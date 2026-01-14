صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي تكسر حاجز الـ 356 مليار درهم

سجلت غرفة تجارة دبي إنجازاً تاريخياً في عام 2025، حيث تجاوزت صادرات وإعادة صادرات أعضائها 356 مليار درهم، بنمو قدره 15.1 بالمائة عن عام 2024.
في منشور على منصة X، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الغرفة أضافت أيضاً حوالي 72 ألف شركة جديدة، مما رفع إجمالي العضوية النشطة إلى أكثر من 292 ألفاً، بزيادة قدرها 13 بالمائة.
وجاء في منشور سموه: "تتجاوز هذه النتائج الأداء القوي، وتعكس الثقة العالمية في النظام الاقتصادي المستقبلي لدبي. بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي وضع معايير اقتصادية جديدة، حيث يقربنا كل إنجاز من أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33."
حققت غرفة تجارة دبي، وهي إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 258,318 عضواً نشطاً في عام 2024، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 18 بالمائة مقارنة بعام 2023.
كما انضمت 70,500 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بحلول نهاية عام 2024، مما يمثل نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023.