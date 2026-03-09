شركات الإمارات تستأنف عملياتها الكاملة مع منح الأولوية لسلامة الموظفين

تستأنف بعض الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة عملياتها بكامل طاقتها، مع وضع سلامة الموظفين على رأس الأولويات. وتطبق العديد منها سياسة العمل عن بُعد، حيثما أمكن ذلك، خلال التوترات الإقليمية المستمرة.
قالت شركة "أليك القابضة" المدرجة في دبي، إنها طبقت سياسة عمل مؤقتة من المنزل لضمان سلامة قوتها العاملة، لكنها استأنفت الآن العمليات الميدانية وفي المكاتب عبر جميع عملياتها في الإمارات لضمان العودة السريعة والآمنة إلى النشاط الكامل.
صرح باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "أليك القابضة": "إن أولويتنا كانت وستظل دائماً هي سلامة وأمن قوتنا العاملة. نحن ممتنون للغاية لعملائنا على دعمهم الراسخ خلال هذه الفترة. إن هذه الثقة قد بُنيت على مدى عقود من الوفاء بوعودنا، وهو أمر نقدره بعمق".
وأضاف لويس: "نحن لا نزال نركز على الشفافية والتعاون الوثيق، ونعمل يداً بيد مع عملائنا وشركائنا لحماية مصالح الجميع وضمان السلامة في جميع مواقعنا ومكاتبنا".
من جانبه، قال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة دانوب"، إن العمليات مستمرة حالياً بشكل طبيعي، حيث تعمل الفرق من المكاتب ومواقع المشاريع.
وأضاف ساجان: "ومع ذلك، فإننا نحافظ على المرونة في نهجنا؛ فقد مُنح الموظفون الحرية في اختيار العمل عن بُعد في الحالات التي تسمح فيها أدوارهم الوظيفية بذلك. كما تم تمكين المديرين ورؤساء الفرق لاتخاذ القرارات الخاصة بفرقهم بناءً على المتطلبات التشغيلية. أولويتنا هي ضمان استمرارية الأعمال مع دعم رفاهية وراحة موظفينا في الوقت ذاته".
وأشار ساجان إلى الوضع الميداني قائلاً: "على أرض الواقع، عادت الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير، والشركات تمارس أعمالها، ووسائل النقل تعمل بسلاسة، والنشاط اليومي مستمر في جميع أنحاء البلاد. إن الاستجابة السريعة للحكومة، والقدرات الدفاعية القوية، والتواصل الواضح، قد عززت الثقة والاستقرار بين السكان والشركات".
وتابع: "لقد نجحت دبي في التغلب على العديد من التحديات العالمية في الماضي، من الركود العالمي إلى الجائحة والفيضانات، وفي كل مرة كانت تخرج أقوى. هذا الصمود المستمر هو السبب في أن السكان والشركات يظلون واثقين وآمنين في دولة الإمارات. لقد كنا نتابع عن كثب جميع التوجيهات الصادرة عن السلطات الإماراتية وعززنا بروتوكولات السلامة الداخلية لدينا مع الحفاظ على تواصل واضح مع جميع الفرق".
أفادت "مجموعة مير" ومقرها أبوظبي، وهي شركة استثمار استراتيجية تركز على قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية في الإمارات، بأن عملياتها مستمرة في العمل بشكل طبيعي رغم التطورات الجيوسياسية الإقليمية.
وذكرت المجموعة في بيان لها: "تحافظ المجموعة على سيولة وتدفقات نقدية كافية لدعم العمليات الجارية، وتؤكد أن الوصول إلى التمويل لا يزال متاحاً حسب الحاجة. تظل عملياتنا تعمل بكامل طاقتها، مدعومة بأطر الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال المعمول بها. تظل سلامة ورفاهية موظفينا أولويتنا، ونعرب عن تقديرنا المخلص لفرق الخطوط الأمامية التي تضمن تفانيها تقديم خدمة دون انقطاع للمجتمعات التي نخدمها. كما نثمن الدعم والإرشاد المستمر من قيادة دولة الإمارات في الحفاظ على بيئة تشغيلية مستقرة ومرنة".
أما "بنك الاتحاد الوطني"، فقد أكد أن عملياته مستمرة في العمل بشكل طبيعي دون أي انقطاع جوهري، موضحاً أن: "خدمات العملاء تستمر في تقديمها دون انقطاع عبر جميع القنوات. يواصل البنك مراقبة تطورات السوق عن كثب ويظل واثقاً في قوة وصلابة القطاع المصرفي والنظام المالي الإماراتي".
وفي قطاع التعليم، ذكرت شركة "تعليم القابضة" أنها تضمن تقديم التعليم دون انقطاع عبر محفظتها في ظل التطورات الإقليمية الحالية. وقالت في بيان: "لا تزال المجموعة تعمل بكامل طاقتها وقد انتقلت إلى التعلم عبر الإنترنت، حيث يتواصل المعلمون بنشاط مع الطلاب وأولياء الأمور للحفاظ على تجربة تعليمية سلسة. كما تظل المجموعة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب مرة أخرى للتعلم داخل الحرم المدرسي بمجرد صدور التوجيهات من الجهات التنظيمية المعنية".