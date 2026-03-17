شركات الطاقة والملاحة في الخليج تُفعّل "القوة القاهرة" لمواجهة تعطل سلاسل التوريد

تشهد أعداد متزايدة من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، تفعيلاً لبنود "القوة القاهرة" مع توالي تداعيات الاضطرابات الناجمة عن الحرب والتي ألقت بظلالها على صادرات الطاقة، ومسارات الشحن، وسلاسل التوريد؛ مما وضع أحد أهم الضمانات القانونية في العقود تحت اختبار حقيقي على أرض الواقع.
فمن عمالقة النفط الحكوميين إلى موردي الوقود من القطاع الخاص، تتجه الشركات بشكل متزايد نحو "القوة القاهرة"، وهي مادة قانونية تسمح بتعليق الالتزامات التعاقدية عندما تجعل الأحداث الاستثنائية تنفيذها أمراً مستحيلاً.
ببساطة، تعمل القوة القاهرة بمثابة "صمام أمان" تعاقدي، حيث تحمي الشركات من الغرامات عندما تمنعها أحداث خارجة عن إرادتها مثل الحروب، أو الكوارث الطبيعية، أو القيود الحكومية — من الوفاء بالتزاماتها. ومع ذلك، فإن سقف المتطلبات في القانون الإماراتي مرتفع؛ إذ يجب على الشركات إثبات أن تنفيذ العقد أصبح مستحيلاً، وليس مجرد أكثر تكلفة أو صعوبة.
وقد أدى الصراع الإقليمي المستمر إلى موجة من هذه الإعلانات. وتشير تقديرات القطاع إلى أن أكثر من 25 إلى 30 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 5 إلى 7 شركات وطنية كبرى في مجال الطاقة و15 إلى 20 مشغلاً بحرياً مقره الإمارات، قد قاموا بتفعيل أو تطبيق القوة القاهرة إجرائياً حتى الآن — وهو رقم مرشح للارتفاع إذا استمرت الاضطرابات.
في دولة الإمارات، كان التأثير أكثر وضوحاً في الفجيرة، التي تعد واحدة من أكبر مراكز وقود السفن في العالم. حيث أصدر موردو وقود السفن مثل "Mediterranean Eastern Enterprise" و"Pearl Marine" إخطارات قوة قاهرة بعد أن تسببت الضربات الصاروخية في تعطيل حركة الشحن وتضرر البنية التحتية للتخزين.
ومن بين أبرز الحالات، قامت شركات "قطر للطاقة"، و"مؤسسة البترول الكويتية"، و"بابكو إنرجيز" (البحرين) بتفعيل بند القوة القاهرة على الصادرات في أعقاب الهجمات على البنية التحتية والتهديدات التي تعرضت لها تحركات الناقلات عبر مضيق هرمز. كما حذت الشركات الدولية حذوها، بما في ذلك شركة "شيفرون" التي أعلنت القوة القاهرة على إمدادات الغاز بعد إغلاقات أمنية.
ويقول الدكتور سونيل أمبالافيل، رئيس شركة المحاماة "كادين بوريس" (Kaden Boriss) ومقرها الإمارات، إن المحفز الرئيسي هو التهديد الذي يواجه مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من خمس تدفقات النفط العالمية. ومع تعطل طرق الشحن وتعرض البنية التحتية للهجوم، أصبحت الشركات قادرة بشكل متزايد على تلبية المعيار القانوني الصارم المتمثل في "الاستحالة".
تقول وكالات التصنيف الائتماني إن التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقاً لا تزال تحت السيطرة حتى الآن. ووفقاً لوكالة "موديز"، فإن "التأثير الائتماني قريب المدى للصراع على شركات التأمين في دول الخليج من المتوقع أن يكون محدوداً"، مع افتراضها الأساسي بأن الاضطراب سيستمر "لمجرد أسابيع".
وأضافت موديز أن قناة التأثير الرئيسية تمر عبر الأسواق المالية وليس الخسائر المباشرة، مشيرة إلى أن "قناة الانتقال الرئيسية ستكون من خلال المحافظ الاستثمارية بدلاً من أداء الاكتتاب". وبالمثل، ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الأنظمة المالية والشركات في المنطقة تظل صامدة، مؤكدة أن "التصنيفات السيادية للشرق الأوسط تتمتع عموماً بهامش كافٍ لتحمل صراع إقليمي قصير الأمد". ومع ذلك، حذرت فيتش من أن المخاطر ستزداد إذا طال أمد الصراع، خاصة إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة أو طرق الشحن لأضرار مستدامة.
