شركات الطيران الإماراتية تمدد تعليق الرحلات الجوية

“نحن نستوعب العملاء الذين لديهم حجوزات سابقة كأولوية على هذه الرحلات المحدودة. يرجى عدم الذهاب إلى المطار إلا إذا تم إخطاركم مباشرة من قبل طيران الإمارات، أو كنتم تحملون حجزًا مؤكدًا لهذه الرحلات،” قالت شركة الطيران.