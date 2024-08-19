شركات التجارة الإلكترونية تتعهد بتعزيز رقابة المنتجات

وتابع: "يجب على شركات التجارة الإلكترونية أن تتولى زمام الأمور. فعندما ندرج المنتج في القائمة، سنطلب شهادات من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وعندما ندخل المنتج إلى مراكزنا، نحتاج إلى إجراء فحصه للتأكد من أنّ المنتجات الصحيحة تصل إلى مراكزنا قبل تسليمها للمستهلكين. إنها خطوة مهمة لضمان بيع المنتجات الأصلية والمصرح بها من أجل إحداث تغيير كبير".