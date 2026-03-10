شلل ملاحي في مضيق هرمز ينذر بأزمة طاقة عالمية

وفي الظروف العادية، تمر ما بين 130 و 150 سفينة عبر المضيق يوميًا، حاملة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبضائع من مصدري الخليج إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، انخفضت حركة السفن بشكل كبير، حيث أبلغت مراكز المراقبة البحرية عن انخفاض أعداد العبور اليومية إلى عدد قليل من السفن فقط، حيث أجبرت المخاطر الأمنية والهجمات على السفن وسحب تأمين مخاطر الحرب شركات الشحن على وقف العمليات.