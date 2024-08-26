شركات التأمين في الخليج تحقق أرباحاً رغم الأمطار الغزيرة
شهدت شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة مذهلة في الأرباح الصافية بلغت 8% في الربع الثاني من عام 2024، حيث تم التخفيف إلى حد كبير من تأثير سلسلة أحداث الأمطار بما في ذلك هطول الأمطار القياسية في الإمارات العربية المتحدة في أبريل.
وبحسب التقرير ربع السنوي الذي أصدرته شركة "إنشورانس مونيتور"، فقد وصلت أرباح الإمارات العربية المتحدة الصافية بشكل غير متوقع إلى 7.1%، مصحوبة بزيادة طفيفة في نسبة صافي الربح المجمع (NCR). ونسبة صافي الربح المجمع هي مقياس للربحية تستخدمه شركات التأمين لتقييم أداء عملياتها اليومية.
وارتفعت أرباح شركات التأمين في الإمارات بعد خصم الضريبة من 975 مليون درهم إلى 1.044 مليار درهم على أساس سنوي. وفي السعودية، شهدت شركات التأمين زيادة بنسبة 23 في المائة في الأرباح بعد خصم الضريبة والزكاة، لترتفع من 1.97 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023 إلى 2.42 مليار ريال سعودي.
وفي الوقت نفسه، سجلت الشركات العمانية خسائر بلغت 10.39 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قبل خصم الضريبة بلغ 2.51 مليون ريال في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأمطار الغزيرة هذا العام. كما تراجعت أرباح الشركات البحرينية من 10.32 مليون دينار إلى 9.68 مليون دينار. وسجلت شركات التأمين الكويتية انخفاضاً في الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 16 في المائة، حيث انخفضت إلى 46.65 مليون دينار. وفي قطر، حققت شركات التأمين زيادة في الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 12.5 في المائة، حيث بلغت 804.15 مليون ريال.
"إن هذه النتائج (في الإمارات العربية المتحدة) غير متوقعة تماماً، نظراً لتأثر القطاع بمطالبات كبيرة خلال الأمطار غير المسبوقة في أبريل 2024. تشير الأرقام الحالية إلى أن شركات التأمين تحملت هذه الخسائر إلى حد كبير. ومع ذلك، قد تواجه شركات التأمين تكاليف إعادة تأمين أعلى أو تحتاج إلى حجز أقساط إضافية بسبب إعادة أو تعديل أقساط التأمين .
"من الجانب المشرق، نشهد زيادة تدريجية في أسعار أقساط التأمين. ونأمل أن تؤدي هذه الخسائر إلى انضباط التسعير داخل الصناعة، وتشجيع الشركات التي لا تفعل ذلك حالياً على تبني تسعير مناسب قائم على المخاطر لخطوط البيع بالتجزئة"، وفقاً لشركة بادري للاستشارات الإدارية.
في منتصف أبريل 2024، شهدت الإمارات العربية المتحدة أشد أمطار منذ 75 عاماً، مما تسبب في أضرار بالمركبات والمنازل والمحلات التجارية. وقد أدى ذلك إلى زيادة هائلة في مطالبات التأمين خلال الربع الثاني.
وبالإضافة إلى الإمارات، شهدت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضاً أمطاراً غزيرة جداً خلال النصف الأول من هذا العام، ما تسبب في خسائر في الممتلكات والسيارات في المنطقة.
وجد تقرير مراقب التأمين إلى أن 12 من أصل 26 شركة تأمين في الإمارات إما تكبدت خسائر أو شهدت انخفاضاً في الأرباح قبل خصم الضرائب. وقد أدت هذه الخسائر إلى تدهور أوضاع المخالفين لقواعد الملاءة المالية والتي تمثل مجتمعة 2.3 مليار درهم أو 13 في المائة من إيرادات النصف الأول من عام 2024 لشركات التأمين المدرجة في الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن "الخسائر المستمرة أدت أيضاً إلى خفض التصنيف الائتماني للمرة الثالثة على التوالي لاثنتين من هذه الشركات في أقل من 12 شهرا".
وعلى النقيض من الإمارات العربية المتحدة، أحرز عدد من شركات التأمين السعودية تقدماً في زيادة رأس المال قبل الموعد النهائي لعام 2024، حيث تم الانتهاء بنجاح من واحدة في يوليو 2024 وثلاث شركات أخرى تنتظر موافقة هيئة سوق المال في المملكة. وعلاوة على ذلك، يُقال إن شركتي تأمين أخرتين بدأتا تدريبات تقييم الاندماج في يوليو 2024، وفقاً لـ "إنشورانس مونيتور" Insurance Monitor.