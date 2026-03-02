شركات الإمارات تفعّل "العمل الهجين" لضمان سلاسة الأداء وسط التوترات

“في الحالات التي لا تسمح فيها طبيعة الدور بالعمل عن بعد، تقوم الشركات بمراجعة خيارات مثل استخدام الإجازة السنوية، أو الإجازة المدفوعة الاختيارية، أو الإجازة المؤقتة غير المدفوعة الأجر دون عواقب سلبية. نظرًا لأن هذه الظروف خارجة عن سيطرة الموظف’، فقد كان الشعور العام داعمًا بدلاً من أن يكون عقابيًا،” أضاف.