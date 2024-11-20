"شوبا العقارية" تسلم مشروعاً قبل موعده بـ 8 أشهر

وتُشير "شوبا العقارية" إلى أن تسليم المشروع قبل موعده يُعد دليلاً على فعالية نهج "التكامل الخلفي" الذي تعتمده، والذي يشمل التصميم والبناء ومراقبة الجودة، ويتيح للشركة تبسيط العمليات، وتحسين الموارد، وتسليم المشاريع في الموعد المحدد أو قبله، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.