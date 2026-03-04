شركة "دو" تؤكد جاهزيتها التشغيلية واستقرار بنيتها التحتية

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "تظل أولويتنا هي ضمان استمرارية الاتصال والحفاظ على مرونة عملياتنا مع ضمان سلامة كوادرنا. نحن ندير بنية تحتية وطنية حيوية، ودورنا في اقتصاد دولة الإمارات واضح تماماً. وبينما نواصل مراقبة التطورات بدقة، تظل أساسيات عملنا قوية، مدعومة بقاعدة إيرادات متكررة، وإدارة منضبطة لرأس المال، ومركز سيولة قوي".