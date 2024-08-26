شركات التأمين في الخليج تحقق أرباحاً رغم الأمطار الغزيرة

وفي الوقت نفسه، سجلت الشركات العمانية خسائر بلغت 10.39 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قبل خصم الضريبة بلغ 2.51 مليون ريال في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأمطار الغزيرة هذا العام. كما تراجعت أرباح الشركات البحرينية من 10.32 مليون دينار إلى 9.68 مليون دينار. وسجلت شركات التأمين الكويتية انخفاضاً في الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 16 في المائة، حيث انخفضت إلى 46.65 مليون دينار. وفي قطر، حققت شركات التأمين زيادة في الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 12.5 في المائة، حيث بلغت 804.15 مليون ريال.