شركات الإمارات تستأنف عملياتها الكاملة مع منح الأولوية لسلامة الموظفين

وتابع: "لقد نجحت دبي في التغلب على العديد من التحديات العالمية في الماضي، من الركود العالمي إلى الجائحة والفيضانات، وفي كل مرة كانت تخرج أقوى. هذا الصمود المستمر هو السبب في أن السكان والشركات يظلون واثقين وآمنين في دولة الإمارات. لقد كنا نتابع عن كثب جميع التوجيهات الصادرة عن السلطات الإماراتية وعززنا بروتوكولات السلامة الداخلية لدينا مع الحفاظ على تواصل واضح مع جميع الفرق".