شهر إيجار مجاني وعروض مغرية... ملاك دبي يتسابقون لاستقطاب المستأجرين

يتبنى مُلّاك العقارات نهجًا استباقيًا بشكل متزايد، مما يؤدي إلى عودة مُرحّب بها لحوافز جذابة، مثل مرونة دفع الشيكات المتعددة، وإيجار شهر مجاني، وإعفاء من رسوم العمولة، وفواتير الخدمات الشاملة. مع دخول المزيد من الوحدات إلى السوق، نتوقع تعديلات معتدلة في الإيجارات، مما يخلق فرصًا جديدة للسكان. وبينما يجب أن تكون درجة التعديل مُقنعة بما يكفي لتشجيع حركة سوقية داخلية كبيرة، فإن هذا المشهد المُتطور يُشير إلى زيادة الخيارات والقيمة للمستأجرين، هذا ما جاء في تقرير الربع الثاني من عام 2025 حول سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة.