شركات الطيران الإماراتية تمدد تعليق الرحلات الجوية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
مددت شركات الطيران الإماراتية يوم الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية لليوم الرابع بسبب إغلاق المجال الجوي وسط الصراع العسكري المستمر في المنطقة الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
علقت شركات الطيران المحلية الرحلات الجوية حتى يومي الأربعاء والخميس. ومع ذلك، ستستمر الرحلات الخاصة التي تسيرها شركات الطيران الإماراتية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) في العمل لإعادة الركاب العالقين في البلاد.
قالت شركات الطيران إنها تعمل بجد لزيادة العمليات بمجرد رفع القيود المؤقتة.
أعلنت طيران الإمارات يوم الثلاثاء تمديد تعليق الرحلات الجوية المجدولة حتى الأربعاء 4 مارس.
“تظل جميع رحلات طيران الإمارات المجدولة من وإلى دبي معلقة حتى الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات يوم 4 مارس، بسبب إغلاق المجال الجوي في جميع أنحاء المنطقة. تواصل طيران الإمارات تسيير عدد محدود من رحلات إعادة الركاب ورحلات الشحن الجوي يومي 3 و 4 مارس،” قالت أكبر شركة طيران دولية في العالم.
“نحن نستوعب العملاء الذين لديهم حجوزات سابقة كأولوية على هذه الرحلات المحدودة. يرجى عدم الذهاب إلى المطار إلا إذا تم إخطاركم مباشرة من قبل طيران الإمارات، أو كنتم تحملون حجزًا مؤكدًا لهذه الرحلات،” قالت شركة الطيران.
مددت العربية للطيران ومقرها الشارقة يوم الثلاثاء تعليق رحلاتها المجدولة من وإلى الإمارات حتى الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الأربعاء 4 مارس 2026.
وأضافت شركة الطيران الاقتصادي أن الرحلات الجوية إلى لبنان والأردن وسوريا والعراق معلقة حتى 5 مارس 2026.
“قد يتم تسيير عدد محدود من الرحلات بالتنسيق مع السلطات المعنية، رهناً بموافقات التشغيل والسلامة. سيتم إخطار الركاب المجدولين على الرحلات العاملة مباشرة،” جاء في بيان لها يوم الثلاثاء.
ونصحت جميع الركاب الآخرين بعدم السفر إلى المطار ما لم يتم الاتصال بهم مباشرة من قبل العربية للطيران.
أوضحت شركة الطيران أنه سيتم الاتصال بالعملاء الذين لديهم رحلات مغادرة خلال الـ 24 ساعة القادمة مباشرة بخصوص الخيارات البديلة.
“نحن حاليًا نشهد حجمًا كبيرًا من الاستفسارات ونقدر صبركم. سلامة ركابنا وطاقمنا تظل أولويتنا القصوى،” أضافت.
رحلات الاتحاد للطيران’التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي لا تزال معلقة حتى الساعة 2 ظهرًا بتوقيت الإمارات يوم الخميس الموافق 5 مارس.
قد تعمل بعض رحلات إعادة التموضع والشحن والإعادة إلى الوطن بالتنسيق مع السلطات الإماراتية وتخضع لموافقات تشغيلية وسلامة صارمة.
يجب على الضيوف عدم السفر إلى المطار إلا إذا تم الاتصال بهم مباشرة من قبل الاتحاد للطيران وتم إبلاغهم بذلك. سيتم تقييد الوصول إلى المطار لأولئك الذين ليس لديهم وثائق سفر مؤكدة.
“نحن حاليًا نشهد حجمًا كبيرًا من المكالمات ونقدر صبركم حيث قد يستغرق الرد على المكالمات وقتًا أطول من المعتاد،” قالت الناقلة الوطنية لدولة الإمارات.
قالت شركة فلاي دبي’، الناقلة الأصغر في دبي، إنها استأنفت جزئيًا رحلاتها في 3 مارس، مع تشغيل عدد محدود من الرحلات من المبنيين 2 و 3 في مطار دبي الدولي (DXB).
“نحن نعطي الأولوية للعملاء المتأثرين بالاضطراب. هذا وضع متطور، ونحن نواصل مراقبته عن كثب بالتنسيق مع السلطات والجهات المعنية. نعمل بجد لزيادة العمليات بمجرد رفع القيود المؤقتة،” قال المتحدث باسم شركة الطيران’.
كررت فلاي دبي أن الركاب يجب ألا يسافروا إلى المطار إلا إذا تم الاتصال بهم مباشرة من قبل فلاي دبي مع وقت مغادرة مؤكد.