يرى الخبراء القانونيون أن الأزمة الحالية تعد واحدة من أهم الاختبارات الواقعية للقوة القاهرة في المنطقة. وقال الدكتور أمبالافيل: "تُفسر القوة القاهرة بموجب القانون الإماراتي بشكل ضيق وتتطلب أدلة واضحة على أن التنفيذ أصبح مستحيلاً"، مؤكداً أنه لا يمكن للشركات الاعتماد على هذا البند لمجرد أن العقود أصبحت غير جذابة تجارياً.
كما يشير المحامون في شركة "تشارلز راسل سبيدليس" (Charles Russell Speechlys) إلى أن الاضطراب يجب أن يكون "غير متوقع، ولا يمكن تجنبه، ويجعل التنفيذ مستحيلاً تماماً". وهذا التمييز حاسم في تحديد القطاعات التي يمكنها الاعتماد على هذه الحماية.
القطاعات الأكثر تأثراً واستحقاقاً:
مصدرو الطاقة وشركات الشحن.
مشغلو الخدمات اللوجستية وموردو الوقود البحري.
قطاعات الطيران والموانئ وبعض القطاعات الصناعية.
وضع القطاع العقاري في الإمارات
تعد الصورة أكثر تعقيداً في قطاع العقارات بدولة الإمارات. فبينما قد يؤدي الصراع إلى تباطؤ الطلب، أو تأخير البناء، أو زيادة التكاليف، لا يمكن التذرع بالقوة القاهرة لمجرد ضعف ظروف السوق. إذ يضع القانون الإماراتي خطاً فاصلاً واضحاً بين "الاستحالة" و"المشقة".
وأوضح الدكتور أمبالافيل أن حكماً صادر عن محكمة تمييز دبي في عام 2024 أكد أن الحرب تعتبر قوة قاهرة فقط إذا منعت بشكل مباشر الأداء التعاقدي — وليس إذا أثرت مجرد تأثير على الربحية أو الحالة النفسية للسوق.
وأضاف: "هذا يعني أن مطوري العقارات يمكنهم اللجوء للقوة القاهرة فقط في حالات التعطل الحقيقي للبناء — مثل نقص المواد، أو عدم القدرة على الوصول للموقع، أو انهيار الخدمات اللوجستية. وتسمح العديد من العقود، خاصة تلك القائمة على معايير (فيديك) الدولية، بتمديد الوقت في مثل هذه الحالات". كما يشير خبراء قانونيون في "هادف وشركاؤه" (Hadef & Partners) إلى أنه بينما قد يحصل المطورون على إعفاءات بسبب التأخير، يجب عليهم إثبات السببية بوضوح، مع احتفاظ المشترين بالحق في الطعن في مثل هذه الادعاءات.
وتساهم الضمانات التنظيمية في دبي في الحد من سوء الاستخدام؛ حيث تضمن مراحل البناء المرتبطة بحسابات الضمان وقواعد إعادة البيع الصارمة عدم التخلي عن العقود بسهولة بسبب التقلبات.
إن التداعيات الأوسع تشير إلى أنه في حين توفر القوة القاهرة حماية قانونية حيوية للشركات التي تواجه توقفات تشغيلية، إلا أنها ليست درعاً شاملاً للجميع. وبالنسبة للأسواق العالمية، فإن موجة الإعلانات تؤدي بالفعل إلى تضييق إمدادات الطاقة وزيادة تقلب الأسعار. أما بالنسبة لدول الخليج، فهي تسلط الضوء على التعرض للصدمات الجيوسياسية وفي الوقت نفسه على قوة أنظمتها القانونية والمالية.
ومع تطور الصراع، ستظل القوة القاهرة أداة قانونية رئيسية لا تحمي الشركات فحسب، بل تختبر مدى متانة العقود عبر مختلف القطاعات. وفي الإمارات، وتحديداً في قطاع العقارات، الرسالة واضحة: الحماية موجودة، ولكن فقط عندما يكون الاضطراب حقيقياً ومباشراً ولا يمكن تجنبه، مما يحافظ على توازن دقيق بين المرونة والمسؤولية حتى في أوقات الحرب.