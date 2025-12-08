شركات الإمارات تتصدر مؤشرات الثقة التجارية عالميًا وتعيد رسم خريطة النمو

وتشير "إتش إس بي سي" إلى أن الشركات الإماراتية لا تكتفي بالتكيّف مع الظروف المتغيرة، بل تعيد تموضعها لاقتناص فرص النمو. فقد عمّقت الشركات روابطها الإنتاجية مع جنوب آسيا، حيث زادت 31 في المئة من الشركات إنتاجها في الهند (مقارنة بمتوسط عالمي قدره 18%)، و11% وسّعت الإنتاج في سريلانكا، أي أعلى بست نقاط مئوية من المتوسط الدولي. كما يتوقع قرابة 89% من الشركات الإماراتية أن يزداد حجم التجارة الدولية خلال العامين المقبلين.