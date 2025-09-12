شركة "لود" تطلق خدمات الشحن بالطائرات المسيّرة اعتبارًا من 2026 في أبوظبي

ويشهد قطاع الخدمات اللوجستية تحولًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أنظمة توصيل أسرع وأكثر مرونة وقدرة على الصمود. غالبًا ما تواجه اللوجستيات التقليدية قيودًا بسبب اختناقات البنية التحتية – خصوصًا عند ربط المراكز الكبرى بالمواقع البعيدة أو الإقليمية. وتهدف تقنية الطائرات دون طيار من لود إلى سد هذه الفجوة و تحديث خدمات التوصيل عبر "الميل الأخير" وعبر الحدود.