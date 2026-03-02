شركات الإمارات تفعّل "العمل الهجين" لضمان سلاسة الأداء وسط التوترات

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران لآخر التطورات الإقليمية.]
طبقت العديد من الشركات الإماراتية سياسات العمل الهجين والعمل عن بعد لمساعدة موظفيها في هذه الأوقات العصيبة ليكونوا آمنين وأقرب إلى عائلاتهم.
يقول المسؤولون التنفيذيون في قطاع الموارد البشرية والتوظيف إن بيئة الشركات في الإمارات العربية المتحدة قد تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث أصبحت الشركات مستعدة بشكل أفضل للتكيف بسرعة مع الحفاظ على استمرارية العمليات.
“تستجيب الشركات في جميع أنحاء الإمارات بدرجة عالية من المرونة. لقد قامت العديد من المنظمات بالفعل بدمج أطر العمل الهجين أو العمل عن بعد في نماذج عملها، مما يسمح لها بتفعيل ترتيبات العمل من المنزل بسرعة عند الحاجة. حيثما تسمح الأدوار، يتم تشجيع الموظفين على العمل عن بعد لضمان الاستمرارية دون انقطاع،” قال سانجيف جيري، رئيس العمليات، أديكو الإمارات.
بالإضافة إلى مرونة الموقع، قال إن أصحاب العمل يقومون أيضًا بتعديل ساعات العمل، وتبسيط هياكل الإبلاغ، وزيادة التواصل الداخلي للحفاظ على الإنتاجية والمعنويات. “لقد كان التركيز على الحفاظ على الاستقرار مع تقليل التوتر للموظفين.”
يوم الأحد، أوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أصحاب العمل في القطاع الخاص في الإمارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وجود العمال في المناطق المكشوفة، باستثناء الوظائف الحيوية والأساسية التي تتطلب الحضور الفعلي، وتطبيق العمل عن بعد حيثما أمكن ذلك.
أكدت نيكي ويلسون، المديرة التنفيذية في جيني للتوظيف، أن الشركات في جميع أنحاء الإمارات تراقب عن كثب جميع التوجيهات الحكومية الرسمية.
“لقد قام العديد من أصحاب العمل في القطاع الخاص إما بتطبيق أو هم في طور تطبيق سياسات مؤقتة للعمل من المنزل في ضوء الوضع الإقليمي الحالي. وهذا يأتي دعمًا للتوجيهات الحكومية وتوجيهات المدارس التي تشجع الناس على البقاء في الداخل حيثما أمكن ذلك،” أضافت.
نظرًا لتعليق شركات الطيران للرحلات الجوية وسط إغلاق المجال الجوي في الإمارات ودول الخليج الأخرى، فإن الشركات في الإمارات تتسم بالمرونة في نهجها.
“نعم، تتعامل معظم الشركات مع مثل هذه الحالات بتفهم وواقعية. حيث يتم تقييم ما إذا كان العمل عن بعد ممكنًا للموظفين العالقين في الخارج بسبب قيود المجال الجوي، ويتم تمديد ترتيبات العمل المؤقت من المنزل وفقًا لذلك،” صرح سانجيف جيري لـ الخليج تايمز.
“في الحالات التي لا تسمح فيها طبيعة الدور بالعمل عن بعد، تقوم الشركات بمراجعة خيارات مثل استخدام الإجازة السنوية، أو الإجازة المدفوعة الاختيارية، أو الإجازة المؤقتة غير المدفوعة الأجر دون عواقب سلبية. نظرًا لأن هذه الظروف خارجة عن سيطرة الموظف’، فقد كان الشعور العام داعمًا بدلاً من أن يكون عقابيًا،” أضاف.
علاوة على ذلك، تقوم بعض الشركات أيضًا بتعزيز قنوات الاتصال في حالات الطوارئ وبروتوكولات الاستجابة للأزمات لتوفير الطمأنينة والوضوح خلال الفترات غير المؤكدة. بالإضافة إلى ذلك، يدرك العديد من أصحاب العمل أن الاحتفاظ بالموظفين ومشاركتهم يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بكيفية دعمهم لقوتهم العاملة خلال الأوقات الصعبة. “ونتيجة لذلك، نرى تركيزًا أقوى على التعاطف والشفافية والتواصل الاستباقي من فرق القيادة.”
أشارت نيكي ويلسون إلى أنه خلال فترات عدم اليقين، يعد التواصل أمرًا أساسيًا، ويبقى توفير الوضوح والطمأنينة والمرونة حيثما أمكن أولوية.