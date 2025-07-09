شهادات تقنية المعلومات في الإمارات: طريق زيادة الدخل وتطور المسار المهني

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كشف تقرير جديد كيف تُحدث شهادات تقنية المعلومات تحولًا في آفاق المسار المهني، مع تأثيرات كبيرة على القوى العاملة الرقمية سريعة التطور في الإمارات.
وفقًا لتقرير "قيمة شهادة تكنولوجيا المعلومات 2025" الصادر عن Pearson VUE، أفاد 82% من المهنيين المعتمدين بأنهم شعروا بزيادة الثقة في نموهم المهني، بينما حصل أو يتوقع 63% منهم ترقية بعد الحصول على الشهادة.
في الوقت نفسه، شدد خبراء محليون على أنه مع تعزيز الدولة لمكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي، أصبحت الشهادات بوضوح من الأصول الحيوية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأكدوا أن الإمارات تواكب هذه الاتجاهات، وأن أصحاب العمل في جميع أنحاء الدولة يقدرون بشكل متزايد المهارات المعتمدة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبيانات، والحوسبة السحابية.
قال الدكتور جاري غيتس، المدير الإداري في Pearson VUE: "بالإضافة إلى ذلك، تلقى 32% زيادة في الرواتب، بينما يأمل 41% بالحصول عليها — ومن بين الذين حصلوا عليها، شهد نحو الثلث زيادات تجاوزت 20%. هذه الأرقام تبرز القيمة الفعلية التي يوليها أصحاب العمل للمهارات المعتمدة، وتعكس اتجاهًا أوسع لإعطاء الأولوية للمواهب المعتمدة من أجل التقدم المهني والمكافآت المالية".
وفي الإمارات، حيث يواصل الاقتصاد الرقمي تسارعه، تعكس هذه الرؤى ممارسات التوظيف الفعلية على الأرض.
قال أوس إسماعيل، خبير التوظيف في الإمارات: "من خلال ما نراه في سوق العمل الإماراتي، يتم الاعتراف بشهادات تقنية المعلومات أكثر من أي وقت مضى، خاصة في المجالات التقنية والصناعات سريعة التطور. كشركة توظيف، نلاحظ أن عملاءنا يطلبون الشهادات بشكل متزايد، خصوصًا في مجالات مثل الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبيانات، والذكاء الاصطناعي. في كثير من الحالات، أعتقد أنها أصبحت مؤشرًا أقوى على مدى حداثة وكفاءة المحترف، حيث تُظهر الاستمرار في التعلم والتطوير".
استند التقرير إلى آراء ما يقرب من 24,000 محترف معتمد، ووجد أيضًا أن 84% يخططون للحصول على شهادات إضافية خلال الـ12 شهرًا القادمة — وهو مؤشر على أن التطوير المستمر أصبح ضرورة في القطاع التقني.
وأضاف غيتس: "الشهادات لها تأثير كبير وقابل للقياس على أداء الموظفين والابتكار وجودة العمل. 79% من الموظفين المعتمدين يقدمون عملاً بجودة أعلى، بينما أفاد 70% بزيادة الكفاءة، حيث ينتجون أكثر في وقت أقل. بالإضافة إلى ذلك، يظهر 76% من الأفراد المعتمدين قدرة أقوى على الابتكار وتحسين العمليات. ومن الجدير بالذكر أن 74% اكتسبوا المهارات اللازمة لأداء مهام أو تولي أدوار كانت خارج نطاق قدراتهم سابقًا".
هذا الأمر ذو صلة خاصة بخطط القوى العاملة المستقبلية في الإمارات، حيث بدأ 69% من أصحاب العمل العالميين أو زادوا استثماراتهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والشركات المحلية تتبع نفس النهج. وأوضح خبراء التوظيف أن الشركات هنا تخصص ميزانيات تدريبية وتقدم حوافز للموظفين الراغبين في تعزيز مهاراتهم الرقمية.
وأضاف إسماعيل: "لقد رأينا أيضًا كيف تؤثر الشهادات بشكل إيجابي على أداء الفرق. غالبًا ما يكون المحترفون المعتمدون أكثر تنظيمًا، ويقدمون منهجيات أوضح، وغالبًا ما يتصدرون حل المشكلات المعقدة بناءً على تدريبهم وتطويرهم الأخير... مما يدفع الابتكار ويحقق نتائج أفضل للفريق بأكمله".
وأكد نديم أحمد، أخصائي استقطاب المواهب في أكاديمية الشارقة البحرية: "في بيئة العمل التنافسية والمعتمدة على المهارات اليوم، تعترف المؤسسات بشكل متزايد بأن شهادات تقنية المعلومات مؤشرات حاسمة على الكفاءة وعقلية النمو والاستعداد التقني".
قال أحمد: "غالبًا ما تقوم فرق الموارد البشرية واستقطاب المواهب بتصفية المتقدمين باستخدام كلمات مفتاحية للشهادات في الوظائف التقنية والرقمية. وتُعتبر الشهادات إشارة إلى أن الموظف مستعد لمهام أو أدوار استراتيجية أو عالية المخاطر".
"تشير دراسة لمجلة CIO إلى أن 31% من المحترفين حصلوا على زيادة في الرواتب بنسبة 20% بعد الحصول على الشهادة. بالإضافة إلى ذلك، تجري المؤسسات مراجعات داخلية تُظهر كيف قاد أو دعم الموظفون المعتمدون المبادرات الرئيسية".
يتعلم أصحاب العمل في الإمارات أيضًا النظر إلى ما هو أبعد من العائد السريع على الاستثمار. كما أشار إسماعيل: "يدرك أصحاب العمل الآن أن تطوير المهارات لا يحتاج إلى عائد فوري. يجب أن تكون القيمة في الأداء الأفضل، وسرعة الإنجاز، وتقليل الاعتماد على المواهب الخارجية، وهو ما يحقق أهداف الشركة طويلة الأمد، وفي اقتصاد رقمي سريع الوتيرة، يُعد هذا استثمارًا ذكيًا".