شركة "دو" تؤكد جاهزيتها التشغيلية واستقرار بنيتها التحتية

أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) يوم الأربعاء جاهزيتها التشغيلية وأكدت أن بنيتها التحتية وأنظمتها الأساسية تعمل بشكل طبيعي.
في تحديث للأعمال على خلفية التوترات الإقليمية الجارية، صرح المشغل الثاني للاتصالات في دولة الإمارات أن البنية التحتية لشبكتها، وأنظمتها الأساسية، وقنوات خدمة العملاء تواصل العمل بشكل طبيعي، مع توفر كامل الخدمات عبر قطاعات الهاتف المتحرك، والخدمات الثابتة، وقطاع المؤسسات.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "تظل أولويتنا هي ضمان استمرارية الاتصال والحفاظ على مرونة عملياتنا مع ضمان سلامة كوادرنا. نحن ندير بنية تحتية وطنية حيوية، ودورنا في اقتصاد دولة الإمارات واضح تماماً. وبينما نواصل مراقبة التطورات بدقة، تظل أساسيات عملنا قوية، مدعومة بقاعدة إيرادات متكررة، وإدارة منضبطة لرأس المال، ومركز سيولة قوي".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار في تقنية الجيل الخامس (5G)، وبنية الألياف الضوئية، والحلول الرقمية للمؤسسات، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الحفاظ على نهج متوازن ومستدام لعوائد المساهمين".
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه دول الخليج تحديات وسط صراعات عسكرية مستمرة. وبشكل هام، طلب سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء من الشركات المدرجة مراجعة مدى تعرضها للمخاطر في ظل ظروف السوق السائدة، والإفصاح عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرارات المستثمرين.
وأوضحت الشركة في بيانها: "تواصل (دو) مراقبة التطورات عن كثب مع الحفاظ على التركيز على التميز التشغيلي، وخدمة العملاء، والتخصيص المنضبط لرأس المال".
أرقام رئيسية:
في عام 2025، حافظت "دو" على سيولة متاحة بقيمة 4.2 مليار درهم، تشمل النقد والتسهيلات الملتزم بها وغير المسحوبة.
أكدت الشركة أن ميزانيتها العمومية توفر مرونة مالية كبيرة للتعامل مع الظروف المتغيرة.