شركات التأمين في الإمارات تؤكد استقرار أسعار وثائق السفر رغم اضطرابات الرحلات الجوية

صرحت شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن أقساط تأمين السفر ظلت مستقرة إلى حد كبير على الرغم من اضطرابات الرحلات الجوية الناجمة عن الحرب المستمرة في المنطقة، مضيفة أن التوترات لن تؤثر بشكل فوري على تعديلات هياكل تسعير التأمين.
ومنذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في الثامن والعشرين من فبراير وحتى التاسع من مارس، تم إلغاء ما يصل إلى 40 ألف رحلة جوية في الشرق الأوسط، وفقاً لشركة "سيريوم" المتخصصة في تحليلات الطيران. واضطرت شركات الطيران في دولة الإمارات إلى تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من البلاد بسبب إغلاق المجال الجوي خلال الأيام القليلة الأولى، لكنها استأنفت عملياتها جزئياً منذ ذلك الحين.
وقال فيصل عباس، نائب الرئيس لشؤون التأمين العام والمزايا المؤسسية في مجموعة "كونتيننتال"، إنه في كثير من الحالات يتم استيعاب التكاليف بدلاً من ذلك من قبل شركات الطيران أو وكلاء السفر أو ترتيبات السفر الطارئة. وقد ردد أنس مستريحي، الرئيس التنفيذي لمنصة "إي سند" (eSanad) لمقارنة سياسات التأمين، هذا الشعور قائلاً إنه لا يوجد زيادة ملحوظة في أقساط تأمين السفر في هذه المرحلة، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات قد يلاحظ المسافرون تعديلات طفيفة في الأسعار أو حذراً إضافياً في شروط الاكتتاب لوجهات معينة، ولكن بشكل عام، ظل السوق مستقراً نسبياً.
وبالنسبة لما يغطيه تأمين السفر، أوضحت توشيتا شوهان، مديرة قطاع الأعمال للتأمين العام في "بوليصي بازار"، أن وثيقة تأمين السفر القياسية تحمي عادةً من حالات الطوارئ الطبية في الخارج، وإلغاء الرحلات بسبب ظروف شخصية مغطاة، وتأخير السفر، وفقدان الأمتعة، والإخلاء الطبي الطارئ أو إعادة الجثمان. وأضافت أن تغطية اضطرابات السفر الناتجة عن قيود المجال الجوي أو التغييرات واسعة النطاق في جداول الرحلات يمكن أن تختلف اعتماداً على شروط الوثيقة والظروف المحيطة بالاضطراب.
وعادةً ما تقع المسؤولية على عاتق شركات الطيران أو وكلاء السفر لتزويد الركاب بخيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال، خاصة في حالات استثنائية مثل هذه، بينما تلعب وثائق التأمين دوراً أكثر محدودية. وذكر عباس من مجموعة "كونتيننتال" أن شركات التأمين تدقق في الاستثناءات بشكل أوثق، خاصة فيما يتعلق بالحروب والعمليات العسكرية وإغلاق المجال الجوي، لافتاً إلى أن العملاء قد يلاحظون تغييرات في صياغة الوثائق قبل ظهور أي زيادات ملموسة في الأقساط، مع استبعاد حدوث تغييرات جذرية نظراً لوجود حماية للمستهلك من قبل الحكومة.
وفيما يخص الأسعار، ستستمر أقساط تأمين السفر في الوقت الحالي بالعمل ضمن نطاقاتها السعرية الطبيعية دون الالتفات للتوترات الجارية. وقال مستريحي، الرئيس التنفيذي لشركة "إي سند"، إن حالات عدم الاستقرار الإقليمي قد تستمر أحياناً لفترة من الوقت، لكنها لا تترجم بالضرورة إلى تغييرات فورية أو طويلة الأجل في أسعار سوق تأمين السفر، محذراً المسافرين بضرورة مراجعة صياغة الوثيقة بعناية فائقة وإيلاء اهتمام خاص للاستثناءات المتعلقة بالدول التي تمر بصراع نشط. وأضاف أنه على المدى الطويل، ورغم احتمال استمرار هذه الحرب، فإن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تغييرات فورية أو دائمة في الأسعار في السوق، حيث يتأثر التسعير بعوامل أخرى مثل اتجاهات السفر العالمية، وتضخم التكاليف الطبية، وتجارب المطالبات السابقة.