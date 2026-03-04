شركات الطيران الإماراتية تتيح استرداد الأموال وإعادة الحجز مجاناً

[ملاحظة المحرر: تم تعديل هذه المقالة بتوقيتات محدثة للرحلات المجدولة. يرجى متابعة موقع كل شركة طيران على حدة للحصول على أحدث المعلومات.]
تُرك العديد من المسافرين عالقين يوم الاثنين، ينتظرون بفارغ الصبر إشعارًا يسمح لهم بالصعود إلى رحلاتهم. اضطر البعض، الذين حجزوا قبل التصعيد المستمر من قبل إيران، إلى إلغاء أو تأجيل خطط السفر.
لا يزال المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة مفتوحًا جزئيًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) مساء الاثنين أن بعض الرحلات “الاستثنائية” ستبدأ بالمغادرة من البلاد. صباح اليوم، غادرت خمس طائرات تابعة لطيران الإمارات دبي متجهة إلى جدة ومانشستر ولندن وباريس وفرانكفورت، وفقًا لمتتبع الرحلات المباشر Flightradar24.
للمسافرين الذين حجزوا مسبقًا قبل التصعيد المستمر، أصدرت شركات الطيران الإماراتية خيارات لتمكينهم من إدارة حجوزاتهم بأمان.
فيما يلي الإرشادات الصادرة عن شركات الطيران الإماراتية لإعادة حجز الرحلات.
تواصل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعليق رحلاتها التجارية من وإلى أبوظبي حتى الخميس 5 مارس الساعة 2 ظهرًا. وقد ذكرت الشركة أنه لا يمكن للمسافرين القدوم إلى المطار إلا إذا وجهتهم الاتحاد للقيام بذلك لضمان عدم حدوث ازدحام في المطار.
يمكن للمسافرين الذين اشتروا تذاكر طيران في أو قبل 28 فبراير وحتى 10 مارس إعادة الحجز مجانًا على رحلات تشغلها الاتحاد حتى 31 مارس 2026.
يمكن للمسافرين على جميع رحلات الاتحاد حتى 10 مارس طلب استرداد الأموال عبر نموذج استرداد الأموال عبر الإنترنت الخاص بالشركة أو عبر وكيل سفرهم. يجب على أولئك الذين حجزوا من خلال وكيل سفر الاتصال بوكيلهم مباشرة.
نصحت الاتحاد للطيران المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل السفر والتأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في حجوزاتهم لتلقي أحدث الإشعارات.
بدأت طيران الإمارات أيضًا عددًا محدودًا من الرحلات الجوية اعتبارًا من مساء الاثنين. وقالت الشركة إن العملاء الذين لديهم حجوزات سابقة سيتم منحهم الأولوية، وسيتم الاتصال مباشرة بمن تم إعادة حجزهم على هذه الخدمات المحدودة. وقد تم نصح الركاب بعدم الذهاب إلى المطار ما لم يتم إخطارهم.
تظل جميع الرحلات الجوية المجدولة الأخرى معلقة حتى إشعار آخر. وقالت طيران الإمارات إنها تواصل مراقبة الوضع وستقوم بتعديل جدولها التشغيلي وفقًا لذلك، مع نشر التحديثات على موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.
لإعادة الحجز، يمكن للعملاء نقل حجزهم إلى رحلة أخرى إلى وجهتهم المقصودة للسفر في أو قبل 20 مارس. يجب على أولئك الذين حجزوا من خلال وكيل سفر الاتصال بوكيلهم مباشرة. يمكن للعملاء الذين حجزوا مع طيران الإمارات الاتصال بالشركة.
يمكن أيضًا إصدار استرداد عن طريق ملء نموذج الاسترداد إذا حجز الركاب مباشرة في أو قبل 10 مارس. يجب على العملاء المتأثرين بالإلغاءات الاتصال بوكالة سفرهم لإعادة الحجز، أو طيران الإمارات إذا حجزوا مباشرة.
مثل طيران الإمارات، بدأت فلاي دبي عملياتها لعدد محدود من الرحلات الجوية مساء الاثنين، مع تعديل جداول الرحلات مع تقدم الأحداث. وقالت شركة الطيران الاقتصادي's إن جدولها استأنف جزئيًا في 3 مارس، مع تشغيل رحلات محدودة من المبنيين 2 و 3 في مطار دبي الدولي (DXB).
يمكن لأولئك الذين حجزوا للسفر خلال الـ 72 ساعة القادمة إعادة حجز رحلة بديلة على صفحة ‘Manage your booking’ إلى نفس الوجهة حتى 20 يومًا من تاريخ السفر الأصلي، وهذا مجاني.
بدلاً من ذلك، اتصل بمركز اتصال فلاي دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45، على الرغم من أنه يشهد عددًا كبيرًا من المكالمات في ضوء الوضع. يمكن للعملاء أيضًا زيارة متجر سفر فلاي دبي أو التواصل مع وكيل سفرهم المعني لخيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال.
أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة ومقرها الشارقة يوم الثلاثاء أن رحلاتها من وإلى الإمارات العربية المتحدة ستظل معلقة مؤقتًا حتى يوم الاثنين 9 مارس الساعة 3 مساءً، على الرغم من استمرار تشغيل عدد مختار من الرحلات الجوية رهناً بموافقات التشغيل والسلامة.
الركاب الذين حجزوا على رحلات ملغاة مؤهلون لأحد الخيارات التالية:
تغيير تاريخ واحد مجاني خلال 15 يومًا
قسيمة ائتمان كاملة
استرداد كامل للمبلغ إلى طريقة الدفع الأصلية