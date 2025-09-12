شركة "لود" تطلق خدمات الشحن بالطائرات المسيّرة اعتبارًا من 2026 في أبوظبي

تستعد شركة "لود أوتونومس" المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة واللوجستيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقعة في أبوظبي لبدء خدمات توصيل الطرود [والشحن باستخدام الطائرات دون طيار (UAVs)] بحلول النصف الثاني من العام المقبل، مقدّمة خدمات بتكلفة "جزء بسيط من التكلفة" الحالية، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال مطر المناعي الرئيس التنفيذي لشركة لود أوتونوموس، إن الرحلة التجريبية مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع الانتهاء من اختبار الطائرات بدون طيار بالكامل بحلول الربع الثاني من عام 2026.
وأضاف: "بعد ذلك سنبدأ التشغيل التجريبي. وبحلول الربع الثالث أو الرابع من عام 2026، سنبدأ بعض الأنشطة التشغيلية التجارية التي تدر إيرادات".
الطائرة المسيّرة الرئيسية للشركة "هيلي" قادرة على حمل ما يصل إلى 250 كيلوغرامًا لمسافة 300 كيلومتر بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة.
ورغم أن المناعي امتنع عن الكشف عن سعر الطائرة، إلا أنه أوضح: "نحن منفتحون على بيعها أو تأجيرها، حسب ما يكون منطقيًا وبناءً على الطلب من المشترين، إنه مشابه لنموذج أعمال شركات الطيران".
تم تصميم الطائرة المسيّرة "هيلي" لتطبيقات متعددة، بما في ذلك [استخدامها من قبل شركات الشحن]، وعمليات التوصيل في البحر لشركات النفط والغاز، والمهام الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية. وأضاف المنعي أن الطائرات دون طيار يمكنها أيضًا العمل بشكل مستقل عبر الحدود دون قيود.
تُطوّر شركة لود طائرات بدون طيار ذاتية القيادة لتوصيل الطرود، بدعم من مجلس الأنظمة الذكية والمستقلة (SASC) ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO). كما تدعم هذه المبادرة الهيئة العامة للطيران المدني ، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) ، وشريكها اللوجستي EMX .
وتعمل الشركة على هذا المشروع منذ أكثر من عامين في "كيزاد" بأبوظبي، وتمتلك القدرة على تصنيع أكثر من 50 طائرة سنويًا.
وحول الجدوى الاقتصادية للنقل عبر الطائرات المسيّرة، شدد المنعي على جدواها المتميزة من حيث التكلفة، قائلاً إن هذه التكنولوجيا التحويلية ستوفر الخدمة بـ "جزء بسيط" من تكلفة النقل الجوي الحالية.
وأكد أيضًا أن شركة لود تجري محادثات مع العديد من العملاء المحتملين داخل الدولة وخارجها.
ويشهد قطاع الخدمات اللوجستية تحولًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أنظمة توصيل أسرع وأكثر مرونة وقدرة على الصمود. غالبًا ما تواجه اللوجستيات التقليدية قيودًا بسبب اختناقات البنية التحتية – خصوصًا عند ربط المراكز الكبرى بالمواقع البعيدة أو الإقليمية. وتهدف تقنية الطائرات دون طيار من لود إلى سد هذه الفجوة و تحديث خدمات التوصيل عبر "الميل الأخير" وعبر الحدود.
تواصل دولة الإمارات استثمارها المكثف في تقنيات النقل من الجيل الجديد، بما في ذلك خدمات طائرات الركاب والشحن المسيّرة. كما تستعد شركات التاكسي الطائر الأمريكية "JoBy" و"Archer" لإطلاق خدمات الركاب التجارية في دبي وأبوظبي بحلول عام 2026.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) بشكل فعال مع شركات الطائرات المسيّرة لتطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع الناشئ. كما تجري لود محادثات مع الهيئة للحصول على الموافقات اللازمة لتشغيل الطائرات.
وقال المناعي: "لقد حددت دولة الإمارات هدفًا بأن تصل مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية إلى 200 مليار درهم بحلول عام 2030. ومن خلال هذا الحل نحن نساهم بشكل كبير في ذلك".
وأضاف: "فيما يتعلق بترسيخ مكانة الإمارات كمركز للابتكار، تُعد شركة لود مثالًا رائعًا على كيفية جمع المواهب الماهرة ودمجها مع الخبرة المحلية لإنتاج تقنيات جديدة".
واختتم قائلاً: "هذه أول طائرة مدنية يتم تصنيعها في دولة الإمارات بهذا الحجم. إنها نتيجة لجهود الدولة في الاستثمار بالإنسان والبنية التحتية والمصانع لخلق منظومة متكاملة تضمن ترسيخ هذا المركز للابتكار".