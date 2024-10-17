شركات ناشئة تعرض أحدث تقنياتها في "إكسباند نورث ستار"
أثبت معرض "إكسباند نورث ستار" في نسخته الحالية أنه المنصة الأمثل للشركات الناشئة الطموحة لعرض أحدث ابتكاراتها في مجال التقنيات الذكية، حيث شهد المعرض الكشف عن العديد من هذه الابتكارات لأول مرة، مُرسخاً مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتقنيات المُتطورة.
وقد استعرضت الشركات الناشئة المشاركة في المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر، عن مجموعة من الحلول الرقمية المُبتكرة والتقنيات المُتقدمة التي تُلبي احتياجات مُختلف القطاعات وتُساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي العالمي.
وقد استقطب الحدث مجموعة من ألمع العقول المُبدعة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، الذين توافدوا للتواصل و عرض أحدث ابتكاراتهم التكنولوجية في مُختلف المجالات، مثل توليد المياه بطريقة مُستدامة، وأنظمة ثورية لدفع للطائرات، وخدمات الشحن المتنقل للسيارات الكهربائية ، وتقنيات التصوير الطبي المُتقدم، وغيرها الكثير.
وانضمت شركة "سايكلو تك" (CycloTech) النمساوية الناشئة إلى كوكبة الشركات المشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار"، حاملةً معها طموحاً كبيراً لإحداث نقلة نوعية في مفهوم النقل الحضري من خلال نظام دفع دوار مُبتكر. وتُعد هذه التقنية واعدةً بتغيير ملامح التنقل الجوي الفردي، لا سيما في مجال "التاكسي الجوي"، حيث تُمكّن الطائرات من المناورة بمرونة ودقة غير مسبوقة.
وأشاد "رامي كوركيس كنعان"، مهندس اختبار الطيران في شركة "سايكلو تك"، بأهمية دبي كموقع استراتيجي لتوسع الشركة، قائلاً: "تُعد دبي مركزاً للتكنولوجيات المُستقبلية، وقد أتاح لنا معرض "إكسباند نورث ستار" فرصةً مُميزةً للتواصل مع شركاء ومُستثمرين مُحتملين في دولة الإمارات العربية المُتحدة والمنطقة العربية."
وقدمت شركة "بكين سيبو" الصينية في المعرض حلاً مُبتكراً للشحن المتنقل للسيارات الكهربائية دون استخدام اليدين، حيثُ يمكن للمستخدمين طلب خدمة الشحن عبر تطبيق خاص، ليصل إليهم فريق الشحن المُجهز بمُعدات ذاتية العمل.
وأكد "لين لين"، المدير العام للأعمال الخارجية في الشركة، على أهمية دبي كسوق رئيسية لخدماتهم، قائلاً: "يُعد الانتشار السريع للسيارات الكهربائية في دبي وتركيزها على الاستدامة عاملين أساسيين يجعلان منها مكاناً مثالياً لتقديم خدماتنا."
ومن جهتها، عرضت شركة "ماهوا"، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المُتحدة تابعة لمجموعة "بينونة"، تقنيتها المُبتكرة لتوليد المياه من الهواء، والتي تعتمد على تقنية حاصلة على براءة اختراع تُسمى "آي جينيوس" (iGenius) لإنتاج مياه شرب نقية من الهواء، مُعالجةً بذلك المخاوف المتزايدة بشأن ندرة المياه.
كما شاركت شركة "هولوآيز" (Holoeyes)، وهي شركة ناشئة يابانية، في المعرض لعرض أجهزة التصوير الطبي التي تستخدم التقنية السحابية لتعزيز التعليم الطبي والتخطيط الجراحي وتبادل المعرفة بين الأطباء.