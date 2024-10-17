شركات ناشئة تعرض أحدث تقنياتها في "إكسباند نورث ستار"

وقد استقطب الحدث مجموعة من ألمع العقول المُبدعة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، الذين توافدوا للتواصل و عرض أحدث ابتكاراتهم التكنولوجية في مُختلف المجالات، مثل توليد المياه بطريقة مُستدامة، وأنظمة ثورية لدفع للطائرات، وخدمات الشحن المتنقل للسيارات الكهربائية ، وتقنيات التصوير الطبي المُتقدم، وغيرها الكثير.