شركات التجارة الإلكترونية تتعهد بتعزيز رقابة المنتجات
أعلنت شركات التجارة الإلكترونية في الإمارات عن تعزيز إجراءات فحص المنتجات المباعة عبر منصاتها، وبالأخص تلك التي يتم بيعها من قبل أطراف خارجية، لضمان أمانها وأصالتها.
جاء هذا الإعلان كجزء من تعهد الامتثال الذي وقعته 11 شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة يوم الاثنين مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية.
ومن بين الشركات التي وقعت على التعهد: "أمازون" و"نون" و"شرف دي جي" و"إيروس" و"نيكاي" و"سامسونج" وغيرها.
وفي حديثه مع صحيفة "خليج تايمز" بعد توقيع التعهد، قال "نيلش خالخو"، الرئيس التنفيذي لشركة "شرف دي جي"، إنهم قد وضعوا ضوابط وإجراءات لضمان انضمام بائعي الأطراف الثلاثة الموثوقين فقط إلى المنصة.
وقال "نيلش خالخو": "على منصات التجارة الإلكترونية، لا يتم بيع المنتجات من قبل الموزعين المعتمدين فحسب، بل من قبل البائعين من جهات خارجية أيضاً. يجب عليهم توفير منتجات معتمدة وآمنة حتى يشعر المستهلكون بالأمان عند شراء المنتجات عبر الانترنت". وأكد أنهم سيبذلون جهوداً إضافية لضمان بيع المنتجات الأصلية عبر الإنترنت.
وتابع: "يجب على شركات التجارة الإلكترونية أن تتولى زمام الأمور. فعندما ندرج المنتج في القائمة، سنطلب شهادات من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وعندما ندخل المنتج إلى مراكزنا، نحتاج إلى إجراء فحصه للتأكد من أنّ المنتجات الصحيحة تصل إلى مراكزنا قبل تسليمها للمستهلكين. إنها خطوة مهمة لضمان بيع المنتجات الأصلية والمصرح بها من أجل إحداث تغيير كبير".
وأوضح أن ما يقرب من 50% من مبيعات "شرف دي جي" عبر الإنترنت تأتي من بائعين من جهات خارجية.
وأضاف: "نقوم بفحص منتجات البائعين الخارجيين بعناية شديدة. وعندما نشحنهم، نتأكد من حصولهم على ترخيص تجاري وترخيص من موزع أو وكيل، وأنهم يحصلون على المنتجات من المصدر الصحيح. كما يجب علينا التحقق من شهادة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس".
وأردف خالخو قائلاً: "بالنسبة للمستهلكين، اقترح عليهم ألا يشتروا المنتجات فقط من أجل الأسعار المنخفضة على حساب صحتهم وسلامتهم، يجب أن يكونوا على دراية بمصدر المنتج وما إذا كان أصلياً. ولا ينبغي لهم أن يركزوا فقط على السعر".
شهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً ملحوظاً على مر السنين، حيث وصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وقال عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "مع وجود مثل هذه الفرصة الكبيرة للنمو، يجب ألا ننسى الدور المهم الذي يلعبه المشغلون في ضمان أن المنتجات المباعة في أسواقنا آمنة وموثوقة ومتوافقة مع اللوائح ذات الصلة. يتقاسم جميع الموقعين على هذا التعهد اليوم هذا الشعور بالمسؤولية ويضمنون أن المنتجات الإلكترونية تلتزم باللوائح والمعايير".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تطوعية ومن شأنها أن تزيد الثقة بجودة وسلامة المنتجات المعروضة عبر الإنترنت.
وقال: "نعمل بشكل استباقي لضمان التزام هذه الكيانات علناً بتقديم تعهد بالامتثال، مما يمنح الثقة للمستهلكين"، مضيفاً أن الوزارة لديها تشريعات تأخذ في عين الاعتبار ملاحظات القطاع الخاص.
قال "باراس شاهدادبوري"، رئيس مجموعة "نيكاي"، إن تعهد الامتثال سيجعل منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات أكثر موثوقية وجدارة بالثقة، مما يدفع الناس لشراء المنتجات بثقة أكبر.
وأضاف: "إن الغرض من التعهد هو ضمان أن المنتجات التي يتم بيعها عبر الإنترنت آمنة وموثوقة وأصلية. فقد كانت هناك أحاديث عن عدم تصرف بعض منصات التجارة الإلكترونية بمسؤولية كما ينبغي، ولكن بعد هذا التعهد، أنا متأكد من أنها ستكون أكثر التزاماً وتنظيماً ذاتياً. يجب علينا أن نكون مسؤولين ونتبع اللوائح، حيث سيزيد ذلك من ثقة المستهلكين بشكل أكبر".