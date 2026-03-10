شلل ملاحي في مضيق هرمز ينذر بأزمة طاقة عالمية

أدت الأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز إلى واحدة من أشد الاضطرابات البحرية خطورة في العقود الأخيرة، حيث علقت مئات السفن - بما في ذلك حوالي 200 ناقلة نفط وغاز - في مياه الخليج، مما أدى إلى خنق إمدادات الطاقة وإثارة مخاوف من صدمة تضخم عالمية.
وتظهر بيانات الشحن من شركات الاستخبارات البحرية ومتتبعي الصناعة أن حركة المرور عبر الممر المائي الضيق ولكن الحيوي قد انهارت منذ تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة، مما أدى إلى شل أهم ممر للطاقة في العالم’.
وفي الظروف العادية، تمر ما بين 130 و 150 سفينة عبر المضيق يوميًا، حاملة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبضائع من مصدري الخليج إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، انخفضت حركة السفن بشكل كبير، حيث أبلغت مراكز المراقبة البحرية عن انخفاض أعداد العبور اليومية إلى عدد قليل من السفن فقط، حيث أجبرت المخاطر الأمنية والهجمات على السفن وسحب تأمين مخاطر الحرب شركات الشحن على وقف العمليات.
لقد أدى هذا الاضطراب إلى تراكم متزايد للسفن في جميع أنحاء الخليج.
تشير تقديرات الصناعة إلى أن أكثر من 200 ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال راسية حاليًا أو تنتظر في مياه الخليج، غير قادرة على مغادرة المنطقة حيث يتجنب مالكو السفن الإبحار عبر ما أصبح فعليًا منطقة صراع. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أكثر من 140 سفينة حاويات والعديد من ناقلات البضائع السائبة عالقة، مما يدفع العدد الإجمالي للسفن المتأثرة إلى عدة مئات.
وتكافح الموانئ في جميع أنحاء المنطقة الآن لإدارة الازدحام. في الإمارات العربية المتحدة، برز ميناء جبل علي كملجأ مؤقت لعشرات السفن، بينما لا تزال سفن أخرى راسية في عرض البحر بانتظار التصريح الأمني أو التغطية التأمينية قبل محاولة المرور المحفوف بالمخاطر.
يعد مضيق هرمز - الواقع بين إيران وعمان - أحد أهم نقاط الاختناق في التجارة العالمية، حيث يتعامل مع حوالي خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم’. حتى الاضطراب القصير في الشحن عبر الممر يمكن أن يرسل موجات صدمة عبر أسواق الطاقة العالمية.
وقال فيشنو سودهاكاران، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ليفرو للشحن ومقرها دبي: “هذا هو أخطر اضطراب للشحن في الخليج منذ عقود،”
وأضاف عندما تتباطأ حركة العبور عبر مضيق هرمز أو تتوقف، تتأثر سلسلة إمدادات الطاقة العالمية بأكملها على الفور. لا تستطيع الناقلات نقل النفط الخام، وتتوقف تدفقات البضائع، وتبدأ الأسواق في التفاعل على الفور تقريبًا.”
وأكد سودهاكاران إن الاضطراب الحالي أدى إلى تراكم غير مسبوق للسفن في مياه الخليج، فأصحاب السفن غير مستعدين للمخاطرة بالطواقم والبضائع دون تغطية تأمينية، وشركات التأمين حذرة للغاية بشأن تغطية الرحلات عبر منطقة صراع، وحتى يتم تقليل المخاطر الأمنية وعودة التأمين، ستظل حركة السفن مقيدة بشدة.”
ويحذر محللو الطاقة من أن الاضطراب المطول قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.
وفي مقابلة حديثة، حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن أسعار النفط الخام قد ترتفع نحو 150 دولارًا للبرميل في غضون أسابيع إذا ظل المضيق مغلقًا فعليًا أمام حركة ناقلات النفط.
فمثل هذا الارتفاع من شأنه أن يتردد صداه في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
في حديثها في ندوة استضافتها وزارة المالية اليابانية، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الصراع يختبر بالفعل مرونة الاقتصاد العالمي.
وقالت: “ نرى المرونة تُختبر مرة أخرى بسبب الصراع الجديد في الشرق الأوسط،” قالت جورجيفا.
وحذرت من أن زيادة مستمرة بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط قد ترفع التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، مما يعقد جهود البنوك المركزية لتحقيق استقرار الاقتصادات بعد سنوات من التشديد النقدي.
ويقول متخصصو سوق الطاقة إن حجم الاضطراب في المضيق يجعله خطيرًا بشكل خاص على الأسواق العالمية.
قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس ومقرها سنغافورة: إن مضيق هرمز هو أهم نقطة اختناق لعبور النفط في العالم، وإذا بقيت حركة ناقلات النفط مقيدة بشدة، فقد يكون التأثير على إمدادات النفط وأسعاره سريعًا وكبيرًا.”
يواجه بعض منتجي الخليج بالفعل ضغوطًا لوجستية مع توقف الصادرات.
وتشير التقارير إلى أن مرافق التخزين في أجزاء من المنطقة تمتلئ، مما يجبر بعض المنتجين على التفكير في تقليص الإنتاج حتى تستأنف حركة ناقلات النفط. وبحسب ما ورد، بدأت الكويت في إغلاق الإنتاج في حقول معينة لأن الصادرات لا يمكن أن تتحرك بحرية عبر المضيق.
يقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة الشحن إن الأزمة تهدد أيضًا سلاسل الإمداد العالمية الأوسع.
مع توقف سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة وناقلات النفط في مياه الخليج، بدأت التأخيرات تنتشر عبر طرق التجارة الدولية، مما يؤثر على كل شيء من إمدادات الطاقة إلى السلع المصنعة.
وقال سوداكاران: "إذا استمر هذا الاضطراب لعدة أسابيع، فقد يواجه العالم ليس فقط ارتفاعاً في أسعار الطاقة ولكن أيضاً اختناقات تجارية أوسع نطاقاً. الشحن هو العمود الفقري للتجارة العالمية، وعندما يتم المساس بنقطة اختناق حرجة مثل هرمز، فإن العواقب تظهر في كل مكان".