شركة "DeFi Technologies" المدرجة في بورصة ناسداك تتوسع إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بافتتاح مكتب جديد في الإمارات

أعلنت شركة DeFi Technologies Inc، وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على سد الفجوة بين أسواق رأس المال التقليدية والتمويل اللامركزي ("DeFi")، عن توسعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تسجيل DEFI DMCC (رقم الشهادة DMCC199558) بمكاتب في أبراج بحيرة جميرا دبي بالإمارات العربية المتحدة.
كما افتتحت شركة DeFi Technologies من خلال شركتها التابعة Valour، وشركة Valour Digital Securities Limited (وإلى جانب Valour Inc.)، وهي جهة رائدة في إصدار المنتجات المتداولة في البورصة ("ETPs")، مكتب تداول في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) في الإمارات العربية المتحدة.
يهدف فريق DeFi Technologies وشركته التابعة Valour إلى دعم الاهتمام المؤسسي المتزايد بالأصول الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا في الإمارات العربية المتحدة. ويُعد هذا التوسع في الشرق الأوسط عنصرًا أساسيًا في استراتيجية توسيع عروض المنتجات وتعزيز الحضور العالمي.
بصفتها أول شركة من نوعها لإدارة الأصول الرقمية مُدرجة في بورصة ناسداك، تُقدم DeFi Technologies لمستثمري الأسهم فرصةً مُتنوعةً للاستفادة من الاقتصاد اللامركزي الأوسع من خلال نموذج أعمالها المتكامل والقابل للتطوير. ويشمل ذلك منصة Valour، التي تُتيح الوصول إلى أكثر من 65 من أكثر الأصول الرقمية ابتكارًا في العالم عبر منصات تداول مُنظمة، مع خطط لتقديم 100 منصة بحلول نهاية عام 2025. ومع تقارب الزخم التنظيمي وسرعة المنتجات والمصداقية المؤسسية، تُرسّخ DEFT مكانتها كشركة رائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
عالميًا، يتدفق رأس المال المؤسسي إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الخاصة بعملتي بيتكوين وإيثريوم، ويشهد هذا التوجه رواجًا متزايدًا في الشرق الأوسط، وتحديدًا في الإمارات العربية المتحدة. ومؤخرًا، أعلن صندوق مبادلة للاستثمار السيادي الإماراتي عن توسيع حصته في صندوق بلاك روك المتداول في البورصة (ETFs) الخاص بعملتي بيتكوين، مما يُظهر أحدث مثال على توجه المؤسسات المتزايد نحو استثمارات غير تقليدية ضمن صناديق المؤشرات المتداولة.
تُسهّل صناديق تداول العملات المشفرة المتداولة (ETPs) الخاصة بالبيتكوين انفتاحًا أكبر للمستثمرين المهتمين بالعملات المشفرة، لكنهم يبحثون عن غطاء مألوف وفعال. حاليًا، بلغ إجمالي الأصول المُدارة في صناديق تداول العملات المشفرة المتداولة 176.3 مليار دولار أمريكي.
صرح أندرو فورسون، رئيس تقنيات التمويل اللامركزي والمدير التنفيذي للنمو في فالور، قائلاً: "نعتقد أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الأصول الرقمية سيزداد، ليس فقط عالميًا، بل في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. يهتم المستثمرون، سواءً كانوا صناديق ثروة سيادية أو مستثمرين مؤسسيين أو مكاتب عائلية أو حتى مستثمرين أفراد، بالعملات المشفرة، لكنهم يحتاجون إلى أدوات استثمارية مألوفة وفعالة لجذب الاستثمارات."
ويضيف: "إن دمج الأصول الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم في أدوات مالية منظمة، مثل منصات التداول المتداولة، سيزيد من عدد مستثمري العملات المشفرة، ويتيح لدول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية إمكانية الوصول إلى الاستثمارات الأجنبية الدولية. ويحصل المستثمرون المحليون والدوليون على فرصة الاستثمار في هذه الأصول من خلال جهات موثوقة مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق دبي المالية وغيرها."
توسعت شركة DeFi Technologies بالفعل في تركيا من خلال تعاونها مع Misyon Bank وMisyon Kripto للعمل على إطلاق منصات التداول المتداولة (ETPs). في تركيا، يمتلك أكثر من 50% من المستثمرين حاليًا أصولًا رقمية.
في عام ٢٠٢٤، دخلت شركة DeFi Technologies، من خلال شركتها التابعة Valour، في شراكة مع بنك GulfCap للاستثمار ("GCIB")، وهو بنك استثماري مرخص، كمستشار رئيسي للمعاملات في عملية الإدراج المشترك المقترحة لمنتجات Valour المتداولة في بورصة نيروبي للأوراق المالية ("NSE") في كينيا. سيسمح هذا الإدراج المشترك المقترح بتداول منتجات Valour المتداولة في بورصة نيروبي للأوراق المالية ("NSE") بالشلن الكيني، ويتيح للمستثمرين في شرق أفريقيا فرصة الاستثمار في الأصول الرقمية الرائدة من خلال أدوات استثمارية خاضعة للتنظيم.
في أوروبا، تقدم شركة Valour التابعة لشركة DeFi Technologies حاليًا أكثر من 65 من منصات التداول المتداولة في الأصول الرقمية المغطاة بالكامل على البورصات الأوروبية الرائدة بما في ذلك Xetra وSpotlight وEuronext.