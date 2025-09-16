شهر إيجار مجاني وعروض مغرية... ملاك دبي يتسابقون لاستقطاب المستأجرين

العرض المتزايد من العقارات السكنية الجديدة في دبي وتخفيف الامتصاص يحول سوق الإيجار لصالح المستأجرين، حيث تبقى بعض الوحدات لفترة أطول قليلاً في السوق.
وبحسب محللي العقارات، أصبح أصحاب العقارات أكثر مرونة، حيث يعرضون دفعات متعددة بالشيكات، وإيجار شهر مجاني، ورسوم عمولة معفاة، وفواتير خدمات شاملة، مع تحول المزيد والمزيد من سكان دبي إلى ملكية المنازل وتباطؤ تجديد الإيجارات.
لاحظنا اختلالًا مؤقتًا بين توقعات الملاك وتطور الطلب في السوق، مما أدى إلى إطالة مدة بقاء العقارات في السوق قليلًا. ومع ذلك، فإن هذه الديناميكية تُعزز بشكل فعال بيئةً أكثر تركيزًا على المستأجرين، وفقًا لمحللين في شركة الاستشارات العقارية العالمية CBRE.
يتبنى مُلّاك العقارات نهجًا استباقيًا بشكل متزايد، مما يؤدي إلى عودة مُرحّب بها لحوافز جذابة، مثل مرونة دفع الشيكات المتعددة، وإيجار شهر مجاني، وإعفاء من رسوم العمولة، وفواتير الخدمات الشاملة. مع دخول المزيد من الوحدات إلى السوق، نتوقع تعديلات معتدلة في الإيجارات، مما يخلق فرصًا جديدة للسكان. وبينما يجب أن تكون درجة التعديل مُقنعة بما يكفي لتشجيع حركة سوقية داخلية كبيرة، فإن هذا المشهد المُتطور يُشير إلى زيادة الخيارات والقيمة للمستأجرين، هذا ما جاء في تقرير الربع الثاني من عام 2025 حول سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة.
وفقًا لأحدث بيانات شركة ريدين، ظل سوق العقارات السكنية في دبي نشطًا للغاية في أغسطس 2025، مع إطلاق 38 مشروعًا جديدًا، مما أضاف ما يقرب من 8000 وحدة سكنية جديدة إلى المعروض في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن 35 مشروعًا قادمًا.
في حين أظهرت بيانات "بروبرتي مونيتور" أن مشاريع دبي قيد التنفيذ لم تظهر أي علامات تباطؤ في يوليو، حيث تم إطلاق أكثر من 50 مشروعًا، مما أدى إلى طرح أكثر من 13,800 وحدة سكنية في السوق، بقيمة إجمالية إجمالية تُقدر بنحو 38 مليار درهم. وبذلك، وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية حتى تاريخه إلى ما يقرب من 93,000 وحدة، و270 مليار درهم من المبيعات المحتملة في الأشهر السبعة الأولى.
مع إطلاق ما يقرب من 93,000 وحدة سكنية حتى تاريخه، يشهد سوق العقارات في دبي ارتفاعًا في انتقائية المشترين، وتزداد المؤشرات المبكرة على تراجع الإقبال على الشراء. وسيحتاج المطورون إلى تحويل تركيزهم من سرعة التنفيذ إلى الجدوى، مع زيادة التركيز على تمايز المنتجات، ومواعيد التسليم، واستراتيجيات التسعير الواقعية، وفقًا لمحللي "بروبرتي مونيتور" في أحدث تقرير لهم عن سوق العقارات في دبي.
بعد ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على مدى أكثر من أربع سنوات، بدأ السوق يأخذ قسطاً من الراحة، وبدأ معدل النمو يتباطأ.
وبحسب شركة "سي بي آر إي"، شهد سوق الإيجار في دبي نمواً بنسبة 1% على أساس شهري للشقق و2% للفيلات.
وشهد السوق في السابق نموًا أعلى بكثير في الأرباع والسنوات السابقة بمعدل مزدوج الرقم، ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.
أفاد محللو CBRE بأن مُلّاك العقارات في العديد من المباني يُحسّنون عقاراتهم بشكل استراتيجي، بما في ذلك الوحدات المفروشة والمُحسّنة، لتمييز عروضهم. وأضافوا: "تُحقق هذه العقارات الفاخرة أسعارًا أعلى، وتجذب المستأجرين الباحثين عن الراحة والحياة العصرية، مما يُسهم في ارتفاع متوسط الإيجارات".
ومع نضوج السوق واستعادة توازنه، لاحظت شركة سي بي آر إي أن الإيجارات ترتفع ليس فقط بسبب تدفق السكان الجدد إلى المدينة، ولكن أيضًا بسبب الانتقالات الداخلية حيث سعى السكان إلى إيجاد حلول سكنية جديدة.