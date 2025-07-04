شركة "DeFi Technologies" المدرجة في بورصة ناسداك تتوسع إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بافتتاح مكتب جديد في الإمارات

عالميًا، يتدفق رأس المال المؤسسي إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الخاصة بعملتي بيتكوين وإيثريوم، ويشهد هذا التوجه رواجًا متزايدًا في الشرق الأوسط، وتحديدًا في الإمارات العربية المتحدة. ومؤخرًا، أعلن صندوق مبادلة للاستثمار السيادي الإماراتي عن توسيع حصته في صندوق بلاك روك المتداول في البورصة (ETFs) الخاص بعملتي بيتكوين، مما يُظهر أحدث مثال على توجه المؤسسات المتزايد نحو استثمارات غير تقليدية ضمن صناديق المؤشرات المتداولة.