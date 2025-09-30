شركات التأمين في الإمارات تصمد وتخرج أقوى بعد فيضانات 2024

وقد وُصفت الفيضانات بأنها أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث للإمارات، حيث تسببت بخسائر في الممتلكات قُدرت بما بين 1.8 مليار دولار و2.3 مليار دولار. ومع ذلك، قامت شركات التأمين بسرعة بتسوية المطالبات، ليتجاوز إجمالي التعويضات 2.5 مليار دولار، وهو ما أكد قوة العمليات وعمق احتياطيات رأس المال في القطاع. ورغم الزيادة في المطالبات، واصل سوق التأمين الإماراتي نمواً قوياً، إذ قفزت الأقساط المكتتبة الإجمالية بنسبة 21.4 في المئة لتصل إلى 64.8 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ53.4 مليار درهم في العام الذي سبقه. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 144.4 مليار درهم، فيما وصلت الاحتياطيات الفنية إلى 95.7 مليار درهم بزيادة 25.4 في المئة على أساس سنوي، ما يعكس بوضوح متانة القطاع المالي وانضباطه في إدارة المخاطر.