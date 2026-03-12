شركات التأمين في الإمارات تؤكد استقرار أسعار وثائق السفر رغم اضطرابات الرحلات الجوية

وفيما يخص الأسعار، ستستمر أقساط تأمين السفر في الوقت الحالي بالعمل ضمن نطاقاتها السعرية الطبيعية دون الالتفات للتوترات الجارية. وقال مستريحي، الرئيس التنفيذي لشركة "إي سند"، إن حالات عدم الاستقرار الإقليمي قد تستمر أحياناً لفترة من الوقت، لكنها لا تترجم بالضرورة إلى تغييرات فورية أو طويلة الأجل في أسعار سوق تأمين السفر، محذراً المسافرين بضرورة مراجعة صياغة الوثيقة بعناية فائقة وإيلاء اهتمام خاص للاستثناءات المتعلقة بالدول التي تمر بصراع نشط. وأضاف أنه على المدى الطويل، ورغم احتمال استمرار هذه الحرب، فإن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تغييرات فورية أو دائمة في الأسعار في السوق، حيث يتأثر التسعير بعوامل أخرى مثل اتجاهات السفر العالمية، وتضخم التكاليف الطبية، وتجارب المطالبات السابقة.