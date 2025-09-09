شوبا العقارية تحدد معياراً بيئياً جديداً مع صكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار

من المتوقع أن تحصل صكوك شركة شوبا على تصنيف Ba2 (مستقر) من موديز وBB (مستقر) من ستاندرد آند بورز، وهو ما يعكس التصنيف الائتماني لشركتها الأم، بي إن سي للاستثمارات ذ.م.م. وقد نسق الإصدار تحالف من كبرى المؤسسات المصرفية العالمية والإقليمية، بما في ذلك بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورغان، وبنك المشرق، وستاندرد تشارترد، بينما تولت كليفورد تشانس ودينتونز دور المستشارين القانونيين، وجرانت ثورنتون دور المدقق المالي.