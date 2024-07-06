شركة جديدة تسعى لسد الفجوة في سوق الفعاليات الإماراتي
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطنًا للعديد من الشركات ذات الصلة بالفعاليات، ومع ذلك يفشل الكثير منها في تقديم حلول شاملة شاملة. وتسعى"كرييتيف كونيكشين" إلى سد هذه الفجوة حيث يمكن للعملاء الوصول إلى جميع الخدمات تحت سقف واحد.
وقالت "تشارو سورتاني"، مؤسس الشركة ، في مقابلة: "نحن نميز أنفسنا من خلال الالتزام بالتخصيص والتميز".
مقتطفات:
ما هي الاتصالات الإبداعية؟
"كرييتيف كونيكشين"هي شركة رائدة متخصصة في إنشاء تجارب فريدة لا تُنسى مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية لعملائنا. وتتراوح خدماتنا الشاملة من التخطيط للفعاليات إلى إدارة نمط الحياة الفاخر، مما يضمن التعامل مع كل التفاصيل بدقة. وشركتنا مزود خدمة يتبع نهجاً شاملاً ، ويتعامل معه متخصصون، ويأخذون بعين الاعتبار خدماتنا المخصصة في الأحداث والاستشارات وإدارة نمط الحياة.
ما مدى الإختلاف عن الشركات الأخرى التي تعمل في هذا المجال؟
"كرييتيف كونيكشين"هي أول منصة عالمية حيث يمكن للعملاء الوصول إلى جميع الخدمات تحت سقف واحد. نحن نميز أنفسنا من خلال الالتزام بالتخصيص والتميز. على عكس العديد من الشركات الأخرى، نحن نقدم نهجا شاملا لإدارة نمط الحياة، ودمج تخطيط الأحداث، والاستشارات، وحلول نمط الحياة تحت مظلة واحدة. فريقنا من المحترفين ذوي الخبرة مكرس لتقديم خدمة عالية المستوى وضمان حصول كل عميل على تجربة مخصصة تتجاوز التوقعات.
ما هي توقعاتك لصناعة الفعاليات في دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة؟
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطنًا للعديد من الشركات ذات الصلة بالفعاليات، ومع ذلك يفشل الكثير منها في تقديم حلول شاملة شاملة. في تجربتي، لا أحد يفهم حقاً احتياجات عملائه أو يكيف عملياته واستراتيجياته لتلبية متطلبات السوق والجمهور الحديث. تمثل هذه الفجوة الكبيرة فرصة لحلولنا المبتكرة لإرضاء كل من المضيفين والحاضرين. ينصب تركيزنا على خدمة العملاء الذين يبحثون عن خدمات استثنائية متعلقة بالحدث، مما يضمن عدم وجود ثغرات في تقديمنا. لدينا رؤية قوية لنصبح قادة عالميين من خلال تلبية احتياجات الأحداث الدولية. ونتوقع ارتفاعاً في فعاليات الشركات، وحفلات الزفاف الفاخرة، والتجمعات العامة واسعة النطاق، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي وسمعتها في استضافة فعاليات عالمية المستوى.
ما هي بعض مشاريعك الحالية والمقبلة؟
لقد أصبحت فعالياتنا بمثابة علامات تجارية عالمية رفيعة المستوى، كما نعمل أيضاً على الارتقاء ببعض العلامات التجارية إلى مستويات جديدة. وسيتم مشاركة المزيد من التحديثات ونحن نمضي قدماً.
ما هي مجالات خبرتكم الرئيسية؟
تشمل مجالات خبرتنا الرئيسية ما يلي:
تخطيط وإدارة الأحداث: بدءًا من فعاليات الشركات وحفلات الزفاف وحتى المناسبات العامة الخاصة والواسعة النطاق، فإننا نتعامل مع كل جانب من جوانب تخطيط الأحداث وتنفيذها.
هدايا الشركات: تقديم مجموعة مختارة من الهدايا الفاخرة للعملاء من الشركات، والمصممة خصيصًا لمختلف المواضيع والمناسبات.
إدارة نمط الحياة: تقديم حلول مصممة خصيصًا لأسلوب الحياة، بما في ذلك برامج الصحة والتسوق الشخصي وخدمات إدارة المنزل.
استشارات الأعمال: الارتقاء بالعلامة التجارية إلى مستوى مختلف، خاصة لأولئك الذين يرغبون في نشر أجنحتهم والتوسع في الإمارات العربية المتحدة وهونج كونج. نحن نقدم إرشادات ودعم الخبراء لمساعدة الشركات على التنقل في هذه الأسواق وتحقيق النمو المستدام.
ما هي خططك للسنوات الخمس المقبلة؟
بالإضافة إلى ذلك، بما أن مالكنا من هونج كونج، فإننا ملتزمون بتعزيز العلاقة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق تواجدها الإقليمي والدولي. تتضمن خططنا الإستراتيجية تعزيز عروض خدماتنا، وإقامة شراكات جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا لتقديم تجارب مبتكرة وسلسة للعملاء. نحن نركز أيضًا على الاستدامة، ودمج الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتنا لضمان مساهمتنا بشكل إيجابي في البيئة مع تقديم خدمة استثنائية.