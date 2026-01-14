صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي تكسر حاجز الـ 356 مليار درهم

في منشور على منصة X، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الغرفة أضافت أيضاً حوالي 72 ألف شركة جديدة، مما رفع إجمالي العضوية النشطة إلى أكثر من 292 ألفاً، بزيادة قدرها 13 بالمائة.