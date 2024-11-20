"شوبا العقارية" تسلم مشروعاً قبل موعده بـ 8 أشهر
تستعدّ شركة "شوبا العقارية" لتسليم مشروع "كريك فيستاس جراند" المرتقب قبل ثمانية أشهر من الموعد المحدد.
وتُشير "شوبا العقارية" إلى أن تسليم المشروع قبل موعده يُعد دليلاً على فعالية نهج "التكامل الخلفي" الذي تعتمده، والذي يشمل التصميم والبناء ومراقبة الجودة، ويتيح للشركة تبسيط العمليات، وتحسين الموارد، وتسليم المشاريع في الموعد المحدد أو قبله، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.
ويُعدّ استخدام وحدات الحمامات الجاهزة أحد أهم عناصر هذا النهج، حيث ساهم في تسريع عملية البناء من خلال تقليل أعمال التشطيب في الموقع. إلى جانب الكفاءة في أعمال الأساسات والهياكل، أتاحت هذه الاستراتيجية إنجاز المشروع قبل الموعد المحدد بوقت طويل.
وقال "فرانسيس ألفريد"، المدير العام لشركة "شوبا العقارية": "إن تسليم مشروع "كريك فيستاس جراند" قبل الموعد المحدد لا يقتصر على مجرد الالتزام بالموعد النهائي، بل هو انعكاس حقيقي لالتزامنا الراسخ بتقديم أعلى المعايير في الجودة وخدمة العملاء. لقد أثبت نهج "التكامل الخلفي" فعاليته في ضمان تقديمنا ليس فقط منازل فاخرة، بل قيمة وموثوقية لا مثيل لهما، مما يوفر لعملائنا راحة البال ورفاهية مستدامة."
ويقع "كريك فيستاس جراند" في مجتمع "شوبا هارتلاند" الغني بالمساحات الخضراء، ويضم شققاً فاخرة مكوّنة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بتصاميم عصرية أنيقة ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تتيح إطلالات خلّابة على وسط مدينة دبي ومحمية رأس الخور الطبيعية. ويمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من وسائل الراحة عالمية المستوى.