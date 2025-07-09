شهادات تقنية المعلومات في الإمارات: طريق زيادة الدخل وتطور المسار المهني

ا

كشف تقرير جديد كيف تُحدث شهادات تقنية المعلومات تحولًا في آفاق المسار المهني، مع تأثيرات كبيرة على القوى العاملة الرقمية سريعة التطور في الإمارات.

وفقًا لتقرير "قيمة شهادة تكنولوجيا المعلومات 2025" الصادر عن Pearson VUE، أفاد 82% من المهنيين المعتمدين بأنهم شعروا بزيادة الثقة في نموهم المهني، بينما حصل أو يتوقع 63% منهم ترقية بعد الحصول على الشهادة.

في الوقت نفسه، شدد خبراء محليون على أنه مع تعزيز الدولة لمكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي، أصبحت الشهادات بوضوح من الأصول الحيوية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأكدوا أن الإمارات تواكب هذه الاتجاهات، وأن أصحاب العمل في جميع أنحاء الدولة يقدرون بشكل متزايد المهارات المعتمدة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبيانات، والحوسبة السحابية.

قال الدكتور جاري غيتس، المدير الإداري في Pearson VUE: "بالإضافة إلى ذلك، تلقى 32% زيادة في الرواتب، بينما يأمل 41% بالحصول عليها — ومن بين الذين حصلوا عليها، شهد نحو الثلث زيادات تجاوزت 20%. هذه الأرقام تبرز القيمة الفعلية التي يوليها أصحاب العمل للمهارات المعتمدة، وتعكس اتجاهًا أوسع لإعطاء الأولوية للمواهب المعتمدة من أجل التقدم المهني والمكافآت المالية".