96,330 روبية، و 74,880 روبية على التوالي.

وأشار أنيال داناك إلى أنه لن يكون هناك طلب كبير على المجوهرات ذات النقاء الأقل في هذه المنطقة.

وأضاف: "شراء الذهب هنا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستثمار والتقاليد، وليس مجرد الموضة. يقدر العملاء ضمان النقاء، خاصة عندما ينظرون إلى الذهب كضمان للمستقبل. لذا، بدلاً من التحول إلى عيارات أقل، سيواصل معظم المشترين اختيار النقاوة القياسية مثل 18 قيراطاً و 22 قيراطاً، والتي تتماشى مع كل من الشعور الثقافي والمنطق المالي".

واختتم فيناي جيثواني من "مينا للمجوهرات" بالقول إن مشتري المجوهرات بشكل عام هم جمهور متأنٍ.

وأوضح: "أولئك الذين يرغبون في إدارة التكاليف يميلون إلى تقليل وزن القطعة بدلاً من المساومة على النقاء. وينطبق هذا على جميع الفئات العمرية — سواء كان مشترياً شاباً أو مستثمراً متمرساً. يحمل نقاء الذهب عامل ثقة متأصلاً، وفي تجربتنا، يفضل العملاء شراء كمية أقل من الذهب ذي النقاء الأعلى بدلاً من شراء كمية أكبر بنقاء أقل."