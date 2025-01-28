شركة"بي دي"تكشف عن برامج متقدمة في"الصحة العربي"
تستعرض شركة BD فرع دبي، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الطبية، حلولها في مجال التكنولوجيا الطبية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، وهو أكبر حدث للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.
وستسلط الشركة الضوء على برامجها المميزة، التي تركز على أنظمة إدارة الأدوية وحلول توصيل الأدوية. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز سلامة المرضى ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية.
وقال ماهر الحسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة BD الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن الرعاية الصحية المستدامة لا تقتصر على معالجة تحديات اليوم؛ بل إنها تتعلق بالابتكار من أجل المستقبل لضمان قدرة أنظمة الرعاية الصحية على الاستمرار للأجيال القادمة. ونحن في بي دي ملتزمون بمعالجة القضايا الملحة التي تواجهها صناعة الرعاية الصحية، من تعزيز السلامة والكفاءة إلى دعم مقدمي الرعاية وحماية كوكبنا. وهذا ما نتطلع إلى عرضه في معرض الصحة العربي هذا العام".
يقدم جناح BD للحضور فرصة للتواصل مع الخبراء واكتشاف الحلول التي تعكس جهود الشركة لرعاية كل من الناس والكوكب. يضم العرض رؤى حول كيفية تعزيز BD للسلامة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتبسيط سير العمل وأتمتة العمليات لتحسين الكفاءة، والحد من التأثير البيئي من خلال تصميم المنتجات والعمليات المبتكرة.
خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، ستعمل شركة BD أيضاً على تيسير المناقشات حول مواضيع رئيسية مثل إدارة الأدوية، ومنع الأخطاء، ومعالجة نقص الموظفين، وبناء أنظمة رعاية صحية مرنة. وستؤكد هذه المحادثات على دور BD كشريك موثوق به في تحويل تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.