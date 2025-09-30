شركات التأمين في الإمارات تصمد وتخرج أقوى بعد فيضانات 2024

أثبت قطاع التأمين في دولة الإمارات قدرته على الصمود في مواجهة أسوأ فيضانات تشهدها البلاد على الإطلاق، حيث ساهم في حماية النظام المالي من صدمة اقتصادية كبيرة محتملة.
وبفضل احتياطيات رأس المال القوية والإجراءات الحكومية السريعة، استوعبت شركات التأمين مليارات الدراهم من المطالبات بعد الفيضانات التي شهدتها البلاد في أبريل/نيسان 2024 ــ الأمر الذي حوّل الأزمة المحتملة إلى عرض للمرونة وعزز سمعة الدولة في مجال الاستقرار المالي.
وكشف تقرير جديد صادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني» أن قطاع التأمين والحكومة تحملا معاً العبء المالي للكوارث، مما حمى النظام المصرفي من ضغوط ائتمانية محتملة. وارتفعت التعويضات الإجمالية المدفوعة بحوالي 32% العام الماضي، فيما بقيت المساهمة الحكومية أقل من واحد% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما حال دون وقوع حالات تعثر في القروض العقارية أو القروض المؤسسية، وعزز الاستقرار المالي للدولة.
وقد وُصفت الفيضانات بأنها أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث للإمارات، حيث تسببت بخسائر في الممتلكات قُدرت بما بين 1.8 مليار دولار و2.3 مليار دولار. ومع ذلك، قامت شركات التأمين بسرعة بتسوية المطالبات، ليتجاوز إجمالي التعويضات 2.5 مليار دولار، وهو ما أكد قوة العمليات وعمق احتياطيات رأس المال في القطاع. ورغم الزيادة في المطالبات، واصل سوق التأمين الإماراتي نمواً قوياً، إذ قفزت الأقساط المكتتبة الإجمالية بنسبة 21.4 في المئة لتصل إلى 64.8 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ53.4 مليار درهم في العام الذي سبقه. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 144.4 مليار درهم، فيما وصلت الاحتياطيات الفنية إلى 95.7 مليار درهم بزيادة 25.4 في المئة على أساس سنوي، ما يعكس بوضوح متانة القطاع المالي وانضباطه في إدارة المخاطر.
ويقول محللو السوق إن مرونة القطاع ترجع إلى الحماية القوية من إعادة التأمين والتنظيم المحكم. وأفادت وكالة «إيه إم بست» بارتفاع نتائج خدمات التأمين الإجمالية بنسبة 14 في المئة خلال عام 2024، بينما أشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن المطالبات المدفوعة ارتفعت بنسبة 34 في المئة في النصف الأول فقط لتصل إلى 18.9 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي من تغطيات الممتلكات والمسؤوليات. ومع ذلك، استمرت نسب الملاءة المالية مرتفعة، حيث تجاوزت الأموال الخاصة متطلبات رأس المال الأدنى بنسبة تقارب 376 في المئة.
ووفقاً لوكالة «إس آند بي»، فإن سرعة استجابة الحكومة إلى جانب احتياطيات المخاطر القوية لدى شركات التأمين، ضمنت عدم تحول الفيضانات إلى أزمة مالية أوسع. وأضافت وكالة التصنيف أن المخاطر المرتبطة بالمناخ تتزايد في منطقة الخليج، لكنها لا تتوقع أن تؤثر على قوة الجدارة الائتمانية للبنوك الإماراتية في المستقبل المنظور.
ويرى خبراء صناعة التأمين أن الفيضانات غيّرت من تصور كل من المستهلكين وشركات التأمين للمخاطر، موضحين أن "الكثير من مالكي المركبات اكتشفوا أن وثائقهم تستثني تغطية الفيضانات، مما أدى إلى موجة من مراجعات الأسعار وحملات التوعية. كما ارتفعت أقساط التأمين على المنازل والممتلكات بنسبة 17 في المئة تقريباً، بعد أن أعادت الشركات حساب نماذج المخاطر."
وأكدوا أن هذه الحادثة أصبحت نقطة تحول في صناعة التأمين الإماراتية، مسلطة الضوء على أهميتها الاستراتيجية في تعزيز مرونة الاقتصاد. ومع توقعات وكالة «إس آند بي» بتحقيق نمو يتراوح بين 10 و20 في المئة في عام 2025، يستعد القطاع للتحول من مجرد جهة لدفع التعويضات إلى شريك فاعل في التخفيف من المخاطر، بما يجعله عنصراً أساسياً في مسيرة الإمارات نحو مواجهة تحديات المناخ وضمان الاستدامة المالية.