شركة"بي دي"تكشف عن برامج متقدمة في"الصحة العربي"

وقال ماهر الحسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة BD الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن الرعاية الصحية المستدامة لا تقتصر على معالجة تحديات اليوم؛ بل إنها تتعلق بالابتكار من أجل المستقبل لضمان قدرة أنظمة الرعاية الصحية على الاستمرار للأجيال القادمة. ونحن في بي دي ملتزمون بمعالجة القضايا الملحة التي تواجهها صناعة الرعاية الصحية، من تعزيز السلامة والكفاءة إلى دعم مقدمي الرعاية وحماية كوكبنا. وهذا ما نتطلع إلى عرضه في معرض الصحة العربي هذا العام".